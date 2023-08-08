В 11 километрах от поселка Головинка в долине реки Шахе находится излюбленный туристами каскад «33 водопада».



Здесь, среди буйной субтропической растительности, ручей Джегош как будто сбегает с отвесной скалы и впадает в реку Шахе. Словно прыгая по каменным плитам, он минует 7 водоскатов, 13 порогов и образует 33 водопада.



Падая вниз под разными углами, отвесные и пологие водопады различных размеров, создают уникальную природную композицию.



Стремительные потоки воды образовали своеобразные чаши, в которых можно искупаться во время экскурсии.