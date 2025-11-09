Персональный трансфер из аэропорта, от ж/д вокзала или вашего отеля в Адлере поможет вам заранее спланировать путешествие и не беспокоиться о поиске автомобиля. Водитель встретит вас в любое время суток и доставит по нужному адресу. Вам останется только наслаждаться дорогой в комфортабельном минивэне.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание трансфер
Наш водитель встретит вас в аэропорту или подъедет к отелю в любое удобное время. Вы с комфортом разместитесь в салоне и безопасно доедете до любой точки Гагры или Пицунды.
При посадке водитель вас сориентирует, за какое время вы доберётесь до отеля — на границе ситуация всегда разная.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне Toyota Alphard
- Стоимость трансфера указана до Гагры. Далее цена будет меняться в зависимости от расстояния — подробности в переписке
- Также водитель может забрать вас из Центрального Сочи — стоимость уточняйте в переписке
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта или ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 2198 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!Задать вопрос
