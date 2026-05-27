Свернёте с привычных маршрутов — и окажетесь там, куда не добираются обычные туристы. Проедете по лесным дорогам и горным тропам к руинам древнего храма, спрятанного среди зелени. Поездка подарит и драйв, и редкое чувство тишины среди природы.
Описание экскурсии
- Перед стартом вы пройдёте инструктаж и тест-драйв на базе, получите экипировку (куртку, брюки, сапоги и шлем) и отправитесь в путь в сопровождении инструктора.
- Поедете на квадроциклах по живописным маршрутам в сторону реки Мзымта и посёлка Ахштырь.
- Доберётесь до развалин Ахштырского храма — средневекового памятника с византийской архитектурой.
- Осмотрите руины и проведёте время среди природы.
Организационные детали
- В стоимость включены вся экипировка и трансфер от остановок общественного транспорта в Адлере до базы и обратно.
- К самостоятельному управлению допускаются гости 18+ с водительскими правами категории B.
- Управление квадроциклом с пассажиром разрешено только мужчинам.
- С вами будет инструктор из нашей команды. Если вы хотите поехать с ним, пожалуйста, сообщите об этом при бронировании.
ежедневно в 09:15, 12:15 и 14:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15, 12:15 и 14:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Адлере
Організатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда профессионалов, предлагающая прокат квадроциклов в Сочи. У нас широкий выбор техники и захватывающие маршруты, которые позволят вам насладиться красотой природы и адреналином на каждом повороте. Присоединяйтесь к нам для незабываемых приключений!
