Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: Адлер, аэропорт или ж. - д. вокзал, 10:30 - 12:00
«Сразу после пересечения границы начнётся ваше знакомство с местными достопримечательностями»
22 мая в 12:00
12 июн в 12:00
37 000 ₽ за человека
Озёра, цветущие склоны и водопады: треккинг налегке в Абхазии
Полюбоваться разноцветными просторами, преодолеть перевал Анчхо и увидеть кусочек Альп
Начало: КПП Псоу, время - по договорённости
«Далее нас ждёт знакомство с Птичьим водопадом и смотровая площадка с видами на озеро Рица»
24 мая в 08:15
6 июн в 08:00
24 500 ₽ за человека
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
«Выезжаем из номеров и отправляемся в Сухум, где прогуляемся по городу и увидим главные достопримечательности»
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
44 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на туры
- ГГалина4 ноября 2024Была заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это было необычное путешествие, каждый день
- ЛЛюдмила3 ноября 2024Спасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но и влюбиться в эту удивительную
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Обзорные»
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