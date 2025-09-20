-
Жемчужина Западного Кавказа: поход к озеру Кырдывач с палатками
Отдохнуть в окружении горных пейзажей и полюбоваться лугами у границы с Абхазией
Начало: Посёлок Эстосадок, точное время - по договорённост...
20 сен в 10:00
15 окт в 08:00
17 820 ₽
19 800 ₽ за человека
В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
Начало: Адлер, место по договорённости, 9:00
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
31 500 ₽ за всё до 4 чел.
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
44 000 ₽ за всё до 7 чел.
