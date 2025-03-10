читать дальше Абхазии. Особое спасибо разработчикам маршрута за термы Кандыга и Черниговку!!! Хотелось бы чуть-чуть побольше времени на Сухум, но это не критично. Экскурсия на все 100. Потому что в Абхазии не одно только Рица!!!!!!!!

Очень хорошая экскурсия по Абхазии, интересный маршрут, обычно все привыкли возить туристов на Рицу, хотя кроме этого есть много других интересных мест. И эта экскурсия как раз по новым местам