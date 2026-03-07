Это будет маленькое морское приключение без лишних хлопот. Мы продумали всё за вас — комфортный катер, опытный капитан и безопасный выход в море. Вам останется только расслабиться, ловить бриз и наслаждаться моментом. Приятным финалом станет ваш свежий улов, который приготовят для вас прямо на борту.

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Описание экскурсии

Катер «Адмирал». Это 12-метровое судно с уютной каютой и санузлом. На мягких диванах будет комфортно в любую погоду, а прочный тент защитит от солнца и дождя.

Морская прогулка. Вы сядете на катер в морском порту и с опытным капитаном отправитесь в открытое море. Увидите прибрежную полосу Адлера и Сириуса, а также Кавказские горы. Сможете искупаться в открытом море и, если повезёт, встретите по пути дельфинов.

Рыбалка. Под руководством капитана сами поймаете черноморскую рыбу. Он приготовит её прямо на борту. А морской бриз станет лучшей приправой к любому улову.

Организационные детали

В стоимость включены: рыболовные снасти и приготовление улова, одноразовая посуда для пикника и питьевая вода

Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту имеются спасательные жилеты

Дополнительные расходы по желанию: