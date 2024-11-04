В январе – туры в Адлере

Найдено 3 тура в категории «В январе» в Адлере, цены от 35 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
На машине
2 отзыва
4 дня
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: Адлер, аэропорт или ж. - д. вокзал, 10:30 - 12:00
19 дек в 12:00
2 янв в 12:00
35 000 за человека
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
6 дней
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Покататься по трассам трёх центров мирового уровня, зарядиться горнолыжным драйвом
Начало: Адлер, 12:30 (местное время)
26 янв в 12:30
10 фев в 12:30
42 900 за человека
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
На машине
скидка
15%
2 дня
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
4200035 700 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    4 ноября 2024
    Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
    Была заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это было необычное путешествие, каждый день
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    был не похож на предыдущий. Всё спланировано, всё продумано. Великолепные локации, виды. Впечатление просто супер. Огромное спасибо Гору за кучу положительных эмоций. Я уверена, что в Абхазию обязательно вернусь.

    Была заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это былоБыла заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это было
  • Л
    Людмила
    3 ноября 2024
    Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
    Спасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но и влюбиться в эту удивительную
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    страну. Маршрут продуман до мелочей. Каждый день неповторим, непохож друг на друга, но при этом замечателен. Интересно, познавательно и в тоже время очень разумно. Уезжаем с чувством сожаления, что все закончилось, но при этом в надежде на скорое возвращение

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Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «В январе»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
  2. Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
  3. Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Сколько стоит тур в Адлере в ноябре 2024
Сейчас в Адлере в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 35 000 до 42 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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