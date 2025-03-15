Экскурсия по Абхазии — настоящее путешествие во времени и пространстве. Вы увидите древние крепости и замки, окутанные легендами и тайнами, старинные храмы и монастыри. Насладитесь потрясающими пейзажами моря и гор. А живописный пейзаж станет фоном для увлекательного повествования об истории и культуре.
Описание экскурсии
Вас ждут лучшие природные и архитектурные достопримечательности Гагры и окрестностей. Вы увидите:
- Белые скалы
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Гагрскую колоннаду
- Зимний театр
- Мандариновый сад
- Площадь Гагарина
- Жоэкварское ущелье
- Стеклянный подвесной мост над рекой Бзыбь
- Бзыбскую крепость
- Водопад Девичьи слёзы
- Дом призрака
- Павильон ж/д станции «Гагрипш»
- Первую смотровую на горе Мамзышха
- Дачу Нестора Лакобы
А ещё насладитесь свежим воздухом и полюбуетесь морской гладью. И конечно, узнаете о прошлом и настоящем Абхазии!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных минивэнах
- Экскурсия подходит для детей от 5 лет
- По желанию группы также можно посетить Пицунду — 500 ₽ за чел.; дачу Горбачёва в Мюссере — 750 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
Правила пересечения границы
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявить один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
в понедельник, вторник и четверг в 08:30, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и четверг в 08:30, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Адлере
Провёл экскурсии для 9934 туристов
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. ИзЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Адлера
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в прошлое Абхазии, насладитесь красотой озера Рица и узнайте о местных традициях и истории. Увлекательное путешествие в мир природы и культуры
18 мар в 08:00
19 мар в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные пейзажи, водопады и озеро Рица ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: На КПП Псоу
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: По вашему адресу в Центральном Сочи
Завтра в 08:00
17 мар в 08:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.