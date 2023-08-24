Рыбалка на тримаране или парусной яхте

Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан. В течении трёх часов тримаран передвигается по акватории в поисках наибольшего скопления рыбы. По окончании рыбалки, удачливые рыбаки забирают улов безвозмездно или же могут воспользоваться услугой капитана и приготовить его на борту.

Рыбалка проводится в любую погоду если разрешен выход из порта. «В дождик ловится даже больше» — заверяют опытные рыбаки. Весь улов забирается рыбаками безвозмездно, бывают такие дни, когда один человек может выловить 4 кг рыбы, но улов не гарантируется, может случиться и совершенно не рыбный день.

В случае когда улова нет, громко включаем музыку и начинаем веселиться и не забываем, что нас окружает чистейшее море! Для гостей есть надувной плотик в виде солнечного утёнка, на нём может уместиться до двух человек весом до 160 кг, купаемся и наслаждаемся морем и солнцем и тут-то пригодятся напитки и перекус, которые вы принесёте с собой.

Важная информация: