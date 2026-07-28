Начнем наше путешествие с дороги в п. Головинка, где вы увидите тюльпановое дерево. Затем заедем на Адыгскую сыроварню, где будет дегустация сыра. Конечно же посетим великолепные пейзажи чайной плантации.
В местном
В местном
Описание экскурсииДобро пожаловать в долину легенд и водопадов! Природно-этнографическая экскурсия в долину реки-красавицы Шахе. Вы откроете тайну исполина — тюльпанового дерева в п. Головинка. Побываете на чайной плантации, продегустируете адыгейский сыр и горный мед. Затем промчитесь на внедорожнике к каскаду, овеянных славой, легендарных 33 водопадов и услышите легенды о гостеприимной земле коренных жителей Сочи — адыгов. А после такой насыщенной программы, по вашему желанию, посетите вечернее зажигательное шоу — концерт фольклорного ансамбля «Фишт». Программа • Выезд в 10:00, • дорога в п. Головинка по Черноморскому шоссе, • Тюльпановое дерево, • Адыгская сыроварня, • чайная плантация, • посещение пасеки (по желанию), • трансфер на внедорожнике, • 33 водопада, • обед (по желанию), • концерт ансамбля «Фишт» на вечернем шоу (в дни проведения, по желанию), • обратная дорога в отель. Важная информация Уточнить у гида перед бронированием дни проведения концерта и стоимость. Они могут меняться от сезонности.
ежедневно в 10:00
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тюльпановое дерево в п. Головинка
- Аул Ахинтам
- Аул Большой Кичмай
- Река Шахе
- Чайные плантации
- 33 водопада
Что включено
- Автомобильное и экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Трансфер от Адлера до центра Сочи и обратно,
- Входные билеты на водопады,
- Перевозка на внедорожнике,
- Концерт ансамбля,
- Обед.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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