Увлекательное путешествие к водопаду «Пасть Дракона»

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Адлера
Увлекательное путешествие к водопаду «Пасть Дракона».

Маршрут доступен круглый год.

«Иногда один день, проведённый в других местах, даёт больше, чем десять лет жизни дома», — Анатоль Франс.
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Экскурсия

9 000 ₽ за экскурсию

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Увлекательное путешествие к водопаду «Пасть Дракона»
Увлекательное путешествие к водопаду «Пасть Дракона»

Что вы увидите

  • Водопад «Пасть Дракона»

Что вас ожидает:

  • Перед вами откроется великолепное зрелище: столб воды падает с высоты 41, 5 метра и разбивается на тысячи сверкающих брызг. При хорошей погоде здесь можно увидеть радугу. За струями воды среди скал просматривается жерло, напоминающее раскрытую пасть животного, извергающего воду. Это чудо природы и дало водопаду название «Пасть Дракона».

Важная информация:

  • Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ рассчитана на 3 часа, обязательно иметь удобную треккинговую обувь, воду и хорошее настроение.
+Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Мы заберём Вас из отеля и отвезём обратно
Увлекательное путешествие к водопаду «Пасть Дракона»
Увлекательное путешествие к водопаду «Пасть Дракона»
Увлекательное путешествие к водопаду «Пасть Дракона»
Увлекательное путешествие к водопаду «Пасть Дракона»

Экскурсия проводится По договоренности

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ШиК А.
ШиК А.
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