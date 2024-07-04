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целом, была приятно удивлена тем, что нам действительно рассказывали и про места, куда ехали, и про то, что мимо проезжали - и для меня было что-то новое и интересное. Так же порадовало, что не было чрезмерных навязываний доп. услуг и кучи дегустаций - всего в меру и без напряга. Места увидели, действительно, красивые (меня только каньон не смог поразить, так как в треккингах я уже видела и более шикарные места). Как итог - поездка понравилась. П. с. да, водитель немного задержался (предупредил, был на связи), но это абсолютно естественно в текущих реалиях с пробками. Тут как бы надо выбирать - либо вас забирают от места рядом с отелем (и могут опоздать), либо самим добираться к той точке, где пробок не будет.