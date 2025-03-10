Погружение в Абхазию и отдых в термах

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, где вас ждут горные виды, исторические памятники и релакс в термальных источниках
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность насладиться красотой Абхазии.

Путешественники увидят знаменитый ресторан «Гагрипш», прогуляются по ажурной колоннаде Гагры и посетят набережную Сухума. Дегустация местных продуктов и посещение древнего Драндского собора дополнят впечатления.

В завершение дня - отдых в Кындыгских термах, где можно расслабиться и восстановить силы после насыщенной программы
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Потрясающие горные пейзажи
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🍯 Дегустация местных продуктов
  • 🕌 Посещение древних святынь
  • ♨️ Релакс в термальных источниках
Погружение в Абхазию и отдых в термах
Погружение в Абхазию и отдых в термах
Погружение в Абхазию и отдых в термах
Ближайшие даты:
14
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Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Ресторан «Гагрипш»
  • Гагрская ажурная колоннада
  • Драндский собор Успения Божьей Матери

Описание экскурсии

  • Ресторан «Гагрипш», в котором в 1903 году состоялось открытие курорта Гагры
  • Гагрская ажурная колоннада — вход на Приморский бульвар
  • Река Бзыбь. Деревянный подвесной мост, дегустация вина, мёда, сыра и лёгкий завтрак (булочки с чаем)
  • Сухум: набережная Махаджиров, Драматический театр начала 20 века, знаменитая «Брехаловка», сухумская колоннада, здание администрации президента Абхазии
  • Село Черниговка. Парк «Ассир» с большим количеством водопадов и прогулка по ущелью
  • Драндский собор Успения Божьей Матери 6 века, где хранятся четыре мироточащие иконы
  • Кындыгские термальные источники — отдых после насыщенной поездки

А в сезон мы заедем в село Калдахуара и посетим мандариновый сад местных жителей.

Организационные детали

  • Для пересечения границы понадобятся: паспорт РФ или загранпаспорт. Детям с родителями — свидетельство о рождении. Детям без родителей — свидетельство о рождении и нотариальная доверенность с правом въезда в Абхазию
  • Рекомендуем поездку для детей старше 6 лет
  • Поездка проходит на комфортабельных микроавтобусах Mercedes и Volkswagen
  • В стоимость экскурсии включены билеты в Черниговку, а также дегустации сыра, мёда, вина и лёгкий завтрак
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в Дранду: взрослый — 300 ₽, детский — 200 ₽
  • Билет в термальный комплекс (Кындыг): взрослый — 300 ₽, детский — 200 ₽
  • Обед (по желанию): 500–800 ₽ на человека

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1950 ₽
Дети до 12 лет1650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
10 мар 2025
Нашли экскурсию на просторах интернета, сначала боялись отправлять предоплату, но все таки решились и не прогадали! Экскурсия просто супер, гид Омар покорил всех, очень интересно и доступно все рассказал. Экскурсия
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достаточно тяжёлая в физическом плане, мы очень устали, но несмотря на это очень довольны. Мы увидели безумно красивые и интересные места. Привезли с собой сувениры из Абхазии, вино, магниты, игрушки😅
Всем советую, а особенно с нашим гидом

Нашли экскурсию на просторах интернета, сначала боялись отправлять предоплату, но все таки решились и не прогадали!Нашли экскурсию на просторах интернета, сначала боялись отправлять предоплату, но все таки решились и не прогадали!Нашли экскурсию на просторах интернета, сначала боялись отправлять предоплату, но все таки решились и не прогадали!Нашли экскурсию на просторах интернета, сначала боялись отправлять предоплату, но все таки решились и не прогадали!Нашли экскурсию на просторах интернета, сначала боялись отправлять предоплату, но все таки решились и не прогадали!Нашли экскурсию на просторах интернета, сначала боялись отправлять предоплату, но все таки решились и не прогадали!Нашли экскурсию на просторах интернета, сначала боялись отправлять предоплату, но все таки решились и не прогадали!Нашли экскурсию на просторах интернета, сначала боялись отправлять предоплату, но все таки решились и не прогадали!Нашли экскурсию на просторах интернета, сначала боялись отправлять предоплату, но все таки решились и не прогадали!Нашли экскурсию на просторах интернета, сначала боялись отправлять предоплату, но все таки решились и не прогадали!
О
26 янв 2025
Очень хорошая экскурсия по Абхазии, интересный маршрут, обычно все привыкли возить туристов на Рицу, хотя кроме этого есть много других интересных мест. И эта экскурсия как раз по новым местам
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Абхазии. Особое спасибо разработчикам маршрута за термы Кандыга и Черниговку!!! Хотелось бы чуть-чуть побольше времени на Сухум, но это не критично. Экскурсия на все 100. Потому что в Абхазии не одно только Рица!!!!!!!!

Мария
9 янв 2025
Великолепная экскурсия в Абхазию с великолепным гидом Омаром! Очень интересно, весело, познавательно! Спасибо огромное за прекрасный день и мандариновый сад! Остались очень довольны, организация выше всяких похвал!!!
Великолепная экскурсия в Абхазию с великолепным гидом Омаром! Очень интересно, весело, познавательно! Спасибо огромное за прекрасныйВеликолепная экскурсия в Абхазию с великолепным гидом Омаром! Очень интересно, весело, познавательно! Спасибо огромное за прекрасныйВеликолепная экскурсия в Абхазию с великолепным гидом Омаром! Очень интересно, весело, познавательно! Спасибо огромное за прекрасныйВеликолепная экскурсия в Абхазию с великолепным гидом Омаром! Очень интересно, весело, познавательно! Спасибо огромное за прекрасныйВеликолепная экскурсия в Абхазию с великолепным гидом Омаром! Очень интересно, весело, познавательно! Спасибо огромное за прекрасныйВеликолепная экскурсия в Абхазию с великолепным гидом Омаром! Очень интересно, весело, познавательно! Спасибо огромное за прекрасныйВеликолепная экскурсия в Абхазию с великолепным гидом Омаром! Очень интересно, весело, познавательно! Спасибо огромное за прекрасныйВеликолепная экскурсия в Абхазию с великолепным гидом Омаром! Очень интересно, весело, познавательно! Спасибо огромное за прекрасныйВеликолепная экскурсия в Абхазию с великолепным гидом Омаром! Очень интересно, весело, познавательно! Спасибо огромное за прекрасныйВеликолепная экскурсия в Абхазию с великолепным гидом Омаром! Очень интересно, весело, познавательно! Спасибо огромное за прекрасный
Наталья
28 дек 2024
Рекомендую данную экскурсию именно в компании Ромула. День пролетел как пару часов. Молодой человек знает историю, любит свою Родину и прислушивается к мнению окружающих. В тандеме с водителем экскурсия прошла
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на Ура. Маршрут грамотно составлен, посмотрели все геолокации, заявленные в программе. Вся группа в восторге. Жаль, что наша экскурсия подошла к своему завершению и пришлось распрощаться с этими двумя очаровательными парнями. По геолокации, скажу честно, все супер, очень познавательно. Если кто-то сомневается, то отбросьте все сомнения и быстрей бронируйте экскурсию с Ромулом.

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