Эта экскурсия предлагает уникальную возможность насладиться красотой Абхазии.
Путешественники увидят знаменитый ресторан «Гагрипш», прогуляются по ажурной колоннаде Гагры и посетят набережную Сухума. Дегустация местных продуктов и посещение древнего Драндского собора дополнят впечатления.
В завершение дня - отдых в Кындыгских термах, где можно расслабиться и восстановить силы после насыщенной программы
Путешественники увидят знаменитый ресторан «Гагрипш», прогуляются по ажурной колоннаде Гагры и посетят набережную Сухума. Дегустация местных продуктов и посещение древнего Драндского собора дополнят впечатления.
В завершение дня - отдых в Кындыгских термах, где можно расслабиться и восстановить силы после насыщенной программы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Потрясающие горные пейзажи
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🍯 Дегустация местных продуктов
- 🕌 Посещение древних святынь
- ♨️ Релакс в термальных источниках
Что можно увидеть
- Ресторан «Гагрипш»
- Гагрская ажурная колоннада
- Драндский собор Успения Божьей Матери
Описание экскурсии
- Ресторан «Гагрипш», в котором в 1903 году состоялось открытие курорта Гагры
- Гагрская ажурная колоннада — вход на Приморский бульвар
- Река Бзыбь. Деревянный подвесной мост, дегустация вина, мёда, сыра и лёгкий завтрак (булочки с чаем)
- Сухум: набережная Махаджиров, Драматический театр начала 20 века, знаменитая «Брехаловка», сухумская колоннада, здание администрации президента Абхазии
- Село Черниговка. Парк «Ассир» с большим количеством водопадов и прогулка по ущелью
- Драндский собор Успения Божьей Матери 6 века, где хранятся четыре мироточащие иконы
- Кындыгские термальные источники — отдых после насыщенной поездки
А в сезон мы заедем в село Калдахуара и посетим мандариновый сад местных жителей.
Организационные детали
- Для пересечения границы понадобятся: паспорт РФ или загранпаспорт. Детям с родителями — свидетельство о рождении. Детям без родителей — свидетельство о рождении и нотариальная доверенность с правом въезда в Абхазию
- Рекомендуем поездку для детей старше 6 лет
- Поездка проходит на комфортабельных микроавтобусах Mercedes и Volkswagen
- В стоимость экскурсии включены билеты в Черниговку, а также дегустации сыра, мёда, вина и лёгкий завтрак
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет в Дранду: взрослый — 300 ₽, детский — 200 ₽
- Билет в термальный комплекс (Кындыг): взрослый — 300 ₽, детский — 200 ₽
- Обед (по желанию): 500–800 ₽ на человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1950 ₽
|Дети до 12 лет
|1650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ромул — ваша команда гидов в Адлере
Меня зовут Ромул и я провожу групповые экскурсии вместе с командой сертифицированных гидов. Мы покажем вам самые красивые места Абхазии, расскажем о её прошлом и настоящем. Вы сможете насладиться живописнымиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
10 мар 2025
Нашли экскурсию на просторах интернета, сначала боялись отправлять предоплату, но все таки решились и не прогадали! Экскурсия просто супер, гид Омар покорил всех, очень интересно и доступно все рассказал. Экскурсия
О
Ольга
26 янв 2025
Очень хорошая экскурсия по Абхазии, интересный маршрут, обычно все привыкли возить туристов на Рицу, хотя кроме этого есть много других интересных мест. И эта экскурсия как раз по новым местам
Мария
9 янв 2025
Великолепная экскурсия в Абхазию с великолепным гидом Омаром! Очень интересно, весело, познавательно! Спасибо огромное за прекрасный день и мандариновый сад! Остались очень довольны, организация выше всяких похвал!!!
Наталья
28 дек 2024
Рекомендую данную экскурсию именно в компании Ромула. День пролетел как пару часов. Молодой человек знает историю, любит свою Родину и прислушивается к мнению окружающих. В тандеме с водителем экскурсия прошла
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