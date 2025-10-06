Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

читать дальше уменьшить подсказала, рыб наловили и Мария приготовила их на обед) всем довольны. Из нюансов: половину нашей компании укачало и пришлось вернуться немного раньше в порт, но вины исполнителя в этом не вижу. В остальном все супер! Рекомендую!

За день до проведения позвонили и спросили, не против ли мы замены капитана, на что мы согласились (не принципиально для нас было). Капитан Мария провела экскурсию на 5+, все рассказала,