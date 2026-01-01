Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
«На обратном пути заедем в проверенный ресторан с местными блюдами»
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
50 000 ₽ за всё до 7 чел.
Всё лучшее в Абхазии со стартом в Адлере и размещением в отеле с бассейном
Погулять в 4 городах, увидеть горное озеро Рица, отведать блюд и обновиться в термальных водах
Начало: Адлер, ж/д вокзал, 11:15
«На столе будут шашлык, сулугуни, свежие овощи, мамалыга, акуд, вино и чача»
1 мая в 11:15
34 900 ₽ за человека
-
10%
Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании
Увидеть "Гагрипш", сделать фото у Псырцхи и озёр в горах и узнать, чем знаменита "Брехаловка"
Начало: Место вашего проживания в Адлерском районе (кроме ...
«В Гагре вы увидите ресторан «Гагрипш», где бывали Бунин, Горький, Шаляпин, давно заброшенный Зимний театр, белоснежную колоннаду»
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
30 600 ₽
34 000 ₽ за всё до 7 чел.
