Всего за день вы поймёте, чем так хорош Новый Свет! Живописные бухты с гротами, знаменитая Голицынская тропа и реликтовая роща, горные озёра и водопады — всё это предстанет перед вашими глазами.
Описание экскурсииПредусмотрено купание в море, озере и водопадах! Голицынская тропа у поселка Новый Свет. Гуляя по тропе Вы увидите Голицинский грот, «Царский пляж», гору Караул--Оба, грот Шаляпина, рощи реликтовых можжевельников. В Зеленогорье посещение горного озера Панагия и Арпатских водопадов.
согласно расписанию в календаре
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тропа Голицына в Новом Cвете
- Судакская крепость (обзорно)
- Горное озеро Панагия
- Арпатские водопады
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты по маршруту: экскурсия по тропе - 100 руб. /чел. экскурсия по Арпатским водопадам - 100 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближайшее место посадки)
Завершение: Алушта, улица Горького, 7
Когда и сколько длится?
Когда: согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Рекомендую экскурсию "Изумрудное ожерелье Крыма" Я даже не ожидала такого восторга от увиденного. Экскурсия проходит на удобном микроавтобусе. Ехать комфортно, особенно ввиду того, что на протяжении маршрута предложены купания в
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Д
Рекомендую экскурсию "Изумрудное ожерелье Крыма" Я даже не ожидала такого восторга от увиденного. Экскурсия проходит на удобном микроавтобусе. Ехать комфортно, особенно ввиду того, что на протяжении маршрута предложены купания в
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И
Мне понравилось все. Экскурсоводу Наталье отдельное спасибо за интересную информацию, компетентность. Очень приятная, степенная, интеллигентная, энергичная женщина.
Много интересного увидела. Зеленое озеро впечатлило, освежающее купание.
Завораживающий по красоте подъем к Арпатскому водопаду, живописная местность.
По тропе Голицына подниматься из- за жары сложновато. Но потом ждало купание на пляже Нового Света👍 Обзор Судакское крепости.
Насыщенная и интересная экскурсии.
Рекомендую.
Много интересного увидела. Зеленое озеро впечатлило, освежающее купание.
Завораживающий по красоте подъем к Арпатскому водопаду, живописная местность.
По тропе Голицына подниматься из- за жары сложновато. Но потом ждало купание на пляже Нового Света👍 Обзор Судакское крепости.
Насыщенная и интересная экскурсии.
Рекомендую.
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Н
Масса положительных эмоций от экскурсии! Экскурсовод Наталья очень много и интересно рассказывала, видно, что человек любит свою работу, все объясняла и внимательно относилась к туристам. Отдельная благодарность нашему водителю Марлену, он вел автобус очень аккуратно, без спешки. Мы с мужем в полном восторге от экскурсии, все предусмотрено, отношение отличное. Спасибо Наталье и Марлену за наш отличный отдых!
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П
Классная экскурсия.
Сразу предупреждаю - тяжело для людей с больными ногами и людей с плохой физ / подготовкой.
Проходить по Голицынской тропе - тяжело; особенно по пеклу и в гонке (скалистая дорога); и не успеваешь идти за группой - все бежат.
Сама природа и возможность искупаться в конце тропы - все перекрывает (все минусы).
Сразу предупреждаю - тяжело для людей с больными ногами и людей с плохой физ / подготовкой.
Проходить по Голицынской тропе - тяжело; особенно по пеклу и в гонке (скалистая дорога); и не успеваешь идти за группой - все бежат.
Сама природа и возможность искупаться в конце тропы - все перекрывает (все минусы).
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Е
03.07.2024 побывали в Зеленогорье и Новом Свете. Экскурсия просто потрясающая,замечательная. Экскурсовод Наталья -профессионал своего дела,очень интересно и познавательно рассказывала всю дорогу. Большое вам спасибо за массу полученных положительных эмоций и впечатлений, а также водителю за спокойную и безопасную езду.
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Входит в следующие категории Алушты
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