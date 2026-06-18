Евгений проводит ещё 3 экскурсии

Новый Афон — небольшой, но богатый на достопримечательности курортный город.
Вы посетите карстовую пещеру, погуляете по руинам византийской крепости, заглянете на дачу Сталина и осмотрите величественные монастыри. А я поделюсь многовековой историей Нового Афона и расскажу о его современной жизни.
Вы посетите карстовую пещеру, погуляете по руинам византийской крепости, заглянете на дачу Сталина и осмотрите величественные монастыри. А я поделюсь многовековой историей Нового Афона и расскажу о его современной жизни.
Описание экскурсии
Самое-самое в Новом Афоне
Вы увидите пять главных достопримечательностей Нового Афона. В программе экскурсии:
- Новоафонская пещера — расположенная под склоном Иверской горы, она вошла в список «Ста чудес света». Вы услышите историю её открытия, увидите разноцветные сталактиты и сталагмиты и полюбуетесь подземными озёрами насыщенного изумрудного цвета.
- Собор Святого Пантелеймона — один из крупнейших православных храмов Абхазии. Вы раскроете особенности неовизантийского стиля архитектуры и рассмотрите старинные иконы и фрески.
- Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь — удивительный по красоте храм, основанный в далеком XIX веке. Я расскажу, как выбирали место для его строительства, что находилось в монастыре в советские годы и когда он был возвращен верующим.
- Анакопийская крепость — древнее оборонительное сооружение, возведенное в период расцвета Византийской империи. Вы увидите сохранившиеся стены, башни и колодцы и услышите о роли крепости в истории Абхазии.
- Дача Сталина — вы рассмотрите аутентичные предметы советского интерьера и узнаете, когда и при каких обстоятельствах Сталин приезжал в Новый Афон.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Новоафонские пещеры — 500 рублей с человека, дети до 8 лет бесплатно, Анакопийская крепость — 200 рублей с человека, дача Сталина — 200 рублей с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Лучше иметь наличные деньги, карты принимают не везде
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1182 туристов
Меня зовут Евгений. Я родился, крестился и женился в Сочи. Всегда любил показывать друзьям свой город и много и красиво о нем рассказывать!) В итоге решил выучиться на гида — и сейчас с большим удовольствием провожу авторские экскурсии по Большому Сочи и Абхазии.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всем добрый день. В июне ездили на экскурсию из Адлера в Новый Афон с Евгением. Он интересный и знающий гид. По пути туда и обратно посетили много разных локаций. Евгений аккуратный водитель, ехать было приятно. Всем рекомендую.
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Нам очень понравилось путешествие с Евгением! Мы посетили все достопримечательности,которые запланировали. Очень сильное впечатление произвела пещера….. Рассказывает Евгений интересно! Отлично знает историю и обычаи Абхазии. А какой он водитель! Просто
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Е
Экскурсия очень понравилась. Гид Евгений учитывал все наши пожелания, предлагал много своих интересных мест для посещения. Рассказывал очень интересно. Будем рекомендовать обязательно и сами ещё раз куда-нибудь съездим.
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Т
Евгений отличный гид. Т. к. из за стечения обстоятельств мы не смогли поехать в Абхазию, он провез нас по всем интересным окрестностям Сочи, рассказал местные истории и легенды про достопримечательности. В целом нам понравилась поездка. Рекомендую.
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Ж
Поездка была суперская: Евгений очень внимательно выслушал мои пожелания и перестроил маршрут под мой запрос. Плюсом предложил посетить те интересные Храмы, которые Вы не найдете в рекламе тур агентств.
Очень внимательный, вежливый и интересный рассказчик.
Я в восторге от поездки. Всем рекомендую!
Очень внимательный, вежливый и интересный рассказчик.
Я в восторге от поездки. Всем рекомендую!
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М
Все понравилось, пожелания были выполнены, четко по времени
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