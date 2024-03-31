1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
«Она понравится любителям природы и спорта, фотографий и легенд»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию
Начало: У вашего отеля в Адлере
«История бесконечных столкновений с другими народами откроет вам характер и ментальность адыгов, а легенды о местных героях и богах, красавицах и чудовищах позволят разглядеть древние традиции и обычаи, ставшие основой культуры горцев»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Отдохнуть от жары на заповедной речке, услышать местные легенды и насладиться живописными пейзажами
Начало: В Адлерском районе
«Здесь вы ощутите удивительный прилив энергии и услышите старинную легенду, которая прольет свет на ежегодное паломничество греческих семей к этому месту»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 9 000₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
10 часов
Долина Легенд и 33 Водопада
Начало: Сириус-Адлер-Хоста-Центральный район
«Что вас ждет Путешествие в Долину Легенд и 33 водопадов — продолжительная, но очень увлекательная и насыщенная экскурсия»
Расписание: каждый день с 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
650₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на озеро Рица
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна31 марта 2024Очень интересная экскурсия, водитель - опытный, гид- профессионал. Спасибо!
- ООльга6 января 2024Арутюн, спасибо за экскурсию. Внимательный, вежливый гид и водитель. Хороший автомобиль. Экскурсия прошла легко и познавательно. Все понравилось!
- ЕЕкатерина12 декабря 2023Пётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопарк мы очень хотели попасть
- ККсения20 сентября 2023Невероятной красоты и насыщенности авторский маршрут! Посетили два мокрых каньона (Псахо и Кудепста), сухой каньон, прошли через самшитовую рощу. Даниил - потрясающий
- ММария13 сентября 2023Очень рекомендую и сам поход и Даниила в качестве гида. Активно, захватывающе, ошеломительные виды, возможность понырять и поплавать в каньоне.
- ААндрей11 сентября 2023Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки этой невероятной природы, маршрут
- ННаталья2 апреля 2023Экскурсия класс! Экскурсовод был хороший.
- ООксана6 января 2023Брали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожелания. Насыщенная программа на весь
- ООльга7 ноября 2022В последний день октября мы отправились на автомобильную экскурсию с гидом Анной. Несмотря на дождливую погоду, нам все очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Адлере в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 650 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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