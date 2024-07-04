Со скидкой – экскурсии в Адлере

Найдено 33 экскурсии в категории «Со скидкой» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
258 отзывов
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
900450 за человека
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
11 часов
108 отзывов
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
14501 233 за человека
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
37 отзывов
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, где вас ждут озеро Рица, Гагры, Юпшарский каньон и водопады. Программа включает трансфер и дегустацию
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28002 100 за человека
На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
Начало: Сириус
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1490013 410 за всё до 3 чел.
Озеро Рица и окрестности
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Озеро Рица и живописные места Абхазии: экскурсия из Адлера
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, Гагра, Юпшарский каньон и водопады. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110009 900 за всё до 6 чел.
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
62 отзыва
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
120009 000 за всё до 7 чел.
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
51 отзыв
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450 за человека
Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
102 отзыва
Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетите озеро Рица и другие природные сокровища
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1410012 690 за всё до 7 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
62 отзыва
Уникальное путешествие: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по самым живописным уголкам Абхазии. Насладитесь природой, культурой и гастрономией
Начало: Из отеля в Адлере
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
1800016 200 за всё до 5 чел.
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
20 отзывов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1777716 000 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Погружение в красоту и историю Абхазии: от Адлера до Пицунды
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
1333312 000 за всё до 6 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
13 часов
15 отзывов
Популярное предложение
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 05:30
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
16001 360 за человека
Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
🛥 На яхте
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
11 отзывов
Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы
Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты
Начало: Морской порт Сириус
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
22001 760 за человека
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
В тренде
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатитесь по Олимпийскому парку Сочи на мотоцикле, узнайте интересные факты и насладитесь видом стадионов и ледовых арен
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30001 350 за человека
По Абхазии на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
По Абхазии на кабриолете: озеро Рица, водопады и кухня
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии на кабриолете! Посетите озеро Рица, водопады и насладитесь традиционной кухней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2000018 000 за человека
Джип-тур по окрестностям Сочи (из Адлера)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
27 отзывов
Джип-тур Сочи: самшитовые рощи и каньоны
Вас ждет захватывающее приключение на внедорожнике по живописным местам Адлера с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23002 070 за человека
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Индивидуальная фото-прогулка по Олимпийскому парку в Адлере
Выберите между прогулкой по Олимпийскому парку и поездкой на электромобиле. Узнайте историю Имеретинской низменности и получите профессиональные фотографии
Начало: В Олимпийском парке
Сегодня в 17:00
8 июля в 09:00
80006 800 за всё до 3 чел.
«Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600 за человека
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
13 отзывов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
21001 890 за человека
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Адлера: путешествие жизни
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
1600013 600 за всё до 3 чел.
Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Жд вокзал Адлер
8 июля в 14:00
9 июля в 14:00
1444413 000 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2150019 350 за всё до 7 чел.
Солнечная Абхазия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
8 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: В Сириусе, Адлере
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
20001 500 за человека
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60005 400 за всё до 3 чел.
VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
151 отзыв
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233 за человека
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
7 часов
1 отзыв
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
Начало: Жд вокзал Адлер
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
1600014 400 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие из Адлера в Абхазию к озеру Рица
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие из Адлера в Абхазию к озеру Рица
Впечатлиться уникальной природой, получить профессиональные снимки и видео для крутых Reels
Начало: Ул. Ленина
8 июля в 06:00
9 июля в 06:00
2666624 000 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотосессия в одном из самых красивых парков Адлера: в дружеской и спокойной обстановке
Начало: У парка «Южные культуры»
21 июля в 16:00
28 июля в 16:00
83337 500 за всё до 4 чел.
Православный Сочи из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Православный Сочи из Адлера
Познакомиться с духовной историей края и посетить несколько знаковых святынь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка на Альпике (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
Фотопрогулка на Альпике (из Адлера)
Отправиться на хребет Аибга и сделать красивые кадры среди горных вершин
Начало: По договорённости с гидом
8 июля в 14:30
9 июля в 14:30
1444413 000 за всё до 4 чел.
Красота дикой природы Сочи (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Красота дикой природы Сочи (из Адлера)
Спуститься под землю, пройти через Чёртовы ворота и попробовать самый северный чай в мире
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
Завтра в 14:00
8 июля в 17:00
100009 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 июля 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Очень понравилась экскурсия. Приятный экскурсовод Дарья. Рекомендую в горы взять теплую одежду и предварительно посмотреть прогноз погоды, если увидите, что обещают дождь, то берите с собой дождевик.
  • Е
    Екатерина
    4 июля 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
    Нам экскурсия очень понравилась. Брали индивидуальный тур Яркое путешествие по Абхазии. Нашим гидом был Дамей, очень внимательный и заботливый. Я
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    была с двумя маленькими детьми, Дамей мне очень помогал с ними, переводил за руку через дорогу и помогал выходить и садиться в машину🙏🏼. Сделал нам шикарные фото. Подсказывал где лучше ракурс и где встать. Комфортный и чистый авто👍 Рекомендую этот тур для первого знакомства с Абхазией

