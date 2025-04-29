Мини-группа
до 1 чел.
Генуэзская крепость - тропа Голицына
Путешествие вдоль побережья и горных склонов между Алуштой и Судаком. Посещение средневековой крепости и прогулка по тропе Голицына в Новом Свете
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По субботам в 8:30
31 мая в 08:30
7 июн в 08:30
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
В Новый свет из Алушты с посещением водопада Джур-Джур
Начало: Улица Симферопольская, 1
Расписание: По воскресеньям в 12:00
18 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия: Новый Свет + Зеленогорье
Путешествие по Голицынской тропе, купание в море и озерах, посещение гротов и реликтовых рощ. В Зеленогорье увидите горное озеро Панагия и Арпатские водопады
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
11 июн в 08:30
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр29 апреля 2025Интересный, живописный маршрут, прекрасная погода. Работа гида на высоте. Ольга очень внимательна к мелочам и эрудированна. Водитель -профессионал, было комфортно ехать по сложной горной дороге.
- ВВера6 октября 2024Я побывала на замечательной экскурсии - Генуэзская крепость -Тропа Галицина. Получила неизгладимые впечатления от природы Крыма и завораживающих видов бухт,скал
- ЕЕлена14 сентября 2024Интересная и содержательная экскурсия. Красивейшие виды, гид Юрий – профессионал своего дела.
- ООльга27 июля 2024Прекрасные, удивительной красоты места!! Очень интересно рассказывала экскурсовод Наталья. Всем обязательно для посещения
- ЕЕлена3 июля 202403.07.2024 побывали в Зеленогорье и Новом Свете. Экскурсия просто потрясающая,замечательная. Экскурсовод Наталья -профессионал своего дела,очень интересно и познавательно рассказывала всю дорогу. Большое вам спасибо за массу полученных положительных эмоций и впечатлений, а также водителю за спокойную и безопасную езду.
- ППисарева28 июня 2024Классная экскурсия. Сразу предупреждаю - тяжело для людей с больными ногами и людей с плохой физ / подготовкой. Проходить по Голицынской тропе
- ТТатьяна30 июля 2023В Новый свет из Алушты с посещением водопада Джур-ДжурЭкскурсия прошла прекрасно! Алексей и Наталья-прекрасные попутчики и гиды. Очень хорошо знают географию и историю Крыма. Проводят по горам и окрестностям интересными тропами,имея при этом необходимую экипировку.
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Посёлок Новый Свет»
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