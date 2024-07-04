1 чел.
По популярности
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
900450₽ за человека
скидка
15%
Групповая
11 часов
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
14501 233₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, где вас ждут озеро Рица, Гагры, Юпшарский каньон и водопады. Программа включает трансфер и дегустацию
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28002 100₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
Начало: Сириус
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1490013 410₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и живописные места Абхазии: экскурсия из Адлера
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, Гагра, Юпшарский каньон и водопады. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110009 900₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
120009 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
55%
Групповая
9 часов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетите озеро Рица и другие природные сокровища
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1410012 690₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по самым живописным уголкам Абхазии. Насладитесь природой, культурой и гастрономией
Начало: Из отеля в Адлере
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
1800016 200₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
1777716 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Погружение в красоту и историю Абхазии: от Адлера до Пицунды
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
1333312 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 05:30
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
16001 360₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы
Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты
Начало: Морской порт Сириус
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
22001 760₽ за человека
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
В тренде
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатитесь по Олимпийскому парку Сочи на мотоцикле, узнайте интересные факты и насладитесь видом стадионов и ледовых арен
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30001 350₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
По Абхазии на кабриолете: озеро Рица, водопады и кухня
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии на кабриолете! Посетите озеро Рица, водопады и насладитесь традиционной кухней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2000018 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
Джип-тур Сочи: самшитовые рощи и каньоны
Вас ждет захватывающее приключение на внедорожнике по живописным местам Адлера с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23002 070₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фото-прогулка по Олимпийскому парку в Адлере
Выберите между прогулкой по Олимпийскому парку и поездкой на электромобиле. Узнайте историю Имеретинской низменности и получите профессиональные фотографии
Начало: В Олимпийском парке
Сегодня в 17:00
8 июля в 09:00
80006 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 июля в 06:30
21001 890₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Адлера: путешествие жизни
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
1600013 600₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Жд вокзал Адлер
8 июля в 14:00
9 июля в 14:00
1444413 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2150019 350₽ за всё до 7 чел.
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: В Сириусе, Адлере
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
20001 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60005 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Групповая
12 часов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
7 часов
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
Начало: Жд вокзал Адлер
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
1600014 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие из Адлера в Абхазию к озеру Рица
Впечатлиться уникальной природой, получить профессиональные снимки и видео для крутых Reels
Начало: Ул. Ленина
8 июля в 06:00
9 июля в 06:00
2666624 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотосессия в одном из самых красивых парков Адлера: в дружеской и спокойной обстановке
Начало: У парка «Южные культуры»
21 июля в 16:00
28 июля в 16:00
83337 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Православный Сочи из Адлера
Познакомиться с духовной историей края и посетить несколько знаковых святынь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
Фотопрогулка на Альпике (из Адлера)
Отправиться на хребет Аибга и сделать красивые кадры среди горных вершин
Начало: По договорённости с гидом
8 июля в 14:30
9 июля в 14:30
1444413 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Красота дикой природы Сочи (из Адлера)
Спуститься под землю, пройти через Чёртовы ворота и попробовать самый северный чай в мире
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
Завтра в 14:00
8 июля в 17:00
100009 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Приятный экскурсовод Дарья. Рекомендую в горы взять теплую одежду и предварительно посмотреть прогноз погоды, если увидите, что обещают дождь, то берите с собой дождевик.
- ЕЕкатерина4 июля 2024Нам экскурсия очень понравилась. Брали индивидуальный тур Яркое путешествие по Абхазии. Нашим гидом был Дамей, очень внимательный и заботливый. Я
- ААндрей3 июля 2024Из плюсов: 1) Сам процесс бронирования понятен, все спросили, все уточнили, менеджеры отписались, все(автобус) приехало вовремя и сам автобус нормальный 2)Гид Саид
- ЕЕлена3 июля 2024Это было незабываемое путешествие. Нас Алексей забрал из отеля, рассказал все нюансы, ребёнку был предоставлен бустер. Отличное вождение, красивые места, водитель был как гид)) рекомендую всеми руками))
- ЛЛиана3 июля 2024Просто супер экскурсия, экскурсовод Екатерина знает своё дело на все 💯 ничего интересные беседы и рассказы от экскурсовода, классные дегустации, супер комфортабельный автобус, просто нет слов! Расписывать все не буду, нужно ехать однозначно и самому проживать эту красоту!
- ССветлана3 июля 2024Были на индивидуальной экскурсии с Петром! Замечательный человек! Внимательный, лёгкий в общении! Это была одна из лучших экскурсий. Увидели много,
- ДДмитрий3 июля 2024Великолепная экскурсия! Комфортабельный микроавтобус, обширная программа, всё четко по таймингу. Рекомендую.
- ЛЛюдмила1 июля 202427 июня 2024 года посетили индивидуальную экскурсию с гидом Даниэлем. Поскольку я путешествую с ребенком подростком, то хотелось учесть и
- ЮЮлия28 июня 2024Ездили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в Сочи от других регионов. В
- ЮЮлия27 июня 2024Ездили в Тур 25.06.2024г с гидом Екатериной. Нам все очень понравилось. Екатерина очень грамотный и профессиональный гид. Экскурсия была очень организованной и увлекательной. Мы остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Со скидкой»
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