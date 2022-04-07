Золотое кольцо Абхазии: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера)

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь.
Золотое кольцо Абхазии: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера)
Золотое кольцо Абхазии: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера)
Золотое кольцо Абхазии: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера)
Золотое кольцо Абхазии: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера)

Что вас ожидает 🤩

  • Гагрская колоннада
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Пицунда
  • Новый Афон
  • Ново-Афонская пещера
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

ВНИМАНИЕ! В связи с ограничениями при пересечении границы Абхазии посещение данной экскурсии временно возможно только гражданам РФ.

Вас ждет невероятное путешествие по Абхазии и ее Золотому кольцу! Эта небольшая страна полна чудес, она готова поделиться с вами своими достопримечательностями и красотами, подарить множество впечатлений и пригласить в гости еще и еще раз. Отправившись в Абхазию, не упустите случая проехаться по Золотому кольцу. Маршрут этот начинается в Сочи, включает в себя сразу несколько курортных городов и природных памятников. Даже те, кто приехал в Сочи только ради его пляжей, не отказываются от экскурсий и посещения знаковых для Абхазии мест.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии, достопримечательностей и границы с Абхазией.

Программа

  • Гагры. Вас восхитит Гагрская колоннада со своими мавританскими арками. Выстроенная несколько десятилетий назад, колоннада считается одной из достопримечательностей Гагр и удачно дополняет парковую композицию. Тут же можно увидеть и посетить ресторан «Гагрипш», о котором немало приятных слов успели сказать классики советской литературы.
  • Голубое озеро поразит вас цветом своей воды – она действительно голубая! Секрет в плитах, расположенных на дне, – они состоят из красивейшего и редкого лазурита. Здесь можно полюбоваться водопадами, у которых полные романтики названия – Девичьи слезы и Мужские слезы. Экскурсовод расскажет вам о том, почему именно так были названы эти водопады.
  • Юпшарский каньон называют еще Каменным мешком. Скалы словно смыкаются над вашей головой, каждая из них – до 400 метров, а наверху ущелья расстояние между берегами каньона составляет всего 20 метров. Отправившись сюда, вы увидите старый подвесной мост и подниметесь на смотровую площадку со щемящим названием «Прощай, Родина! ».
  • Озеро Рица – одно из красивейших озер Абхазии. Даже если вы поездили по Европе и считаете, что видели всякие ландшафты, этот водоем заворожит вас своей красотой. Вода в Рице очень холодная, она отличает бирюзой и несет умиротворение и прохладу в зной.
  • Пицунда входила в число наиболее популярных советских курортов. Эти места дышат древностью – ведь первоначальное поселение основали еще греки, затем римляне возвели здесь оборонительные сооружения. На мысе Пицунда вы увидите реликтовую сосновую рощу, деревья которой отличаются невероятно длинной хвоей. Пицунда известна своим чистейшим воздухом, наполненным запахом сосен, а также самой чистой черноморской водой. Туристы стараются обязательно выкупаться здесь и отдохнуть. Именно в Пицунде многие приобретают пряности, сыры, мед и классические абхазские сувениры.
  • Новый Афон – одно из духовных мест Абхазии. Паломники приезжают сюда, чтобы побывать в Новоафонском мужском монастыре, возведенном еще в XIX веке. Здесь находится Новоафонская пещера – уникальный природный памятник, по которому можно гулять бесконечно. В пещере постоянная температура – она не понижается и не превышает +11 ℃. Вас восхитят каменные водопады и подземные озера, вы своими глазами сможете увидеть настоящие пещерные дворцы этой чудесной пещеры.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Экологический сбор на озере Рица - 350 руб. (дети до 8 лет - бесплатно) Посещение села Лыхны - 150 руб. (дети до 8 лет - бесплатно) Посещение Ново-Афонской пещеры - 500 руб. (дети до 8 лет - бесплатно) Дегустация вин - 50 руб. Обед
Когда и сколько длится
Когда: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00

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