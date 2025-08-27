Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии со стартом в Адлере
Отдохнуть на пляже, побывать в Новом Афоне и у Рицы и заглянуть в посёлок-призрак Акармара
Начало: Аэропорт Адлера, 9:00
27 авг в 09:00
3 сен в 09:00
58 500 ₽ за человека
-
20%
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия» с российской с...
22 сен в 15:00
7 окт в 15:00
46 880 ₽
58 600 ₽ за человека
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
44 000 ₽ за всё до 7 чел.
