Перед вами откроется великолепное зрелище: столб воды падает с высоты 41, 5 метра и разбивается на тысячи сверкающих брызг. При хорошей погоде здесь можно увидеть радугу. За струями воды среди скал просматривается жерло, напоминающее раскрытую пасть животного, извергающего воду. Это чудо природы и дало водопаду название «Пасть Дракона».
Важная информация:
Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ рассчитана на 3 часа, обязательно иметь удобную треккинговую обувь, воду и хорошее настроение.
+Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
–Что не входит
Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Мы заберём Вас из отеля и отвезём обратно
Экскурсия проводится По договоренности
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.