Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы

В четырёх километрах от Черноморского побережья находится место, окутанное мифами Древней Греции.

Говорят, Орлиные скалы получили своё название благодаря жестоким птицам, клевавшим печень прикованного там Прометея.

Сегодня это место гостеприимно: наверху есть беседки, откуда открывается чарующий вид на горы и море.

Путь туда проходит через цепочку Ангурских водопадов и не требует специальной физической подготовки.

Прогулка в обе стороны с нашим гидом составит 5 часов.
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы

Что вы увидите 🤩

  • Агурское ущелье
  • Орлиные скалы
  • Гора Ахун
  • Вид на главный Кавказский хребет.
  • Мацестинские источники
Для кого подойдёт наш тур:Весь наш путь проходит по хорошо оборудованной тропе в сопровождении опытного гида. Маршрут «Агурские водопады и Орлиные скалы» несложный, доступен людям с нормальной физической подготовкой.
Это необычная экскурсия-поход, маршрут полностью проходится пешком.
Маршрут начинается в районе МТЦ «Спутник», куда легко добраться из любого района Сочи. В сопровождении опытного гида-проводника вы отправитесь в путешествие по прохладному ущелью, знаменитому своими водопадами. Они особенно красивы зимой и весной, когда речка Агура становится полноводной. Маршрут:Пройдя Агурское ущелье, по лесной тропе вы подниметесь на Орлиные скалы, это одно из самых красивых мест Сочи. По легенде именно здесь был прикован к скале мифический герой Прометей. С высоты открывается замечательный вид на ущелье, гору Ахун и Главный Кавказский хребет.
Маршрут завершается в знаковом месте города Сочи — у Мацестинских источников. Отсюда также не составит труда на общественном транспорте добраться до центра города. Важная информация:• Минимальный размер группы для проведения похода — 2 человека.
  • Обязательна спортивная одежда и обувь, защита от солнца и дождя;
  • С собой необходимо взять продукты для пикника;
  • Поход может быть перенесён на другой день при неблагоприятных погодных условиях.
🚩 Начало: Международный туристский центр «Спутник» (Сочи)
🏁 Место завершения: Мацестинские источники (Сочи)
 Что входит
  • Услуги гида
  • Аренда рюкзака и треккинговых палок (по запросу)
 Что не входит
  • Проезд
  • Вход в Агурское ущелье - 200 рублей
  • Проход к Мацестинскому источнику — 100 рублей (по желанию)
  • Питание.
Важная информация
  • Обязательна спортивная одежда и обувь, защита от солнца и дождя.
  • С собой необходимо взять продукты для пикника.
  • Поход может быть перенесён на другой день при неблагоприятных погодных условиях.
Время проведения: По четвергам в 9.00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сочный О.
Сочный О.
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