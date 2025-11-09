Персональный трансфер из аэропорта, от ж/д вокзала или вашего отеля в Адлере поможет вам заранее спланировать путешествие и не беспокоиться о поиске автомобиля. Водитель встретит вас в любое время суток и доставит по нужному адресу. Вам останется только наслаждаться дорогой в комфортабельном минивэне.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание трансфер

Наш водитель встретит вас в аэропорту или подъедет к отелю в любое удобное время. Вы с комфортом разместитесь в салоне и безопасно доедете до любой точки Гагры или Пицунды.

При посадке водитель вас сориентирует, за какое время вы доберётесь до отеля — на границе ситуация всегда разная.

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне Toyota Alphard

Стоимость трансфера указана до Гагры. Далее цена будет меняться в зависимости от расстояния — подробности в переписке

Также водитель может забрать вас из Центрального Сочи — стоимость уточняйте в переписке

