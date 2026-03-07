Это будет маленькое морское приключение без лишних хлопот. Мы продумали всё за вас — комфортный катер, опытный капитан и безопасный выход в море. Вам останется только расслабиться, ловить бриз и наслаждаться моментом. Приятным финалом станет ваш свежий улов, который приготовят для вас прямо на борту.
Описание экскурсии
Катер «Адмирал». Это 12-метровое судно с уютной каютой и санузлом. На мягких диванах будет комфортно в любую погоду, а прочный тент защитит от солнца и дождя.
Морская прогулка. Вы сядете на катер в морском порту и с опытным капитаном отправитесь в открытое море. Увидите прибрежную полосу Адлера и Сириуса, а также Кавказские горы. Сможете искупаться в открытом море и, если повезёт, встретите по пути дельфинов.
Рыбалка. Под руководством капитана сами поймаете черноморскую рыбу. Он приготовит её прямо на борту. А морской бриз станет лучшей приправой к любому улову.
Организационные детали
- В стоимость включены: рыболовные снасти и приготовление улова, одноразовая посуда для пикника и питьевая вода
- Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту имеются спасательные жилеты
Дополнительные расходы по желанию:
- групповой трансфер до порта и обратно
- профессиональная организации обеда/ужина на борту — от 5000 ₽ за двоих
- профессиональная фотосессия — от 5000 ₽
ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Пенсионный (ветераны, участники СВО)
|3040 ₽
|Взрослый
|3325 ₽
|Аренда катера для рыбалка цена за 1 час (минимальное время выхода 3 часа)
|17 100 ₽
|Детский (от 6 до 10 л.)
|2565 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Имеретинском порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 197 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Всё прошло отлично, встретили, проинстктировали, рыбки наловили, поели, внимательность капитана 5 из 5, в море ходили с Михаилом. Прогулка прошла комфортно
Владимир
Ответ организатора:
Добрый день Елена! Благодарим Вас что остановились на выборе наших экскурсионных услуг, т. к. мы организуем отдых с сибирским характером
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А
Плавали с ребёнком на морскую рыбалку. Ребята организаторы и капитан молодцы. Были на связи, всё объясняли. Нап всё понравилось.
Владимир
Ответ организатора:
Доброе утро Анна! Спасибо за обратную связь. Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов и гостей курорта и
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