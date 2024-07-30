скидка
10%
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
60005 400₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Водная прогулка
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
2 000₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
Захватывающий велотреккинг по природным жемчужинам Сочи
Велотреккинг в горах Сочи и Красной Поляны - это уникальная возможность увидеть живописные природные объекты и насладиться горными пейзажами за один день
Начало: Пгт Красная Поляна
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от 6 670₽ за человека
13 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая поездка в Абхазию - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
Абхазия - идеальное место для любителей нестандартных путешествий. Заброшенные города и величественные водопады ждут вас в этом уникальном туре
Начало: На удобной для вас остановке в Адлере
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 авг в 06:30
5 900₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
Подняться на вершину Мамдзышхи и устроить пикник с видами на заснеженные горы и море
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон30 июля 2024Александр очень грамотный человек. Понравилось, что он многое рассказал об округе Красной Поляны, смогли прокатиться по действительно живописным местам. Виды на маршруте просто потрясающие, потому крайне рекомендую проехать хотя бы километров 20,чтобы насладиться природой.
- ООльга21 июля 2024Все было отлично, спасибо!
- ССергей21 июля 2024Все было супер, очень понравилась экскурсия, атмосферное катание среди гор, покушали дикой ежевики, попили чаю и минеральной воды) Александр отличный гид рассказал много интересного) Рекомендую 👍
- ММарина13 июля 2024⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ И этим всё сказано. Шикарный большой белый кабриолет был у нас. Мы с дочерью удобно разместились на заднем сиденье
- ЮЮлия9 июля 2024Впервые были на морской прогулке в Адлере. Накануне позвонила диспетчер, объяснила, где место встречи. Капитан судна Андрей милый человек. Купались в открытом море, вода чистейшая. Дельфин разок показался. Сделали много красивых фото, виды с моря впечатляют. Спасибо Андрею и организаторам
- ЮЮлия20 июня 2024Хорошая прогулка, у нас были замечательный и отзывчивый капитан. Парус раскрывал, было достаточно времени поплавать в море и пофотографироваться. Очень приятная прогулка
- ЕЕлена17 июня 2024Поездка в целом понравилась, надо только назвать ее как-то по-другому. На заброшки выделено 40 минут, мельком, у трассы два дома
- ААнастасия23 мая 2024Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍
- ДДмитрий11 июля 2022Было супер👍 Маршрут, пейзажи, рассказы Александра… а чай 😋, от души
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
Сейчас в Адлере в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 000 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Адлере на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 42 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь