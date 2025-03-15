Экскурсия по Абхазии — настоящее путешествие во времени и пространстве. Вы увидите древние крепости и замки, окутанные легендами и тайнами, старинные храмы и монастыри. Насладитесь потрясающими пейзажами моря и гор. А живописный пейзаж станет фоном для увлекательного повествования об истории и культуре.

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Описание экскурсии

Вас ждут лучшие природные и архитектурные достопримечательности Гагры и окрестностей. Вы увидите:

Белые скалы

Ресторан «Гагрипш»

Парк принца Ольденбургского

Гагрскую колоннаду

Зимний театр

Мандариновый сад

Площадь Гагарина

Жоэкварское ущелье

Стеклянный подвесной мост над рекой Бзыбь

Бзыбскую крепость

Водопад Девичьи слёзы

Дом призрака

Павильон ж/д станции «Гагрипш»

Первую смотровую на горе Мамзышха

Дачу Нестора Лакобы

А ещё насладитесь свежим воздухом и полюбуетесь морской гладью. И конечно, узнаете о прошлом и настоящем Абхазии!

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельных минивэнах

Экскурсия подходит для детей от 5 лет

По желанию группы также можно посетить Пицунду — 500 ₽ за чел.; дачу Горбачёва в Мюссере — 750 ₽ за чел.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды

Правила пересечения границы

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявить один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.