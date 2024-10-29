Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер из аэропорта » в Адлере, цены от 1 660 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 2.5 часа Индивидуальная до 7 чел. Из аэропорта до Красной поляны: трансфер с экскурсией Добраться из Адлера до отеля с остановками в лучших видовых локацияхх 10 000 ₽ за всё до 7 чел. 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Трансфер до/из аэропорта Сочи Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно по договоренности от 1 660 ₽ за всё до 4 чел. На машине Джиппинг На мотоцикле На кабриолете 1 час Индивидуальная до 6 чел. Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер» С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места 7 200 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Адлера

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Трансфер из аэропорта»

Закажите заранее трансфер из аэропорта Адлера, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024