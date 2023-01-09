Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

—«Привет, мой друг! Меня зовут Дядь Юра, я занимаюсь Черноморской рыбалкой уже и не припомню сколько лет.



Каждый день я выхожу в море рыбачить и с радостью возьму тебя с собой, научу всем хитростям и покажу хорошие рыбные места, расскажу обо всех особенностях.



В открытом море мы проведём около трех часов, этого времени хватит чтобы научиться, отдохнуть и наловить рыбы вдоволь. Все снасти есть у меня на борту, от тебя требуется только желание и хорошее настроение».