Нескучные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Адлере, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
На машине
На кабриолете
скидка
10%
4 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
60005 400 за всё до 3 чел.
Морская парусная прогулка
На яхте
28 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
2 000 за человека
Велотреккинг в сочинских горах
На велосипеде
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
Захватывающий велотреккинг по природным жемчужинам Сочи
Велотреккинг в горах Сочи и Красной Поляны - это уникальная возможность увидеть живописные природные объекты и насладиться горными пейзажами за один день
Начало: Пгт Красная Поляна
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от 6 670 за человека
Групповая поездка в Абхазию - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
На машине
2 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая поездка в Абхазию - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
Абхазия - идеальное место для любителей нестандартных путешествий. Заброшенные города и величественные водопады ждут вас в этом уникальном туре
Начало: На удобной для вас остановке в Адлере
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 авг в 06:30
5 900 за человека
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
Подняться на вершину Мамдзышхи и устроить пикник с видами на заснеженные горы и море
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    30 июля 2024
    Велотреккинг в сочинских горах
    Александр очень грамотный человек. Понравилось, что он многое рассказал об округе Красной Поляны, смогли прокатиться по действительно живописным местам. Виды на маршруте просто потрясающие, потому крайне рекомендую проехать хотя бы километров 20,чтобы насладиться природой.
  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
    Все было отлично, спасибо!
  • С
    Сергей
    21 июля 2024
    Велотреккинг в сочинских горах
    Все было супер, очень понравилась экскурсия, атмосферное катание среди гор, покушали дикой ежевики, попили чаю и минеральной воды) Александр отличный гид рассказал много интересного) Рекомендую 👍
    Все было супер, очень понравилась экскурсия, атмосферное катание среди гор, покушали дикой ежевики, попили чаю иВсе было супер, очень понравилась экскурсия, атмосферное катание среди гор, покушали дикой ежевики, попили чаю иВсе было супер, очень понравилась экскурсия, атмосферное катание среди гор, покушали дикой ежевики, попили чаю иВсе было супер, очень понравилась экскурсия, атмосферное катание среди гор, покушали дикой ежевики, попили чаю и
  • М
    Марина
    13 июля 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ И этим всё сказано. Шикарный большой белый кабриолет был у нас. Мы с дочерью удобно разместились на заднем сиденье
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    и прокатились с ветерком и красивыми видами. Гид Алексей учёл все наши пожелания, рассказал про Олимпийские объекты. В конце устроили фотосессию🔥

    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ И этим всё сказано. Шикарный большой белый кабриолет был у нас. Мы с дочерью удобно⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ И этим всё сказано. Шикарный большой белый кабриолет был у нас. Мы с дочерью удобно
  • Ю
    Юлия
    9 июля 2024
    Морская парусная прогулка
    Впервые были на морской прогулке в Адлере. Накануне позвонила диспетчер, объяснила, где место встречи. Капитан судна Андрей милый человек. Купались в открытом море, вода чистейшая. Дельфин разок показался. Сделали много красивых фото, виды с моря впечатляют. Спасибо Андрею и организаторам
    Впервые были на морской прогулке в Адлере. Накануне позвонила диспетчер, объяснила, где место встречи. Капитан судна
  • Ю
    Юлия
    20 июня 2024
    Морская парусная прогулка
    Хорошая прогулка, у нас были замечательный и отзывчивый капитан. Парус раскрывал, было достаточно времени поплавать в море и пофотографироваться. Очень приятная прогулка
  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Групповая поездка в Абхазию - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
    Поездка в целом понравилась, надо только назвать ее как-то по-другому. На заброшки выделено 40 минут, мельком, у трассы два дома
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    и один вокзал. В сами поселки не заходили, не заезжали ((((сказали на это нет времени т к все надо успеть, а что успеть если это основное зачем едут на такую экскурсию? Платные водопады и платные источники, это основная часть мероприятия, на них выделена большая часть времени. Все красиво, здорово, машины хорошие, но заброшек категорически мало.

  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
    Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍
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  • Д
    Дмитрий
    11 июля 2022
    Велотреккинг в сочинских горах
    Было супер👍 Маршрут, пейзажи, рассказы Александра… а чай 😋, от души
    Было супер👍

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
  2. Морская парусная прогулка
  3. Велотреккинг в сочинских горах
  4. Групповая поездка в Абхазию - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
  5. Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
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