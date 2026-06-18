Евгений проводит ещё 3 экскурсии

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Андрей Всем добрый день. В июне ездили на экскурсию из Адлера в Новый Афон с Евгением. Он интересный и знающий гид. По пути туда и обратно посетили много разных локаций. Евгений аккуратный водитель, ехать было приятно. Всем рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Людмила читать дальше уменьшить ПРОФИ! Меня обычно укачивает в автомобиле, и я боялась такой дальней поездки… Но с Евгением чувствовала себя очень хорошо! Спасибо огромное! Уважаю профессионалов! Надо ещё добавить, что после экскурсии Евгений привёз нас на пустынный пляж, где мы душевно искупались… Очень благодарны! И привет от гостей из Питера! Нам очень понравилось путешествие с Евгением! Мы посетили все достопримечательности,которые запланировали. Очень сильное впечатление произвела пещера….. Рассказывает Евгений интересно! Отлично знает историю и обычаи Абхазии. А какой он водитель! Просто Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Экскурсия очень понравилась. Гид Евгений учитывал все наши пожелания, предлагал много своих интересных мест для посещения. Рассказывал очень интересно. Будем рекомендовать обязательно и сами ещё раз куда-нибудь съездим. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Евгений отличный гид. Т. к. из за стечения обстоятельств мы не смогли поехать в Абхазию, он провез нас по всем интересным окрестностям Сочи, рассказал местные истории и легенды про достопримечательности. В целом нам понравилась поездка. Рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ж Жанна Поездка была суперская: Евгений очень внимательно выслушал мои пожелания и перестроил маршрут под мой запрос. Плюсом предложил посетить те интересные Храмы, которые Вы не найдете в рекламе тур агентств.

Очень внимательный, вежливый и интересный рассказчик.

Я в восторге от поездки. Всем рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет