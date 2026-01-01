Жемчужина Западного Кавказа: поход к озеру Кырдывач с палатками
Отдохнуть в окружении горных пейзажей и полюбоваться лугами у границы с Абхазией
Начало: Посёлок Эстосадок, точное время - по договорённост...
«Завтраки и ужины готовим в лагере, на костре или газу»
22 сен в 08:00
23 000 ₽ за человека
Озёра, цветущие склоны и водопады: треккинг налегке в Абхазии
Полюбоваться разноцветными просторами, преодолеть перевал Анчхо и увидеть кусочек Альп
Начало: КПП Псоу, время - по договорённости
«После насыщенного дня разместимся в уютном домике, где нас будет ждать ужин и тёплый вечер под открытым звёздным небом»
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
24 500 ₽ за человека
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Покататься по трассам трёх центров мирового уровня, зарядиться горнолыжным драйвом
Начало: Адлер, 12:30 (местное время)
«Катаетесь, веселитесь, заряжаетесь яркими эмоциями, а вечером после ужина снова придумываем досуг по душе»
1 ноя в 08:00
59 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «С ужином»
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