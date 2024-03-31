Откройте для себя мифы и легенды Адлера с нашими экскурсиями

Найдено 5 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Адлере, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
«Она понравится любителям природы и спорта, фотографий и легенд»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию
Начало: У вашего отеля в Адлере
«История бесконечных столкновений с другими народами откроет вам характер и ментальность адыгов, а легенды о местных героях и богах, красавицах и чудовищах позволят разглядеть древние традиции и обычаи, ставшие основой культуры горцев»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 800 за всё до 3 чел.
Мини-поход в каньоны реки Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Отдохнуть от жары на заповедной речке, услышать местные легенды и насладиться живописными пейзажами
Начало: В Адлерском районе
«Здесь вы ощутите удивительный прилив энергии и услышите старинную легенду, которая прольет свет на ежегодное паломничество греческих семей к этому месту»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 9 000 за всё до 15 чел.
Долина Легенд и 33 Водопада
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
14 отзывов
Долина Легенд и 33 Водопада
Начало: Сириус-Адлер-Хоста-Центральный район
«Что вас ждет Путешествие в Долину Легенд и 33 водопадов — продолжительная, но очень увлекательная и насыщенная экскурсия»
Расписание: каждый день с 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
650 за человека
Путешествие на озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на озеро Рица
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    31 марта 2024
    Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
    Очень интересная экскурсия, водитель - опытный, гид- профессионал. Спасибо!
  • О
    Ольга
    6 января 2024
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Арутюн, спасибо за экскурсию. Внимательный, вежливый гид и водитель. Хороший автомобиль. Экскурсия прошла легко и познавательно. Все понравилось!
  • Е
    Екатерина
    12 декабря 2023
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Пётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопарк мы очень хотели попасть
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    и рады, что нам это удалось. Но это ещё не всё. Мы увидели места, где снимались любимые фильмы, прогулялись по Красной Поляне, посмотрели, как прыгают с моста посетители Скай Парка. Экскурсия была очень насыщенной и интересной. Огромное спасибо Петру за отлично проведённое время и за то, что все наши пожелания во время экскурсии были учтены.

    Пётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопаркПётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопаркПётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопаркПётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопарк
  • К
    Ксения
    20 сентября 2023
    Мини-поход в каньоны реки Псахо
    Невероятной красоты и насыщенности авторский маршрут! Посетили два мокрых каньона (Псахо и Кудепста), сухой каньон, прошли через самшитовую рощу. Даниил - потрясающий
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    гид и рассказчик) Знает очень много про природу родного края и сам Сочи) Маршрут не совсем простой, что делает его ещё интереснее) Самый приятный бонус - на всём пути практически не встречаются другие люди) чувствуешь уникальность и эксклюзивность происходящего)

  • М
    Мария
    13 сентября 2023
    Мини-поход в каньоны реки Псахо
    Очень рекомендую и сам поход и Даниила в качестве гида. Активно, захватывающе, ошеломительные виды, возможность понырять и поплавать в каньоне.
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    По дороге узнаешь много исторических фактов, о которых даже не догадывался и не узнаешь у туристических фирм. Обязательно схожу и в другие походы с Даниилом

    Очень рекомендую и сам поход и Даниила в качестве гида. Активно, захватывающе, ошеломительные виды, возможность понырять
  • А
    Андрей
    11 сентября 2023
    Мини-поход в каньоны реки Псахо
    Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки этой невероятной природы, маршрут
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    был очень насыщенный и красивый, мы и пофоткались, и попрыгали с скалы в воду, и покупались в купели, это невероятное зрелище, отличное приключение в духе исследований будто не тронутых уголков природы, всём настоятельно рекомендую сходить в этот поход, никакие джипинговые туры не заходят в глубь каньона Псахо, а тут мы его прошли целиком, ведь в глубине скрываеться истинная красота каньона, и так же мы повидали ещё один каньон Кудепста, и даже были в пещере, невероятные впечатления, обязательно придём на новые маршруты!

    Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2023
    Долина Легенд и 33 Водопада
    Экскурсия класс! Экскурсовод был хороший.
  • О
    Оксана
    6 января 2023
    Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
    Брали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожелания. Насыщенная программа на весь
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    день. Анна рассказывала легенды, историю края и обычаи. Экскурсия удобна, если вы не хотите бежать в толпе, слышать все, что говорит гид, разглядывать красоты и неспеша насладиться местной кухней. Для нас индивидуально были проведены дегустации сыров и вина. Спабибо Анне за экскурсию.

    Брали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожелания
  • О
    Ольга
    7 ноября 2022
    Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
    В последний день октября мы отправились на автомобильную экскурсию с гидом Анной. Несмотря на дождливую погоду, нам все очень понравилось!
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    Нас забрали прямо от отеля, минута в минуту, как и договаривались. Пока добирались до основных природных достопримечательностей, Анна рассказывала про коренное население Сочинского района, про традиции и уклад жизни адыгов, черкесов, упоминала важные исторические события - было интересно и мне, и моим дочкам. Прежде всего, подъехали к старому тюльпанному дереву, ему около 180 лет! Мы увидели Волконский дольмен и узнали его историю, познакомились с сероводородными источниками, полюбовались на скалы "Два брата". После этого отправились в долину реки Шахе. Побывали на сыроварне и посмотрели, как готовят сыр, проехали вдоль реки (по реке не получилось - из-за дождей уровень воды сильно поднялся). И, наконец, полюбовались каскадом "33 водопада". Природа завораживала своей красотой, а полное отсутствие посетителей добавляло чувство спокойствия и единения с природой! Спасибо огромное за чудесную экскурсию! P.S. у меня атрофия мышц и одна нога практически парализована, я с трудом хожу. Но, к счастью, сложные участки маршрута оборудованы перилами, а Анна подстраивалась под наш темп и без тени нетерпения ждала медленную меня, активно помогая при необходимости - за это отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
  2. Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
  3. Мини-поход в каньоны реки Псахо
  4. Долина Легенд и 33 Водопада
  5. Путешествие на озеро Рица
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 650 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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