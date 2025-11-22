Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании
Увидеть "Гагрипш", сделать фото у Псырцхи и озёр в горах и узнать, чем знаменита "Брехаловка"
Начало: Место вашего проживания в Адлерском районе (кроме ...
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
34 000 ₽ за всё до 7 чел.
Экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе
Прогуляться вдоль озера Рица, заглянуть в Новоафонские пещеры и подняться к Анакопийской крепости
Начало: Сочи/Адлер, точное место по договорённости, 7:00
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
7800 ₽ за человека
Склоны Красной Поляны: горнолыжный тур у моря для новичков и профи в мини-группе
Отправиться к 4 комплексам, где есть трассы всех уровней и зона катания на высоте более 2000 метров
Начало: Адлер, 13:00 на ж/д вокзале, 13:30 в аэропорту
1 мар в 13:00
51 200 ₽ за человека
Женская перезагрузка в Красной Поляне с телесным терапевтом: практики, арт-терапия (всё включено)
Ощутить внутреннюю силу и свободу, проработать личные границы и побыть здесь и сейчас
Начало: Аэропорт Адлера, 15:00. Возможно любое время встре...
27 ноя в 15:00
88 300 ₽ за человека
