ШиК А. – Гид из Адлера

Увлекательное путешествие к водопаду «Пасть Дракона».



Маршрут доступен круглый год.



«Иногда один день, проведённый в других местах, даёт больше, чем десять лет жизни дома», — Анатоль Франс.