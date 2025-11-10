Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Уникальная возможность отправиться в морское приключение со всей семьей или друзьями, устроить романтическое свидание на закате дня, сделать предложение руки и сердца или отметить день рождение на парусной яхте.

Индивидуальная водная прогулка Длитель­ность 2 часа На чём проводится На яхте Можно с детьми Да 16 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-11 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки Во время путешествия у вас будет возможность искупаться в кристально чистых водах, чтобы освежиться и набраться сил. Но самое необыкновенное ждёт вас впереди: встреча с дельфинами в их естественной среде обитания. На протяжении всей прогулки вас будет сопровождать опытный капитан, а при выборе вечернего рейса вы насладитесь великолепным закатом на море, который станет достойным заключительным аккордом этого незабываемого дня. Не упустите шанс подарить себе и близким уникальные впечатления и памятные моменты!

