Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Уроки морской рыбалки у Дяди Юры в Адлере

Привет, мой друг! Меня зовут Дядь Юра, я занимаюсь Черноморской рыбалкой уже и не припомню сколько лет

—«Привет, мой друг! Меня зовут Дядь Юра, я занимаюсь Черноморской рыбалкой уже и не припомню сколько лет.

Каждый день я выхожу в море рыбачить и с радостью возьму тебя с собой, научу всем хитростям и покажу хорошие рыбные места, расскажу обо всех особенностях.

В открытом море мы проведём около трех часов, этого времени хватит чтобы научиться, отдохнуть и наловить рыбы вдоволь. Все снасти есть у меня на борту, от тебя требуется только желание и хорошее настроение».
Уроки морской рыбалки у Дяди Юры в Адлере
Уроки морской рыбалки у Дяди Юры в Адлере
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Юрий — самый старый и опытный моряк в нашем дружном по-настоящему семейном коллективе, думаю стоит передать ему слово:

«Привет, мой друг! Меня зовут Дядь Юра, я занимаюсь Черноморской рыбалкой уже и не припомню сколько лет. Каждый день я выхожу в море рыбачить и с радостью возьму тебя с собой, научу всем хитростям и покажу хорошие рыбные места, расскажу обо всех особенностях. В открытом море мы проведём около трех часов, этого времени хватит чтобы научиться, отдохнуть и наловить рыбы вдоволь. Все снасти есть у меня на борту, от тебя требуется только желание и хорошее настроение».

Важная информация:

  • Можно приходить со своими снастями.
  • Обилие пищи и алкоголя не рекомендуется.
  • Если вы не уверены в надежности своего вестибулярного аппарата, не наедайтесь сильно или принимайте таблетку не позднее чем за 20 минут до начала урока.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Снасти и все что нужно для рыбалки
Что не входит
  • Еда
  • Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Морской бульва, 1
Завершение: Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Можно приходить со своими снастями.
  • Обилие пищи и алкоголя не рекомендуется.
  • Если вы не уверены в надежности своего вестибулярного аппарата, не наедайтесь сильно или принимайте таблетку не позднее чем за 20 минут до начала урока
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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