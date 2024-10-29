2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Из аэропорта до Красной поляны: трансфер с экскурсией
Добраться из Адлера до отеля с остановками в лучших видовых локацияхх
29 окт в 08:00
30 окт в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер до/из аэропорта Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 15:00
27 окт в 09:00
от 1 660₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
7 200₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сейчас в Адлере в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 1 660 до 10 000.
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