В 11 километрах от поселка Головинка в долине реки Шахе находится излюбленный туристами каскад «33 водопада».
Здесь, среди буйной субтропической растительности, ручей Джегош как будто сбегает с отвесной скалы и впадает
Здесь, среди буйной субтропической растительности, ручей Джегош как будто сбегает с отвесной скалы и впадает
Описание экскурсииПодробнее: По пути к водопадам около 7 км. можно проехать по асфальтированной дороге к поселку Большой Кичмай, где необходимо оставить транспорт, так как дальше удобных дорог нет. После ваше путешествие будет проходить на так называемых вездеходах. Еще 5 км. по руслу горной реки Шахе Вы будете мчаться с радужными брызгами из-под колёс. Каскад «33 водопада» знаменит не только своей величественной красотой. Еще в те времена, когда здесь жили древние шапсуги, о нем была сложена увлекательная легенда. Вы услышите шум 33 водопадов, пройдя всего лишь 10 минут от пункта начала пути. Поднимаясь все выше по деревянным настилам, вы дойдете до 12-го водопада. Дальше тропа не оборудована для посещения туристов. Неподалеку от водопадов, в горах, на берегу горного ручья находится Дом-музей шапсугского народа. На месте вы увидите водяную мельницу и маслобойку, в коптильне посмотрите, как готовится знаменитый адыгейский сыр. А также у вас будет возможность отведать халющ (чебурек с сыром) – самое вкусное адыгейское угощенье, форель, которую жарят в вашем присутствии и шашлык. В завершение программы Вы отправитесь на настоящее кавказское застолье и посмотрите театрализованное выступление адыгейского ансамбля «Горец». Организационные детали:
- Данная программа не рекомендована для беременных (особенно на ранних сроках), детей до 5 лет, а также для лиц с травмами позвоночника;
- Вам понадобятся купальные принадлежности (в водопадах можно купаться), солнцезащитный крем и очки. Важная информация: При бронировании от 2-х и более человек необходима предоплата. Оплата производится либо через платёжную систему банка или наличными на месте организатору.
Среда и суббота (с застольем), вторник и четверг (без застолья)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чайные плантации
- Долина реки Шахе
- Дом-музей шапсугов
- 33 водопада
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги экскурсовода
- Страховка
- Дегустации (мёд, сыр, чай)
Что не входит в цену
- Экологический сбор в национальном парке - 400 рублей, дети до 18 лет при предъявлении документа - бесплатно
- Переправа на ГАЗ-66 - 550 рублей
- Кавказское застолье (вечерняя шоу-программа) - 550 рублей
- Питание
Место начала и завершения?
Ближайшая остановка, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и суббота (с застольем), вторник и четверг (без застолья)
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- При бронировании от 2-х и более человек необходима предоплата. Оплата производится либо через платёжную систему банка или наличными на месте организатору
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 213 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Все было отлично, шикарная экскурсия. Большое спасибо нашему гиду Любови.
Успехов вам и удачи!!!
Успехов вам и удачи!!!
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С
Очень понравилось организация, гид, водитель, впечатления от водопадов, дороги к водопадам, чайные плантации, конечно Кавказское шоу было впечатляюще…. Но одну звезду убрала за не вкусную кухню на Кавказском застолье.
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Н
Отлично, очень понравилось. Спасибо
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О
Посетили экскурсию 17.08.2023 г. Понравилось шоу - очень красивая и ненавязчивая программа. Еда в кафе не особо понравилась. Форель на углях была фаршированна луком в майонезе, что в меню не
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В
Экскурсия "33 водопада": познавательно, интересно, динамично. Хорошая организация тура, приятный, знающий своё дело гид, Людмила (умело и неназойливо держала всю группу вместе и не давала скучать), посещение красивых мест, тестирование чая, мёда, вина. Поездка на ГАЗ 66 - экстрим, который взбадривает и сближает группу. Ну и кавказское застолье: гостеприимство, зажигательные танцы, буря эмоций. Спасибо.
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Э
Экскурсия была просто великолепная! однозначно рекомендую, дегустация меда, чая, варенья, сыров и вина не оставят Вас равнодушными. Покатушки на грузовиках по горным рекам просто море эмоций и адреналина, а вечером гуляния на кавказской свадьбе просто огонь. 🔥🔥🔥
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