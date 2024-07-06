1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
7 часов
Погружение в красоту и историю Абхазии: от Адлера до Пицунды
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
«А после отправимся на мыс Пицунды с широкими песчаными и галечными пляжами и чистейшей морской водой»
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
1333312 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
12 часов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
«Здесь вы искупаетесь в чистейшем лазурном море и совершите променад по набережной вдоль рощи реликтовой пицундской сосны»
13 июля в 06:00
15 июля в 06:00
25 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Групповая
до 19 чел.
13 часов
Лучший выбор
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
«Пицунда и купание в море или мандариновый сад (по сезону, на ваш выбор)»
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
9 июля в 05:30
16001 360₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
11 часов
Удивительная Абхазия
Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Сбор из отеля в Адлере
«Пицунда — небольшой, но очень симпатичный курортный городок»
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Мини-группа
до 7 чел.
9 часов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: В Сириусе, Адлере
«Город-курорт Пицунда (по желанию за доплату)»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июля в 08:30
20001 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: путешествие из Адлера по Гагре, Рице и Афону
Познайте культурное наследие и природные чудеса Абхазии в увлекательной экскурсии из Адлера
Начало: Точки сбора расположенные рядом с Вашим отелем
«Предлагаем отдохнуть пару часов и искупаться на одном из лучших пляжей Пицунды — снять напряжение, привести мысли в порядок и поделиться впечатлениями»
Расписание: Ежедневно 5-00
Завтра в 05:00
9 июля в 05:00
от 1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна6 июля 2024Были на экскурсии 6.07, экскурсовод Саид и водитель Рафик сделали наш день, было очень интересно, с юмором. Захотелось в следующий
- ААндрей3 июля 2024Из плюсов: 1) Сам процесс бронирования понятен, все спросили, все уточнили, менеджеры отписались, все(автобус) приехало вовремя и сам автобус нормальный 2)Гид Саид
- ДДмитрий3 июля 2024Великолепная экскурсия! Комфортабельный микроавтобус, обширная программа, всё четко по таймингу. Рекомендую.
- РРоман2 июля 202401.07.2024 у нас был тур с Саидом по Абхазии. Хочется выделить основные моменты: 1. Время начала экскурсии Саид любезно согласился перенести,
- ЕЕлена26 июня 2024Экскурсия понравилась, хороший экскурсовод, Маша, (по русски) всё интересно рассказывает. Маша, очень внимательная и заботливая. Очень позновательно! Спасибо!
- ААлла30 мая 2024Прекрасная экскурсия. Ездили с 2 детьми, все остались очень довольны поездкой. Экскурсовод Даниэль очень интересно излагал материал, учитывал наши пожелания, не торопил и сделал шикарные фотографии. Даниэль прекрасно водит машину, что не маловажно на местных дорогах. Спасибо большое!
- ССветлана15 мая 2024Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш экскурсовод прислушался ко всем нашим пожеланиям и в итоге путешествие было прекрасным. Любовались прекрасной природой Абхазии. Некоторые локации вернули в детство. Однозначно рекомендуем!
- ЛЛюдмила7 мая 2024Добрый день. Нам все очень понравилось. Спасибо большое Саиду!!! Рекомендуем!!!
- ММарина22 апреля 2024Идеальный гид! Даниэль невероятно эрудированный и умный рассказчик, экскурсия организована четко и удобно, Абхазия действительно влюбляет в себя путешественника😍 Особенно
- VVeronika14 апреля 2024Экскурсия была просто супер! Максимально комфортно и интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Пицунда»
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