Водопады Адлера: групповая экскурсия на автобусе с питанием и страховкой
В 11 километрах от поселка Головинка в долине реки Шахе находится излюбленный туристами каскад «33 водопада».
Здесь, среди буйной субтропической растительности, ручей Джегош как будто сбегает с отвесной скалы и впадает в реку Шахе. Словно прыгая по каменным плитам, он минует 7 водоскатов, 13 порогов и образует 33 водопада.
Падая вниз под разными углами, отвесные и пологие водопады различных размеров, создают уникальную природную композицию.
Стремительные потоки воды образовали своеобразные чаши, в которых можно искупаться во время экскурсии.
Здесь, среди буйной субтропической растительности, ручей Джегош как будто сбегает с отвесной скалы и впадает в реку Шахе. Словно прыгая по каменным плитам, он минует 7 водоскатов, 13 порогов и образует 33 водопада.
Падая вниз под разными углами, отвесные и пологие водопады различных размеров, создают уникальную природную композицию.
Стремительные потоки воды образовали своеобразные чаши, в которых можно искупаться во время экскурсии.
Ближайшие даты:
8
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9
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Что вас ожидает:
- Чайные плантации
- Долина реки Шахе
- Дом-музей шапсугов
- 33 водопада
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее:
- По пути к водопадам около 7 км. можно проехать по асфальтированной дороге к поселку Большой Кичмай, где необходимо оставить транспорт, так как дальше удобных дорог нет. После ваше путешествие будет проходить на так называемых вездеходах. Еще 5 км. по руслу горной реки Шахе Вы будете мчаться с радужными брызгами из-под колёс.
- Каскад «33 водопада» знаменит не только своей величественной красотой. Еще в те времена, когда здесь жили древние шапсуги, о нем была сложена увлекательная легенда. Вы услышите шум 33 водопадов, пройдя всего лишь 10 минут от пункта начала пути. Поднимаясь все выше по деревянным настилам, вы дойдете до 12-го водопада. Дальше тропа не оборудована для посещения туристов.
- Неподалеку от водопадов, в горах, на берегу горного ручья находится Дом-музей шапсугского народа. На месте вы увидите водяную мельницу и маслобойку, в коптильне посмотрите, как готовится знаменитый адыгейский сыр. А также у вас будет возможность отведать халющ (чебурек с сыром) – самое вкусное адыгейское угощенье, форель, которую жарят в вашем присутствии и шашлык.
- В завершение программы Вы отправитесь на настоящее кавказское застолье и посмотрите театрализованное выступление адыгейского ансамбля «Горец».
Организационные детали:
- Данная программа не рекомендована для беременных (особенно на ранних сроках), детей до 5 лет, а также для лиц с травмами позвоночника;
- Вам понадобятся купальные принадлежности (в водопадах можно купаться), солнцезащитный крем и очки.
По четвергам в 10:15
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Страховка
- Питание
- Что не входит
- Экологический сбор, переправа на автомобиле ГАЗ-66, танцевальное шоу:
- Взрослый (10+)/750 рублей
- Детский (до 10 лет)/ 550 рублей
- Дошкольный (до 7 лет)/ 350 рублей
- Место начала и завершения?
- Ближайшая остановка, по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: По четвергам в 10:15Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии. Обратите внимание на то, что данная программа не рекомендована для беременных (особенно на ранних сроках), деток до 5 лет, а так же для лиц с травмами позвоночника. Пожалуйста, отнеситесь к данному моменту очень серьезно (по горной реке 5 км Вы будете ехать в кузове ГАЗ-66 сидя на деревянных лавочках). Вы спросите трясёт ли - отвечу "ДА!".
- Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, солнцезащитный крем и очки, а так же хорошее настроение.
- Наш диспетчер свяжется с Вами за 2 часа до начала экскурсии и проговорит все организационные моменты.
- Если у Вас возникнут вопросы, Вы можете связаться с нами по телефону 8-938-878-87-08, Екатерина.
- Хорошего отдыха!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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