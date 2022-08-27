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Д Дарья читать дальше уменьшить море, в источниках, в озере! Каждый год в Крыму я обязательно еду в Новый свет. Это одно из красивейших живописных мест. Тропа Голицына несложная, подойдёт и детям, и пожилым. Зато, какие виды! Крым во всей красе. В Зеленогорье я впервые! Горы, воздух, озеро великолепны! Рекомендую экскурсию "Изумрудное ожерелье Крыма" Я даже не ожидала такого восторга от увиденного. Экскурсия проходит на удобном микроавтобусе. Ехать комфортно, особенно ввиду того, что на протяжении маршрута предложены купания в Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья читать дальше уменьшить море, в источниках, в озере! Каждый год в Крыму я обязательно еду в Новый свет. Это одно из красивейших живописных мест. Тропа Голицына несложная, подойдёт и детям, и пожилым. Зато, какие виды! Крым во всей красе. В Зеленогорье я впервые! Горы, воздух, озеро великолепны! Рекомендую экскурсию "Изумрудное ожерелье Крыма" Я даже не ожидала такого восторга от увиденного. Экскурсия проходит на удобном микроавтобусе. Ехать комфортно, особенно ввиду того, что на протяжении маршрута предложены купания в Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Мне понравилось все. Экскурсоводу Наталье отдельное спасибо за интересную информацию, компетентность. Очень приятная, степенная, интеллигентная, энергичная женщина.

Много интересного увидела. Зеленое озеро впечатлило, освежающее купание.

Завораживающий по красоте подъем к Арпатскому водопаду, живописная местность.

По тропе Голицына подниматься из- за жары сложновато. Но потом ждало купание на пляже Нового Света👍 Обзор Судакское крепости.

Насыщенная и интересная экскурсии.

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Н Наталья Масса положительных эмоций от экскурсии! Экскурсовод Наталья очень много и интересно рассказывала, видно, что человек любит свою работу, все объясняла и внимательно относилась к туристам. Отдельная благодарность нашему водителю Марлену, он вел автобус очень аккуратно, без спешки. Мы с мужем в полном восторге от экскурсии, все предусмотрено, отношение отличное. Спасибо Наталье и Марлену за наш отличный отдых! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Писарева Классная экскурсия.

Сразу предупреждаю - тяжело для людей с больными ногами и людей с плохой физ / подготовкой.

Проходить по Голицынской тропе - тяжело; особенно по пеклу и в гонке (скалистая дорога); и не успеваешь идти за группой - все бежат.

Сама природа и возможность искупаться в конце тропы - все перекрывает (все минусы). Вам был полезен этот отзыв? Да Нет