Евгений проводит ещё 3 экскурсии

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Новый Афон с профессиональным гидом

Познакомиться с «визитными карточками» старинного города и раскрыть его историю

Евгений
Евгений – Гид из Адлера
Новый Афон — небольшой, но богатый на достопримечательности 🏛️ курортный город 🏙️.

Вы посетите карстовую пещеру, погуляете по руинам византийской крепости, заглянете на дачу Сталина и осмотрите величественные монастыри.

А я поделюсь многовековой историей 📖 Нового Афона и расскажу о его современной жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Новый Афон с профессиональным гидом
Новый Афон с профессиональным гидом

Что вас ожидает

Самое-самое в Новом Афоне
Вы увидите пять главных достопримечательностей 🏛️ Нового Афона. В программе экскурсии:

  • Новоафонская пещера — расположенная под склоном Иверской горы ⛰️, она вошла в список «Ста чудес света». Вы услышите историю 📖 ее открытия, увидите разноцветные сталактиты и сталагмиты и полюбуетесь подземными озерами насыщенного изумрудного цвета.
  • Собор Святого Пантелеймона — один из крупнейших православных храмов Абхазии. Вы раскроете особенности неовизантийского стиля архитектуры и рассмотрите старинные иконы и фрески.
  • Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь — удивительный по красоте храм, основанный в далеком XIX веке. Я расскажу, как выбирали место для его строительства, что находилось в монастыре в советские годы и когда он был возвращен верующим.
  • Анакопийская крепость — древнее оборонительное сооружение, возведенное в период расцвета Византийской империи. Вы увидите сохранившиеся стены, башни и колодцы и услышите о роли крепости в истории Абхазии.
  • Дача Сталина — вы рассмотрите аутентичные предметы советского интерьера и узнаете, когда и при каких обстоятельствах Сталин приезжал в Новый Афон.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Новоафонские пещеры — 500 рублей с человека, дети до 8 лет бесплатно, Анакопийская крепость — 200 рублей с человека, дача Сталина — 200 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Лучше иметь наличные деньги, карты принимают не везде.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Новый Афон с профессиональным гидом
Новый Афон с профессиональным гидом
Новый Афон с профессиональным гидом
Новый Афон с профессиональным гидом
Новый Афон с профессиональным гидом
Новый Афон с профессиональным гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений. Я родился, крестился и женился в Сочи. Всегда любил показывать друзьям свой город и много и красиво о нем рассказывать!) В итоге решил выучиться на гида — и сейчас с большим удовольствием провожу авторские экскурсии по Большому Сочи и Абхазии.
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Евгений проводит ещё 3 экскурсии

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