В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
Начало: Адлер, место по договорённости, 9:00
12 янв в 08:30
13 янв в 08:30
21 999 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании
Увидеть "Гагрипш", сделать фото у Псырцхи и озёр в горах и узнать, чем знаменита "Брехаловка"
Начало: Место вашего проживания в Адлерском районе (кроме ...
Завтра в 08:00
12 янв в 08:00
30 600 ₽
34 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Покататься по трассам трёх центров мирового уровня, зарядиться горнолыжным драйвом
Начало: Адлер, 12:30 (местное время)
9 фев в 13:00
15 фев в 12:45
55 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Туры на 23 февраля»
Самые популярные туры этой рубрики в Адлере
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Адлере
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Адлере в январе 2026
Сейчас в Адлере в категории "Туры на 23 февраля" можно забронировать 3 тура от 21 999 до 55 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Адлере на 2026 год по теме «Туры на 23 февраля», 1 ⭐ отзыв, цены от 21999₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март