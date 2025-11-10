Уникальная возможность отправиться в морское приключение со всей семьей или друзьями, устроить романтическое свидание на закате дня, сделать предложение руки и сердца или отметить день рождение на парусной яхте.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание водной прогулкиВо время путешествия у вас будет возможность искупаться в кристально чистых водах, чтобы освежиться и набраться сил. Но самое необыкновенное ждёт вас впереди: встреча с дельфинами в их естественной среде обитания. На протяжении всей прогулки вас будет сопровождать опытный капитан, а при выборе вечернего рейса вы насладитесь великолепным закатом на море, который станет достойным заключительным аккордом этого незабываемого дня. Не упустите шанс подарить себе и близким уникальные впечатления и памятные моменты!
Ответы на вопросы
Что включено
- Морская прогулка: /n 1 час - дневные рейсы до 16:00 /n 2 часа - рейс на закат 17:00-19:00
- Спасательные жилеты
- Пледы
- Одноразовая посуда
- Возможна встреча с дельфинами
Что не входит в цену
- Трансфер
- Напитки
- Услуги фотографа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Имеретинский порт
Завершение: После завершения прогулки мы возвращаем гостей в Имеретинский порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