    Нам экскурсия очень понравилась. Брали индивидуальный тур Яркое путешествие по Абхазии. Нашим гидом был Дамей, оченьНам экскурсия очень понравилась. Брали индивидуальный тур Яркое путешествие по Абхазии. Нашим гидом был Дамей, оченьНам экскурсия очень понравилась. Брали индивидуальный тур Яркое путешествие по Абхазии. Нашим гидом был Дамей, оченьНам экскурсия очень понравилась. Брали индивидуальный тур Яркое путешествие по Абхазии. Нашим гидом был Дамей, оченьНам экскурсия очень понравилась. Брали индивидуальный тур Яркое путешествие по Абхазии. Нашим гидом был Дамей, оченьНам экскурсия очень понравилась. Брали индивидуальный тур Яркое путешествие по Абхазии. Нашим гидом был Дамей, оченьНам экскурсия очень понравилась. Брали индивидуальный тур Яркое путешествие по Абхазии. Нашим гидом был Дамей, оченьНам экскурсия очень понравилась. Брали индивидуальный тур Яркое путешествие по Абхазии. Нашим гидом был Дамей, оченьНам экскурсия очень понравилась. Брали индивидуальный тур Яркое путешествие по Абхазии. Нашим гидом был Дамей, оченьНам экскурсия очень понравилась. Брали индивидуальный тур Яркое путешествие по Абхазии. Нашим гидом был Дамей, очень
  • А
    Андрей
    3 июля 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
    Из плюсов: 1) Сам процесс бронирования понятен, все спросили, все уточнили, менеджеры отписались, все(автобус) приехало вовремя и сам автобус нормальный 2)Гид Саид
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    и водитель Андрей - молодцы, один хорошо рассказывает и шутит, и умеет заинтересовать, второй - хорошо и комфортно водит 3) Места, как и описано в экскурсии все посетили и пожелания по пещерам учли 4) Вкусные дегустации 5) По завершению отвезли откуда забрали Из минусов: 1) Как минимум водопады девичьи и мужские слезы мы просто проехали, посмотрев на них в окно, вместо того, чтобы просто остановится на пару минут 2) Обед - тут конечно субъективно, но было дорого и невкусно и 50 минут на него, мне кажется можно было слегка перераспределить на другие места) 3) Дегустация (тут скорее не к организаторам, а в целом) - если будете покупать вино, обращайте внимание, чтобы оно не протекало. Мы купили кувшин и он подтекает

  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
    Это было незабываемое путешествие. Нас Алексей забрал из отеля, рассказал все нюансы, ребёнку был предоставлен бустер. Отличное вождение, красивые места, водитель был как гид)) рекомендую всеми руками))
  • Л
    Лиана
    3 июля 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Просто супер экскурсия, экскурсовод Екатерина знает своё дело на все 💯 ничего интересные беседы и рассказы от экскурсовода, классные дегустации, супер комфортабельный автобус, просто нет слов! Расписывать все не буду, нужно ехать однозначно и самому проживать эту красоту!
  • С
    Светлана
    3 июля 2024
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Были на индивидуальной экскурсии с Петром! Замечательный человек! Внимательный, лёгкий в общении! Это была одна из лучших экскурсий. Увидели много,
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    побывали везде, не устали, всё успели! Спасибо Петросу за интересную экскурсию, за отлично проведённое время. Плюс индивидуальной экскурсии в том, что не привязан к группе, не утомительно. Петрос все проходы везде организовал быстро, заранее, без очередей. Спасибо!!!

