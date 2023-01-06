Анна проводит ещё 2 экскурсии

Адлер — Сочи — Дагомыс — Лоо — Хобза — Головинка — Волконка — Большой Кичмай: маршрут по самому протяжённому сочинскому району вы проделаете за один день! Природа Лазаревского района

предстанет перед вами во всём своём великолепии: вы проедете по реке Шахе, прогуляетесь вдоль живописных ущелий, увидите комплекс из 33 водопадов, откроете историю загадочных дольменов и при желании окунётесь в горную купель, обещающую долголетие. Вы узнаете о коренном населении региона — адыгах, их традициях, легендах, гастрономии и борьбе за самоопределение.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Природа и дольмены Черноморского побережья

Вас ждёт яркий джиппинг по реке Шахе, прогулка вдоль ущелья ручья Джегош и Годлик, знаменитый комплекс из 33 водопадов и горная купель «Любви и Долголетия». Вы посетите огромный Волконский дольмен и увидите самый большой экземпляр тюльпанового дерева в России — лиран Раевского. И конечно, по дороге будет остановка возле одного из местных хозяйств, где вы продегустируете янтарное вино из чарки и домашние копченые сыры.

Кто такие адыги

В путешествии мы поговорим о происхождении адыгов и о том, какие народы входят в эту этническую группу. История бесконечных столкновений с другими народами откроет вам характер и ментальность адыгов, а легенды о местных героях и богах, красавицах и чудовищах позволят разглядеть древние традиции и обычаи, ставшие основой культуры горцев.

О чае, вине и сырах

Во время экскурсии вы узнаете, каким должен быть антураж традиционного дома адыгов, продегустируете местные вина, сыры и самый северный промышленно выращиваемый в России чай. От коренного жителя вы узнаете, какие традиции прочно вошли в культуру адыгов и соблюдаются в каждой семье по сей день. При желании вы можете посетить кавказское застолье, которое познакомит вас с аутентичными блюдами и гостеприимством народа.

Организационные детали

В стоимость включён трансфер и чаепитие «Адам-чай»

Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом

Джиппинг по руслу реки Шахе осуществляется на ГАЗ-66 или полноприводном автомобиле УАЗ (по выбору)

Предлагаемый маршрут — самый полный, объемный и насыщенный по Лазаревскому району

Программу можно дополнить посещением костюмированного национального шоу. Шоу проводится по определенным дням, расписание плавающее. Если вы хотите включить его в экскурсию — напишите, пожалуйста, об этом гиду при бронировании. Длительность шоу — 2 часа. Дополнительное время сверх 8 основных часов программы оплачивается из расчёта 2000 руб. /час для группы 1-3 человека.

Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Дополнительные расходы: