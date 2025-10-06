Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Морская рыбалка в открытом море — досуг, доступный каждому.
Особенно когда занятие проводит опытный моряк, готовый обучить своему мастерству любого! Вы не только отлично проведете время, но и получите полезные навыки, которые, возможно, превратятся в ваше будущее хобби.
Особенно когда занятие проводит опытный моряк, готовый обучить своему мастерству любого! Вы не только отлично проведете время, но и получите полезные навыки, которые, возможно, превратятся в ваше будущее хобби.
Описание экскурсииУроки рыбалки Илья — самый опытный рыбак в нашем дружном, по-настоящему семейном коллективе. Черноморской рыбалкой он занимается столько, сколько себя помнит, а лет дядь Илье уже немало. Ежедневно он выходит в море и с радостью возьмет вас с собой, чтобы обучить всем хитростям и показать хорошие рыбные места, рассказать об особенностях ловли. В открытом море вы проведете около трех часов. Этого времени хватит, чтобы научиться основам, отдохнуть и наловить рыбы вдоволь. Все снасти имеются на борту, от вас требуется только хорошее настроение! Организационные детали:
- Рыбалка проводится при благоприятной погоде.
- На борту есть спасательное оборудование, также можно укрыться пледом.
• Длительность рыбалки — три часа. Важная информация:
- Можно приходить со своими снастями.
- Обилие пищи и алкоголя не рекомендуется.
• Если вы не уверены в надежности своего вестибулярного аппарата, не наедайтесь сильно или примите таблетку не позднее чем за 20 минут до отплытия. Важная информация:
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.
Ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Снасти и все, что нужно для рыбалки
- Мастер-класс от моряка-рыболова
- Аренда катера
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Еда
- Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
За день до проведения позвонили и спросили, не против ли мы замены капитана, на что мы согласились (не принципиально для нас было). Капитан Мария провела экскурсию на 5+, все рассказала,
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Ж
Мы отлично сходили на рыбалку, поймали ставриду достаточно крупную, не особо много но на пожарить хватило! Особенно хочу поблагодарить Марию! Спасибо, что сделали всё возможное, что бы наша рыбалка удалась!!!!
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З
Плавали семьей с ребенком. Понравилось всё. Дядя Юра с Александрой супер! Плавали по морю, ловили рыбу. Даже успели поесть её. Если хотите хорошо провести время, то Вам к дяди Юре! Всё обьсняет,расскаживает. 100% улов! Обязательно вернёмся к нему ещё раз.
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Т
Отлично покатались на яхте. Капитан Сергей - приятный, доброжелательный, очень отзывчивый. С рыбой не вышло, но с удовольствием поплавали в открытом море, позагорали на корме и проехались/прошлись с ветерком. Не
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В
Дяде Юре большое спасибо за радушие и шикарный улов, второй день не можем съесть.)
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Ю
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