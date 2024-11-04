Обзорные и познавательные туры Адлера

Найдено 3 тура в категории «Обзорные» в Адлере, цены от 24 500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
На машине
4 дня
2 отзыва
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: Адлер, аэропорт или ж. - д. вокзал, 10:30 - 12:00
«Сразу после пересечения границы начнётся ваше знакомство с местными достопримечательностями»
22 мая в 12:00
12 июн в 12:00
37 000 ₽ за человека
Озёра, цветущие склоны и водопады: треккинг налегке в Абхазии
Пешая
3 дня
Озёра, цветущие склоны и водопады: треккинг налегке в Абхазии
Полюбоваться разноцветными просторами, преодолеть перевал Анчхо и увидеть кусочек Альп
Начало: КПП Псоу, время - по договорённости
«Далее нас ждёт знакомство с Птичьим водопадом и смотровая площадка с видами на озеро Рица»
24 мая в 08:15
6 июн в 08:00
24 500 ₽ за человека
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
На машине
2 дня
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
«Выезжаем из номеров и отправляемся в Сухум, где прогуляемся по городу и увидим главные достопримечательности»
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
44 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    4 ноября 2024
    Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
    Была заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это было необычное путешествие, каждый день
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    был не похож на предыдущий. Всё спланировано, всё продумано. Великолепные локации, виды. Впечатление просто супер. Огромное спасибо Гору за кучу положительных эмоций. Я уверена, что в Абхазию обязательно вернусь.

    Была заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это было
  • Л
    Людмила
    3 ноября 2024
    Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
    Спасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но и влюбиться в эту удивительную
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    страну. Маршрут продуман до мелочей. Каждый день неповторим, непохож друг на друга, но при этом замечателен. Интересно, познавательно и в тоже время очень разумно. Уезжаем с чувством сожаления, что все закончилось, но при этом в надежде на скорое возвращение

    Спасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но иСпасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но и

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Обзорные»

Самые популярные туры этой рубрики в Адлере
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
  2. Озёра, цветущие склоны и водопады: треккинг налегке в Абхазии
  3. Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Какие места ещё посмотреть в Адлере
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Озеро Рица
  2. Ресторан «Гагрипш»
  3. Юпшарский каньон
  4. Голубое озеро
Сколько стоит тур в Адлере в мае 2025
Сейчас в Адлере в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 24 500 до 44 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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