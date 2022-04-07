Предлагаем к вашему комфорту индивидуальный, безопасный тур по известным достопримечательностям этой уникальной, гостеприимной Страны. С нами вы едете только своей компанией, на комфортабельном минивэне, до 8 человек. Продолжительность экскурсии 10-12 часов, в ходе которой вы узнаете местные мифы и легенды. Своими глазами увидите всю сказочную, первозданную красоту природы, словом "Храм Природы" посчастливится увидеть по пути к Озеру Рица. Вы побываете в гостях у величественных, гордых, захватывающих дух, гор Юпшарского каньона. Посетим Голубое озеро - его называют чудом Абхазии, которое сравнивают с огромным сапфиром, окруженным камнями и горными вершинами. Сможете загадать свои самые сокровенные, истинные, добрые желания, посетив водопады Девичьи и Мужские слезы, ведь это не только красивая природная достопримечательность. В некотором смысле это сакральное место, о котором сложено немало легенд. Сможете вкусить национальные блюда в ресторане, где готовят вкусно и с душой, наслаждаясь, при этом видом реки Бзыпь. Исключительно по вашему пожеланию заедем на дегустацию меда, который участвовал в международных выставках, получивший Гран При и золотую медаль. Для своей семьи берем именно с этой пасеки мед. Также дегустация домашних вин, сыра, чая. Также в ходе экскурсии сможете соприкоснуться со святостью Бзыбского храма 9 века, которое до сих пор хранит много тайн. Озеро Рица-одна из главных природных жемчужин Абхазии, увидите, при хорошей погоде, как горные гряды отражаются в ее чистых, зеркальных водах. Также узнаете, какие известные, Российские фильмы были сняты в Абхазии. Ресторан Гагрипш, Архитектурный ансамбль –известная колоннада в Гаграх, Крепость Аббата, Дача Сталина.