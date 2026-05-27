Мы проедем по тенистым тропам, сделаем остановку на смотровой площадке с видом на горы и море. Спустимся к реке Мзымта и пройдём по участку вдоль горной реки. Вы насладитесь красотой природы и сделаете яркие фото на память. Протяжённость нашего маршрута — 15 километров.
Описание экскурсии
Организационные детали
Трансфер. Заберём вас с автобусной остановки в Адлере или Сириусе на современном трансфере с кондиционером.
Подготовка. Перед заездом старший инструктор расскажет о технике безопасности, проведёт инструктаж и тест-драйв (пробный круг).
Экипировка. Вы бесплатно получите куртку, брюки, сапоги и шлем на время поездки.
Поездка. К самостоятельному управлению мотовездеходом допускаются совершеннолетние с правами категории «B». Если у вас нет прав, вы поедете вместе с инструктором. На маршруте группу сопровождают ведущий инструктор и замыкающий (при необходимости).
Дополнительно. Рекомендуем взять с собой воду. Если забудете, то можете приобрести прохладительные напитки на нашей базе.
С вами будут водители и инструкторы из нашей команды.
ежедневно в 09:30, 12:30 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановках общественного транспорта в Адлере и Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 12:30 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда профессионалов, предлагающая прокат квадроциклов в Сочи. У нас широкий выбор техники и захватывающие маршруты, которые позволят вам насладиться красотой природы и адреналином на каждом повороте. Присоединяйтесь к нам для незабываемых приключений!
