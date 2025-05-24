М Марина Спасибо Сергею за незабываемые впечатления! Он не только прекрасный гид, но и замечательный фотограф — теперь у нас есть потрясающие снимки на память. Новый Афон покорил нас своей красотой и историей. Обязательно вернёмся!

К Кирилл Сергей — лучший! Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую всем, кто хочет узнать Абхазию глубже.

О Ольга Сергей сделал нашу поездку незабываемой! Он показал не только туристические места, но и скрытые уголки Нового Афона. А его рассказы о местных легендах — просто волшебство. Спасибо!

В Виктор Кратко: отлично! Сергей — профессионал, экскурсия — на высшем уровне.

А Алексей Всё понравилось: и маршрут, и подача информации. Сергей — приятный собеседник и отличный гид.

Т Татьяна Экскурсия превзошла все ожидания! Сергей не только рассказал историю Нового Афона, но и показал места, куда обычные туристы не доходят. Отдельный плюс — его внимание к деталям: даже фото для нас сделал на память.

Ю Юлия Спасибо Сергею за потрясающий день! Новый Афон открылся для нас с новой стороны. Особенно запомнился рассказ о древних монахах и тайнах пещеры. Обязательно вернёмся!

М Максим Сергей — гид от Бога! Знает всё и даже больше. Поездка была комфортной и очень интересной.

С Светлана Экскурсия была идеальной: от организации до подачи материала. Сергей учёл все наши пожелания, а его рассказы о Новом Афоне были настолько живыми, что казалось, мы перенеслись в прошлое. Спасибо за чудесный день!

А Артём Всё супер! Сергей показал Новый Афон так, как не покажет ни один путеводитель.

Н Наталья Сергей — не просто гид, а проводник в мир истории Абхазии. Его знания и любовь к своему делу чувствуются в каждом слове. Поездка была насыщенной, но без суеты. Очень рекомендую!

И Игорь Коротко и ясно: лучшая экскурсия в моей жизни. Сергей — мастер своего дела!

Д Дмитрий Сергей провёл нас по самым интересным местам Нового Афона, рассказал столько исторических фактов, что голова кругом! Отдельное спасибо за комфортную машину и душевную атмосферу.

Е Елена Если хотите узнать Новый Афон по-настоящему — берите экскурсию у Сергея. Он не просто гид, а энциклопедист! Пещера, водопад, монастырь — всё было идеально.