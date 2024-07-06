Экскурсии из Адлера в Пицунду

Найдено 6 экскурсий в категории «Пицунда» в Адлере, цены от 1 360 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
7 часов
25 отзывов
Погружение в красоту и историю Абхазии: от Адлера до Пицунды
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
«А после отправимся на мыс Пицунды с широкими песчаными и галечными пляжами и чистейшей морской водой»
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
1333312 000 за всё до 6 чел.
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
12 часов
37 отзывов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
«Здесь вы искупаетесь в чистейшем лазурном море и совершите променад по набережной вдоль рощи реликтовой пицундской сосны»
13 июля в 06:00
15 июля в 06:00
25 000 за всё до 6 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
до 19 чел.
13 часов
16 отзывов
Лучший выбор
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
«Пицунда и купание в море или мандариновый сад (по сезону, на ваш выбор)»
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
9 июля в 05:30
16001 360 за человека
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
11 часов
1 отзыв
Удивительная Абхазия
Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Сбор из отеля в Адлере
«Пицунда — небольшой, но очень симпатичный курортный городок»
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Солнечная Абхазия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
до 7 чел.
9 часов
8 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: В Сириусе, Адлере
«Город-курорт Пицунда (по желанию за доплату)»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июля в 08:30
20001 500 за человека
Золотое кольцо Абхазии с купанием в Пицунде: Гагра, Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
287 отзывов
Золотое кольцо Абхазии: путешествие из Адлера по Гагре, Рице и Афону
Познайте культурное наследие и природные чудеса Абхазии в увлекательной экскурсии из Адлера
Начало: Точки сбора расположенные рядом с Вашим отелем
«Предлагаем отдохнуть пару часов и искупаться на одном из лучших пляжей Пицунды — снять напряжение, привести мысли в порядок и поделиться впечатлениями»
Расписание: Ежедневно 5-00
Завтра в 05:00
9 июля в 05:00
от 1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    6 июля 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
    Были на экскурсии 6.07, экскурсовод Саид и водитель Рафик сделали наш день, было очень интересно, с юмором. Захотелось в следующий
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    раз приехать отдыхать именно в Абхазию. Забрали вовремя, почти от нашего гостевого дома, привезли туда же, до поездки всё очень подробно расписали на вотсап, организация на отлично.

  • А
    Андрей
    3 июля 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
    Из плюсов: 1) Сам процесс бронирования понятен, все спросили, все уточнили, менеджеры отписались, все(автобус) приехало вовремя и сам автобус нормальный 2)Гид Саид
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    и водитель Андрей - молодцы, один хорошо рассказывает и шутит, и умеет заинтересовать, второй - хорошо и комфортно водит 3) Места, как и описано в экскурсии все посетили и пожелания по пещерам учли 4) Вкусные дегустации 5) По завершению отвезли откуда забрали Из минусов: 1) Как минимум водопады девичьи и мужские слезы мы просто проехали, посмотрев на них в окно, вместо того, чтобы просто остановится на пару минут 2) Обед - тут конечно субъективно, но было дорого и невкусно и 50 минут на него, мне кажется можно было слегка перераспределить на другие места) 3) Дегустация (тут скорее не к организаторам, а в целом) - если будете покупать вино, обращайте внимание, чтобы оно не протекало. Мы купили кувшин и он подтекает

  • Д
    Дмитрий
    3 июля 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
    Великолепная экскурсия! Комфортабельный микроавтобус, обширная программа, всё четко по таймингу. Рекомендую.
  • Р
    Роман
    2 июля 2024
    Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
    01.07.2024 у нас был тур с Саидом по Абхазии. Хочется выделить основные моменты: 1. Время начала экскурсии Саид любезно согласился перенести,
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    так как мы не успевали позавтракать (переносили время накануне). 2. Экскурсовод нам подробно объяснил как проходить границу с Абхазией и встретил сразу после абхазского КПП. 3. Машина вместительная, чистая и удобная. 4. Стоит отметить гибкость Саида в плане посещения отдельных достопримечательностей как по локации, так и по времени. 5. Отдельная благодарность Саиду за решение нестандартной ситуации по оплате обеда в кафе только наличными (одолжил мне, по сути, незнакомому ему человеку, 7 тыс. рублей наличными с фразой потом рассчитаемся). Спасибо, Саид, за отлично проведённую экскурсию!

  • Е
    Елена
    26 июня 2024
    Золотое кольцо Абхазии с купанием в Пицунде: Гагра, Рица и Новый Афон
    Экскурсия понравилась, хороший экскурсовод, Маша, (по русски) всё интересно рассказывает. Маша, очень внимательная и заботливая. Очень позновательно! Спасибо!
  • А
    Алла
    30 мая 2024
    Знакомьтесь, Абхазия
    Прекрасная экскурсия. Ездили с 2 детьми, все остались очень довольны поездкой. Экскурсовод Даниэль очень интересно излагал материал, учитывал наши пожелания, не торопил и сделал шикарные фотографии. Даниэль прекрасно водит машину, что не маловажно на местных дорогах. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    15 мая 2024
    Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
    Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш экскурсовод прислушался ко всем нашим пожеланиям и в итоге путешествие было прекрасным. Любовались прекрасной природой Абхазии. Некоторые локации вернули в детство. Однозначно рекомендуем!
    Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. НашСпасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. НашСпасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. НашСпасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. НашСпасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. НашСпасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. НашСпасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. НашСпасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. НашСпасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. НашСпасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш
  • Л
    Людмила
    7 мая 2024
    Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
    Добрый день. Нам все очень понравилось. Спасибо большое Саиду!!! Рекомендуем!!!
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    Знакомьтесь, Абхазия
    Идеальный гид! Даниэль невероятно эрудированный и умный рассказчик, экскурсия организована четко и удобно, Абхазия действительно влюбляет в себя путешественника😍 Особенно
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    было интересно останавливаться в горах (каменный мешок) по пути на о. Рица. Фантастические виды! Все очень понравилось! Важный момент: Если отправляетесь с ребенком и детским креслом, учтите, что в машине есть комфортные места только для 4 взрослых человек+ребенок в автокресле, пятому взрослому будет немного некомфортно сидеть, желательно обсудить это с гидом заранее. В целом все прошло идеально, красиво и вкусно! Всем рекомендуем данную экскурсию и особенно гида! Спасибо за внимание и всего самого доброго!

    Идеальный гид! Даниэль невероятно эрудированный и умный рассказчик, экскурсия организована четко и удобно, Абхазия действительно влюбляетИдеальный гид! Даниэль невероятно эрудированный и умный рассказчик, экскурсия организована четко и удобно, Абхазия действительно влюбляетИдеальный гид! Даниэль невероятно эрудированный и умный рассказчик, экскурсия организована четко и удобно, Абхазия действительно влюбляетИдеальный гид! Даниэль невероятно эрудированный и умный рассказчик, экскурсия организована четко и удобно, Абхазия действительно влюбляетИдеальный гид! Даниэль невероятно эрудированный и умный рассказчик, экскурсия организована четко и удобно, Абхазия действительно влюбляет
  • V
    Veronika
    14 апреля 2024
    Знакомьтесь, Абхазия
    Экскурсия была просто супер! Максимально комфортно и интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Пицунда»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Знакомьтесь, Абхазия
  2. Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
  3. Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
  4. Удивительная Абхазия
  5. Солнечная Абхазия в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июле 2024
Сейчас в Адлере в категории "Пицунда" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 360 до 25 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 374 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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