Евгений проводит ещё 3 экскурсии

Самое-самое в Новом Афоне Вы увидите пять главных достопримечательностей 🏛️ Нового Афона. В программе экскурсии:
Новоафонская пещера — расположенная под склоном Иверской горы ⛰️, она вошла в список «Ста чудес света». Вы услышите историю 📖 ее открытия, увидите разноцветные сталактиты и сталагмиты и полюбуетесь подземными озерами насыщенного изумрудного цвета.
Собор Святого Пантелеймона — один из крупнейших православных храмов Абхазии. Вы раскроете особенности неовизантийского стиля архитектуры и рассмотрите старинные иконы и фрески.
Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь — удивительный по красоте храм, основанный в далеком XIX веке. Я расскажу, как выбирали место для его строительства, что находилось в монастыре в советские годы и когда он был возвращен верующим.
Анакопийская крепость — древнее оборонительное сооружение, возведенное в период расцвета Византийской империи. Вы увидите сохранившиеся стены, башни и колодцы и услышите о роли крепости в истории Абхазии.
Дача Сталина — вы рассмотрите аутентичные предметы советского интерьера и узнаете, когда и при каких обстоятельствах Сталин приезжал в Новый Афон.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Новоафонские пещеры — 500 рублей с человека, дети до 8 лет бесплатно, Анакопийская крепость — 200 рублей с человека, дача Сталина — 200 рублей с человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Лучше иметь наличные деньги, карты принимают не везде.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Евгений. Я родился, крестился и женился в Сочи. Всегда любил показывать друзьям свой город и много и красиво о нем рассказывать!) В итоге решил выучиться на гида — и сейчас с большим удовольствием провожу авторские экскурсии по Большому Сочи и Абхазии.