  • Д
    Дмитрий
    3 июля 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
    Великолепная экскурсия! Комфортабельный микроавтобус, обширная программа, всё четко по таймингу. Рекомендую.
  • Л
    Людмила
    1 июля 2024
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    27 июня 2024 года посетили индивидуальную экскурсию с гидом Даниэлем. Поскольку я путешествую с ребенком подростком, то хотелось учесть и
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    его пожелания, без каких-либо проблем скорректировали маршрут чтобы все были довольны. Это было наше первое знакомство с Абхазией, Даниэль провел нам инструктаж как лучше, а главное быстрее пройти паспортный контроль на границе, в итоге мы посетили главные достопримечательности без толп туристов. Провели отличный день в отличной компании, узнали много нового и интересного об истории страны, обычаях и традициях народа, увидели невероятную красоту природы Абхазии. Никакой спешки, по желанию можно было остановиться в понравившихся местах, сделать фото или просто полюбоваться. Выражаем огромную благодарность Даниэлю! Однозначно рекомендуем!

    27 июня 2024 года посетили индивидуальную экскурсию с гидом Даниэлем. Поскольку я путешествую с ребенком подростком27 июня 2024 года посетили индивидуальную экскурсию с гидом Даниэлем. Поскольку я путешествую с ребенком подростком27 июня 2024 года посетили индивидуальную экскурсию с гидом Даниэлем. Поскольку я путешествую с ребенком подростком27 июня 2024 года посетили индивидуальную экскурсию с гидом Даниэлем. Поскольку я путешествую с ребенком подростком27 июня 2024 года посетили индивидуальную экскурсию с гидом Даниэлем. Поскольку я путешествую с ребенком подростком27 июня 2024 года посетили индивидуальную экскурсию с гидом Даниэлем. Поскольку я путешествую с ребенком подростком27 июня 2024 года посетили индивидуальную экскурсию с гидом Даниэлем. Поскольку я путешествую с ребенком подростком27 июня 2024 года посетили индивидуальную экскурсию с гидом Даниэлем. Поскольку я путешествую с ребенком подростком27 июня 2024 года посетили индивидуальную экскурсию с гидом Даниэлем. Поскольку я путешествую с ребенком подростком
  • Ю
    Юлия
    28 июня 2024
    Джип-тур по окрестностям Сочи (из Адлера)
    Ездили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в Сочи от других регионов. В
    читать дальше

    целом, была приятно удивлена тем, что нам действительно рассказывали и про места, куда ехали, и про то, что мимо проезжали - и для меня было что-то новое и интересное. Так же порадовало, что не было чрезмерных навязываний доп. услуг и кучи дегустаций - всего в меру и без напряга. Места увидели, действительно, красивые (меня только каньон не смог поразить, так как в треккингах я уже видела и более шикарные места). Как итог - поездка понравилась. П. с. да, водитель немного задержался (предупредил, был на связи), но это абсолютно естественно в текущих реалиях с пробками. Тут как бы надо выбирать - либо вас забирают от места рядом с отелем (и могут опоздать), либо самим добираться к той точке, где пробок не будет.

    Ездили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в СочиЕздили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в СочиЕздили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в СочиЕздили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в СочиЕздили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в СочиЕздили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в СочиЕздили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в СочиЕздили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в Сочи
  • Ю
    Юлия
    27 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Ездили в Тур 25.06.2024г с гидом Екатериной. Нам все очень понравилось. Екатерина очень грамотный и профессиональный гид. Экскурсия была очень организованной и увлекательной. Мы остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Со скидкой»

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Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июле 2024
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