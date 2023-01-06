Анна проводит ещё 2 экскурсии

Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию
Адлер — Сочи — Дагомыс — Лоо — Хобза — Головинка — Волконка — Большой Кичмай: маршрут по самому протяжённому сочинскому району вы проделаете за один день! Природа Лазаревского района читать дальшеуменьшить
предстанет перед вами во всём своём великолепии: вы проедете по реке Шахе, прогуляетесь вдоль живописных ущелий, увидите комплекс из 33 водопадов, откроете историю загадочных дольменов и при желании окунётесь в горную купель, обещающую долголетие.
Вы узнаете о коренном населении региона — адыгах, их традициях, легендах, гастрономии и борьбе за самоопределение.
Вас ждёт яркий джиппинг по реке Шахе, прогулка вдоль ущелья ручья Джегош и Годлик, знаменитый комплекс из 33 водопадов и горная купель «Любви и Долголетия». Вы посетите огромный Волконский дольмен и увидите самый большой экземпляр тюльпанового дерева в России — лиран Раевского. И конечно, по дороге будет остановка возле одного из местных хозяйств, где вы продегустируете янтарное вино из чарки и домашние копченые сыры.
Кто такие адыги
В путешествии мы поговорим о происхождении адыгов и о том, какие народы входят в эту этническую группу. История бесконечных столкновений с другими народами откроет вам характер и ментальность адыгов, а легенды о местных героях и богах, красавицах и чудовищах позволят разглядеть древние традиции и обычаи, ставшие основой культуры горцев.
О чае, вине и сырах
Во время экскурсии вы узнаете, каким должен быть антураж традиционного дома адыгов, продегустируете местные вина, сыры и самый северный промышленно выращиваемый в России чай. От коренного жителя вы узнаете, какие традиции прочно вошли в культуру адыгов и соблюдаются в каждой семье по сей день. При желании вы можете посетить кавказское застолье, которое познакомит вас с аутентичными блюдами и гостеприимством народа.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер и чаепитие «Адам-чай»
Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
Джиппинг по руслу реки Шахе осуществляется на ГАЗ-66 или полноприводном автомобиле УАЗ (по выбору)
Предлагаемый маршрут — самый полный, объемный и насыщенный по Лазаревскому району
Программу можно дополнить посещением костюмированного национального шоу. Шоу проводится по определенным дням, расписание плавающее. Если вы хотите включить его в экскурсию — напишите, пожалуйста, об этом гиду при бронировании. Длительность шоу — 2 часа. Дополнительное время сверх 8 основных часов программы оплачивается из расчёта 2000 руб. /час для группы 1-3 человека.
Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Дополнительные расходы:
Посещение водопадов — 300 ₽/чел. (дети до 18 лет бесплатно)
Посещение дольменов — 300 ₽/чел. (дети до 18 лет бесплатно)
Аренда внедорожного транспорта — от 6000 ₽ (с группы до 3 человек)
Обед в пацхе — от 600 ₽/чел.
Адыгейское национальное шоу «Кавказское застолье» оплачивается из расчёта: 300 ₽/чел — билеты, 3000 ₽/час — дополнительное время, питание по меню
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Брали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожелания. Насыщенная программа на весь день. Анна рассказывала легенды, историю края и обычаи. Экскурсия удобна, читать дальшеуменьшить
если вы не хотите бежать в толпе, слышать все, что говорит гид, разглядывать красоты и неспеша насладиться местной кухней. Для нас индивидуально были проведены дегустации сыров и вина. Спабибо Анне за экскурсию.
+2
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Анна
Экскурсия у нас была индивидуальная. Экскурсовод Ирина проводила экскурсию очень интересно. Водитель Валерий был внимателен, т. к ездили с ребенком. Все было подобрано очень интересно. Сначала немного истории, далее различные дегустации, переправа по речке на газ66 было очень впечатляюще, ну и кульминацией прекрасное шоу
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Ольга
В последний день октября мы отправились на автомобильную экскурсию с гидом Анной. Несмотря на дождливую погоду, нам все очень понравилось! Нас забрали прямо от отеля, минута в минуту, как и читать дальшеуменьшить
договаривались. Пока добирались до основных природных достопримечательностей, Анна рассказывала про коренное население Сочинского района, про традиции и уклад жизни адыгов, черкесов, упоминала важные исторические события - было интересно и мне, и моим дочкам. Прежде всего, подъехали к старому тюльпанному дереву, ему около 180 лет! Мы увидели Волконский дольмен и узнали его историю, познакомились с сероводородными источниками, полюбовались на скалы "Два брата". После этого отправились в долину реки Шахе. Побывали на сыроварне и посмотрели, как готовят сыр, проехали вдоль реки (по реке не получилось - из-за дождей уровень воды сильно поднялся). И, наконец, полюбовались каскадом "33 водопада". Природа завораживала своей красотой, а полное отсутствие посетителей добавляло чувство спокойствия и единения с природой! Спасибо огромное за чудесную экскурсию! P.S. у меня атрофия мышц и одна нога практически парализована, я с трудом хожу. Но, к счастью, сложные участки маршрута оборудованы перилами, а Анна подстраивалась под наш темп и без тени нетерпения ждала медленную меня, активно помогая при необходимости - за это отдельное спасибо!
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Сергей
Мёд, сыр, чай, вино, Кавказский массаж в уазике через реку и красивые виды. Гид Анна - очень приятная в общении. Тур рекомендуется к посещению)
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Татьяна
Очень интересная экскурсия, водитель - опытный, гид- профессионал. Спасибо!
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