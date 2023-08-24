Рыбалка на яхте

Уникальная рыбалка на яхте в Адлере: поймайте свою рыбу и приготовьте на борту

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Ответы на вопросы
Со мной вы отправитесь на 3 часа в открытое море. У вас будет все необходимое для рыбалки, вам не надо об этом думать. Просто поудобнее располагайтесь на яхте и наслаждайтесь рыбалкой. Бонусом к этому идет чистый морской воздух и панорама Кавказских гор.

Удачливые рыбаки смогут забрать свой улов домой, а если вы захотите приготовить рыбу прямо на борту — сообщите об этом капитану.
Рыбалка на яхте
Рыбалка на яхте
Рыбалка на яхте
Рыбалка на яхте
Рыбалка на яхте
Рыбалка на яхте
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Рыбалка на тримаране или парусной яхте

Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан. В течении трёх часов тримаран передвигается по акватории в поисках наибольшего скопления рыбы. По окончании рыбалки, удачливые рыбаки забирают улов безвозмездно или же могут воспользоваться услугой капитана и приготовить его на борту.
Рыбалка проводится в любую погоду если разрешен выход из порта. «В дождик ловится даже больше» — заверяют опытные рыбаки. Весь улов забирается рыбаками безвозмездно, бывают такие дни, когда один человек может выловить 4 кг рыбы, но улов не гарантируется, может случиться и совершенно не рыбный день.
В случае когда улова нет, громко включаем музыку и начинаем веселиться и не забываем, что нас окружает чистейшее море! Для гостей есть надувной плотик в виде солнечного утёнка, на нём может уместиться до двух человек весом до 160 кг, купаемся и наслаждаемся морем и солнцем и тут-то пригодятся напитки и перекус, которые вы принесёте с собой.

Важная информация:

  • Рыбалка бывает утренняя и дневная, выбравшие морскую рыбалку в 14:00, попадают на «ежедневное вечернее шоу» — сочинский закат на море;
  • Полотенца, средства от солнца и таблетки от укачивания гости приносят с собой;
  • На тримаране можно сразу пожарить рыбу, большинство яхт такой возможности не имеют и рыбачить с них менее удобно, но они более скоростные и нырять с них интереснее, выбор за вами.
  • Аренда снастей для лова — спиннинг, входит в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Морская прогулка
  • Аренда спиннинга
  • Первую сковородку рыбы капитан жарит бесплатно
Что не входит
  • Дополнительные сковородки рыбы — 200 руб. за сковородку
  • При поломке удочки штраф — 2000 руб., при поломки катушки — 1000 руб., при обрыве снасти — 100 руб
Место начала и завершения?
Морпорт центрального ра-на Сочи, Адлера, Кудепсты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Рыбалка бывает утренняя и дневная, выбравшие морскую рыбалку в 14:00, попадают на «ежедневное вечернее шоу» — сочинский закат на море
  • Полотенца, средства от солнца и таблетки от укачивания гости приносят с собой
  • На тримаране можно сразу пожарить рыбу, большинство яхт такой возможности не имеют и рыбачить с них менее удобно, но они более скоростные и нырять с них интереснее, выбор за вами.
  • Аренда снастей для лова — спиннинг, входит в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
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2
1
Н
24 авг 2023
Рыбалка понравилась, договорились на один день, вышли в море, был шторм, перенесли рыбалку на следующий день без дополнительной платы. Это скорее как морская прогулка, у меня сын был в восторге. Не понравилось, что я узнала рыбалка для всех остальных стоила 1800, а через сайт 2250, и я переводила обязательную предоплату 1400, только потом поняла, что это было просто для бронирования за услуги сайта, сама рыбалка за двоих взрослых и одного ребёнка стоила 4400, а 1400 это я просто «бонус отдала»

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