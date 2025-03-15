Старинная красота Абхазии

Увидеть всё самое интересное в Гагре и насладиться потрясающей природой
Экскурсия по Абхазии — настоящее путешествие во времени и пространстве. Вы увидите древние крепости и замки, окутанные легендами и тайнами, старинные храмы и монастыри. Насладитесь потрясающими пейзажами моря и гор. А живописный пейзаж станет фоном для увлекательного повествования об истории и культуре.
Старинная красота Абхазии
Старинная красота Абхазии
Старинная красота Абхазии
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Вас ждут лучшие природные и архитектурные достопримечательности Гагры и окрестностей. Вы увидите:

  • Белые скалы
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Парк принца Ольденбургского
  • Гагрскую колоннаду
  • Зимний театр
  • Мандариновый сад
  • Площадь Гагарина
  • Жоэкварское ущелье
  • Стеклянный подвесной мост над рекой Бзыбь
  • Бзыбскую крепость
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Дом призрака
  • Павильон ж/д станции «Гагрипш»
  • Первую смотровую на горе Мамзышха
  • Дачу Нестора Лакобы

А ещё насладитесь свежим воздухом и полюбуетесь морской гладью. И конечно, узнаете о прошлом и настоящем Абхазии!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных минивэнах
  • Экскурсия подходит для детей от 5 лет
  • По желанию группы также можно посетить Пицунду — 500 ₽ за чел.; дачу Горбачёва в Мюссере — 750 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды

Правила пересечения границы

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявить один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.

в понедельник, вторник и четверг в 08:30, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и четверг в 08:30, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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