Погрузитесь в магию Абхазии с эксклюзивной экскурсией по Новому Афону и Гагре! Вы увидите древние крепости, живописные водопады и уникальные памятники истории, наслаждаясь комфортом и индивидуальным подходом профессионального гида. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит узнать тайны страны древних легенд!
Описание экскурсии
Эксклюзивный тур в Новый Афон и ГагруВы увидите уникальные памятники, такие как крепость Абаата, колоннада в Гагре, водопад в Новом Афоне, Новоафонский монастырь и древний храм X века. Также вы сможете насладиться природными чудесами — подземными пещерами и живописными лебедиными прудами. В ходе экскурсии вы познакомитесь с культурным наследием Абхазии, услышите легенды о ресторане «Гагрипш» и узнаете о традициях абхазского гостеприимства. Экскурсия проходит в формате четких переходов между объектами, с акцентом на тактильный опыт и диалог с группой. Вы ощутите контраст между древностью (крепости и храмы) и современностью (курортная Гагра), природной мощью (пещеры) и человеческим мастерством (водопад и монастырские фрески). Какие документы нужны для въезда в Абхазию:• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт.
- Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
Важная информация: Возможна корректировка маршрута из-за погоды или очередей на границе. График работы Новоафонской пещеры может меняться (предусмотрена альтернатива — крепость). Рекомендуем надеть удобную обувь для прогулок. Возьмите с собой головной убор и солнцезащитный крем (в солнечную погоду), наличные деньги на дополнительные расходы (сувениры, личные покупки), воду и легкую куртку для посещения пещеры.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Абаата (IV-V вв.)
- Приморский парк с работами Зураба Церетели
- Ресторан «Гагрипш»
- Гагрская колоннада
- Зимний театр
- Новоафонская пещера или Анакопийская крепость
- Монастырь Симона Кананита
- Грот
- Храм Симона Кананита (X век)
- Рукотворный водопад
- Железнодорожная станция Псырцха
- Приморский парк с лебедями
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение Новоафонских пещер
- Билет в Национальный парк для прохода к пещере Симона Кананита
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания
Завершение: Сочи, ул. Ленина, 113
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 5 часов утра.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возможна корректировка маршрута из-за погоды или очередей на границе
- График работы Новоафонской пещеры может меняться (предусмотрена альтернатива - крепость)
- Рекомендуем надеть удобную обувь для прогулок
- Возьмите с собой головной убор и солнцезащитный крем (в солнечную погоду), наличные деньги на дополнительные расходы (сувениры, личные покупки), воду и легкую куртку для посещения пещеры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
24 мая 2025
Спасибо Сергею за незабываемые впечатления! Он не только прекрасный гид, но и замечательный фотограф — теперь у нас есть потрясающие снимки на память. Новый Афон покорил нас своей красотой и историей. Обязательно вернёмся!
К
Кирилл
19 мая 2025
Сергей — лучший! Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую всем, кто хочет узнать Абхазию глубже.
О
Ольга
9 мая 2025
Сергей сделал нашу поездку незабываемой! Он показал не только туристические места, но и скрытые уголки Нового Афона. А его рассказы о местных легендах — просто волшебство. Спасибо!
В
Виктор
29 апр 2025
Кратко: отлично! Сергей — профессионал, экскурсия — на высшем уровне.
А
Алексей
22 апр 2025
Всё понравилось: и маршрут, и подача информации. Сергей — приятный собеседник и отличный гид.
Т
Татьяна
7 апр 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Сергей не только рассказал историю Нового Афона, но и показал места, куда обычные туристы не доходят. Отдельный плюс — его внимание к деталям: даже фото для нас сделал на память.
Ю
Юлия
26 мар 2025
Спасибо Сергею за потрясающий день! Новый Афон открылся для нас с новой стороны. Особенно запомнился рассказ о древних монахах и тайнах пещеры. Обязательно вернёмся!
М
Максим
9 окт 2024
Сергей — гид от Бога! Знает всё и даже больше. Поездка была комфортной и очень интересной.
С
Светлана
27 сен 2024
Экскурсия была идеальной: от организации до подачи материала. Сергей учёл все наши пожелания, а его рассказы о Новом Афоне были настолько живыми, что казалось, мы перенеслись в прошлое. Спасибо за чудесный день!
А
Артём
20 сен 2024
Всё супер! Сергей показал Новый Афон так, как не покажет ни один путеводитель.
Н
Наталья
13 сен 2024
Сергей — не просто гид, а проводник в мир истории Абхазии. Его знания и любовь к своему делу чувствуются в каждом слове. Поездка была насыщенной, но без суеты. Очень рекомендую!
И
Игорь
1 сен 2024
Коротко и ясно: лучшая экскурсия в моей жизни. Сергей — мастер своего дела!
Д
Дмитрий
28 авг 2024
Сергей провёл нас по самым интересным местам Нового Афона, рассказал столько исторических фактов, что голова кругом! Отдельное спасибо за комфортную машину и душевную атмосферу.
Е
Елена
14 авг 2024
Если хотите узнать Новый Афон по-настоящему — берите экскурсию у Сергея. Он не просто гид, а энциклопедист! Пещера, водопад, монастырь — всё было идеально.
А
Анна
3 авг 2024
Отличная экскурсия! Сергей — настоящий профессионал, знает каждый уголок Нового Афона. Особенно впечатлила пещера и монастырь. Рекомендую!
