Мы проедем по тенистым тропам, сделаем остановку на смотровой площадке с видом на горы и море. Спустимся к реке Мзымта и пройдём по участку вдоль горной реки. Вы насладитесь красотой природы и сделаете яркие фото на память. Протяжённость нашего маршрута — 15 километров.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Организационные детали

Трансфер. Заберём вас с автобусной остановки в Адлере или Сириусе на современном трансфере с кондиционером.

Подготовка. Перед заездом старший инструктор расскажет о технике безопасности, проведёт инструктаж и тест-драйв (пробный круг).

Экипировка. Вы бесплатно получите куртку, брюки, сапоги и шлем на время поездки.

Поездка. К самостоятельному управлению мотовездеходом допускаются совершеннолетние с правами категории «B». Если у вас нет прав, вы поедете вместе с инструктором. На маршруте группу сопровождают ведущий инструктор и замыкающий (при необходимости).

Дополнительно. Рекомендуем взять с собой воду. Если забудете, то можете приобрести прохладительные напитки на нашей базе.

С вами будут водители и инструкторы из нашей команды.