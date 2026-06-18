Евгений проводит ещё 3 экскурсии

Мои заказы

Новый Афон с профессиональным гидом

Познакомиться с «визитными карточками» старинного города и раскрыть его историю
Новый Афон — небольшой, но богатый на достопримечательности курортный город.

Вы посетите карстовую пещеру, погуляете по руинам византийской крепости, заглянете на дачу Сталина и осмотрите величественные монастыри. А я поделюсь многовековой историей Нового Афона и расскажу о его современной жизни.
4.8
15 отзывов
Новый Афон с профессиональным гидом
Новый Афон с профессиональным гидом
Новый Афон с профессиональным гидом

Описание экскурсии

Самое-самое в Новом Афоне

Вы увидите пять главных достопримечательностей Нового Афона. В программе экскурсии:

  • Новоафонская пещера — расположенная под склоном Иверской горы, она вошла в список «Ста чудес света». Вы услышите историю её открытия, увидите разноцветные сталактиты и сталагмиты и полюбуетесь подземными озёрами насыщенного изумрудного цвета.
  • Собор Святого Пантелеймона — один из крупнейших православных храмов Абхазии. Вы раскроете особенности неовизантийского стиля архитектуры и рассмотрите старинные иконы и фрески.
  • Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь — удивительный по красоте храм, основанный в далеком XIX веке. Я расскажу, как выбирали место для его строительства, что находилось в монастыре в советские годы и когда он был возвращен верующим.
  • Анакопийская крепость — древнее оборонительное сооружение, возведенное в период расцвета Византийской империи. Вы увидите сохранившиеся стены, башни и колодцы и услышите о роли крепости в истории Абхазии.
  • Дача Сталина — вы рассмотрите аутентичные предметы советского интерьера и узнаете, когда и при каких обстоятельствах Сталин приезжал в Новый Афон.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Новоафонские пещеры — 500 рублей с человека, дети до 8 лет бесплатно, Анакопийская крепость — 200 рублей с человека, дача Сталина — 200 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Лучше иметь наличные деньги, карты принимают не везде

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1182 туристов
Меня зовут Евгений. Я родился, крестился и женился в Сочи. Всегда любил показывать друзьям свой город и много и красиво о нем рассказывать!) В итоге решил выучиться на гида — и сейчас с большим удовольствием провожу авторские экскурсии по Большому Сочи и Абхазии.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
1
Андрей
Всем добрый день. В июне ездили на экскурсию из Адлера в Новый Афон с Евгением. Он интересный и знающий гид. По пути туда и обратно посетили много разных локаций. Евгений аккуратный водитель, ехать было приятно. Всем рекомендую.
Всем добрый день. В июне ездили на экскурсию из Адлера в Новый Афон с Евгением. Он
Всем добрый день. В июне ездили на экскурсию из Адлера в Новый Афон с Евгением. Он
Всем добрый день. В июне ездили на экскурсию из Адлера в Новый Афон с Евгением. Он
Вам был полезен этот отзыв?
Людмила
Нам очень понравилось путешествие с Евгением! Мы посетили все достопримечательности,которые запланировали. Очень сильное впечатление произвела пещера….. Рассказывает Евгений интересно! Отлично знает историю и обычаи Абхазии. А какой он водитель! Просто
читать дальшеуменьшить

ПРОФИ! Меня обычно укачивает в автомобиле, и я боялась такой дальней поездки… Но с Евгением чувствовала себя очень хорошо! Спасибо огромное! Уважаю профессионалов! Надо ещё добавить, что после экскурсии Евгений привёз нас на пустынный пляж, где мы душевно искупались… Очень благодарны! И привет от гостей из Питера!

Нам очень понравилось путешествие с Евгением! Мы посетили все достопримечательности,которые запланировали. Очень сильное впечатление произвела пещера…..
Нам очень понравилось путешествие с Евгением! Мы посетили все достопримечательности,которые запланировали. Очень сильное впечатление произвела пещера…..
Нам очень понравилось путешествие с Евгением! Мы посетили все достопримечательности,которые запланировали. Очень сильное впечатление произвела пещера…..
Нам очень понравилось путешествие с Евгением! Мы посетили все достопримечательности,которые запланировали. Очень сильное впечатление произвела пещера…..
Нам очень понравилось путешествие с Евгением! Мы посетили все достопримечательности,которые запланировали. Очень сильное впечатление произвела пещера…..
Нам очень понравилось путешествие с Евгением! Мы посетили все достопримечательности,которые запланировали. Очень сильное впечатление произвела пещера…..
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия очень понравилась. Гид Евгений учитывал все наши пожелания, предлагал много своих интересных мест для посещения. Рассказывал очень интересно. Будем рекомендовать обязательно и сами ещё раз куда-нибудь съездим.
Экскурсия очень понравилась. Гид Евгений учитывал все наши пожелания, предлагал много своих интересных мест для посещения.
Экскурсия очень понравилась. Гид Евгений учитывал все наши пожелания, предлагал много своих интересных мест для посещения.
Экскурсия очень понравилась. Гид Евгений учитывал все наши пожелания, предлагал много своих интересных мест для посещения.
Экскурсия очень понравилась. Гид Евгений учитывал все наши пожелания, предлагал много своих интересных мест для посещения.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Евгений отличный гид. Т. к. из за стечения обстоятельств мы не смогли поехать в Абхазию, он провез нас по всем интересным окрестностям Сочи, рассказал местные истории и легенды про достопримечательности. В целом нам понравилась поездка. Рекомендую.
Евгений отличный гид. Т. к. из за стечения обстоятельств мы не смогли поехать в Абхазию, он
Евгений отличный гид. Т. к. из за стечения обстоятельств мы не смогли поехать в Абхазию, он
Евгений отличный гид. Т. к. из за стечения обстоятельств мы не смогли поехать в Абхазию, он
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Поездка была суперская: Евгений очень внимательно выслушал мои пожелания и перестроил маршрут под мой запрос. Плюсом предложил посетить те интересные Храмы, которые Вы не найдете в рекламе тур агентств.
Очень внимательный, вежливый и интересный рассказчик.
Я в восторге от поездки. Всем рекомендую!
Поездка была суперская: Евгений очень внимательно выслушал мои пожелания и перестроил маршрут под мой запрос. Плюсом
Вам был полезен этот отзыв?
М
Все понравилось, пожелания были выполнены, четко по времени
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии на «Новый Афон с профессиональным гидом»

Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон
На машине
10 часов
63 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон
Увидеть главные достопримечательности и насладиться природой Апсны
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1800 ₽ за человека
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
4 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2700 ₽ за человека
Из Адлера - в Гагру и Новый Афон
На машине
Канатная дорога
12 часов
-
5%
3 отзыва
Мини-группа
до 2 чел.
Из Адлера - в Гагру и Новый Афон
Окунуться в историю и традиции Абхазии, увидеть замок принца и рукотворный водопад
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9215 ₽9700 ₽ за человека
В сердце Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
10 часов
131 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
В сердце Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Начало: Ваш адрес в Адлере/Сириусе
Расписание: Ежедневно с 7:00 или по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере
от 12 500 ₽ за экскурсию