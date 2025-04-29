Посёлок Новый Свет – экскурсии в Алуште

Найдено 3 экскурсии в категории «Посёлок Новый Свет» в Алуште, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Генуэзская крепость и тропа Голицына
На автобусе
10 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Генуэзская крепость - тропа Голицына
Путешествие вдоль побережья и горных склонов между Алуштой и Судаком. Посещение средневековой крепости и прогулка по тропе Голицына в Новом Свете
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По субботам в 8:30
31 мая в 08:30
7 июн в 08:30
2400 ₽ за человека
В Новый свет из Алушты с посещением водопада Джур-Джур
14 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
В Новый свет из Алушты с посещением водопада Джур-Джур
Начало: Улица Симферопольская, 1
Расписание: По воскресеньям в 12:00
18 000 ₽ за экскурсию
Новый Свет + Зеленогорье
На автобусе
11 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия: Новый Свет + Зеленогорье
Путешествие по Голицынской тропе, купание в море и озерах, посещение гротов и реликтовых рощ. В Зеленогорье увидите горное озеро Панагия и Арпатские водопады
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
11 июн в 08:30
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    29 апреля 2025
    Генуэзская крепость и тропа Голицына
    Интересный, живописный маршрут, прекрасная погода. Работа гида на высоте. Ольга очень внимательна к мелочам и эрудированна. Водитель -профессионал, было комфортно ехать по сложной горной дороге.
  • В
    Вера
    6 октября 2024
    Генуэзская крепость и тропа Голицына
    Я побывала на замечательной экскурсии - Генуэзская крепость -Тропа Галицина. Получила неизгладимые впечатления от природы Крыма и завораживающих видов бухт,скал
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    при прохождении Тропы Галицина. У нас были замечательная экскурсовод (к сожалению и стыду своему забыла ее имя) и водитель Олег. Экскурсовод дала нам много интересной и полезной информации. Слушать ее было очень приятно и увлекательно. Особенно приятной и удивительно красивой была дорога от Алушты в Новый Свет. Всем советую побывать на этой экскурсии и горжусь,что я покорила эту непростую,но очень красивую Тропу. Благодарю всех,кто разработал и провел эту экскурсию. Спасибо Спутнику и до новых встреч.

  • Е
    Елена
    14 сентября 2024
    Генуэзская крепость и тропа Голицына
    Интересная и содержательная экскурсия. Красивейшие виды, гид Юрий – профессионал своего дела.
  • О
    Ольга
    27 июля 2024
    Новый Свет + Зеленогорье
    Прекрасные, удивительной красоты места!! Очень интересно рассказывала экскурсовод Наталья. Всем обязательно для посещения
  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    Новый Свет + Зеленогорье
    03.07.2024 побывали в Зеленогорье и Новом Свете. Экскурсия просто потрясающая,замечательная. Экскурсовод Наталья -профессионал своего дела,очень интересно и познавательно рассказывала всю дорогу. Большое вам спасибо за массу полученных положительных эмоций и впечатлений, а также водителю за спокойную и безопасную езду.
  • П
    Писарева
    28 июня 2024
    Новый Свет + Зеленогорье
    Классная экскурсия. Сразу предупреждаю - тяжело для людей с больными ногами и людей с плохой физ / подготовкой. Проходить по Голицынской тропе
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    - тяжело; особенно по пеклу и в гонке (скалистая дорога); и не успеваешь идти за группой - все бежат. Сама природа и возможность искупаться в конце тропы - все перекрывает (все минусы).

  • Т
    Татьяна
    30 июля 2023
    В Новый свет из Алушты с посещением водопада Джур-Джур
    Экскурсия прошла прекрасно! Алексей и Наталья-прекрасные попутчики и гиды. Очень хорошо знают географию и историю Крыма. Проводят по горам и окрестностям интересными тропами,имея при этом необходимую экипировку.

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Посёлок Новый Свет»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Новый Свет + Зеленогорье
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  1. Набережная
  2. Массандровский дворец
  3. Юсуповский дворец
  4. Воронцовский дворец
  5. Крепость Алустон
  6. Ливадийский дворец
  7. Ай-Петри
  8. Крепость Фуна
  9. Ласточкино гнездо
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Алуште в мае 2025
Сейчас в Алуште в категории "Посёлок Новый Свет" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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