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и один вокзал. В сами поселки не заходили, не заезжали ((((сказали на это нет времени т к все надо успеть, а что успеть если это основное зачем едут на такую экскурсию? Платные водопады и платные источники, это основная часть мероприятия, на них выделена большая часть времени. Все красиво, здорово, машины хорошие, но заброшек категорически мало.