Город 🏙️ Судак и поселок Новый Свет расположены в 80 км. к востоку от Алушты, на берегу моря 🌊. Дорога к ним проходит вдоль побережья по склонам горной гряды, что позволяет путешественникам любоваться красивыми 🤩 панорамами гор ⛰️ и моря 🌊 на протяжении всего пути.

О программе

В программу экскурсии 🧭 входит посещение средневековой крепости в Судаке и прогулка 👣 по ландшафтно-ботаническому памятнику природы у поселка Новый Свет.

Немного об истории 📖 и достопримечательностях

Основание Судака относят к 212 году. В эпоху Средневековья здесь проходил Великий шелковый путь – самый знаменитый торговый маршрут в истории 📖 человечества. До наших дней здесь сохранилась крепость, известная по письменным источникам под названием Сугдея или Солдайя, построенная генуэзцами в XIV в. Укрепление расположено на обрывистой известняковой скале — останце древнего кораллового рифа. Поражают своим величием многочисленные боевые башни и Консульский замок 🏰, восстановленные реставраторами.

Экскурсия ⛳ в ландшафтный заповедник у поселка Новый Свет пройдет по Голицынской тропе, которая получила свое название по имени хозяина этой местности князя Л. С. Голицына, основавшего в поселке завод шампанских вин.

Путешествие по тропе займет около двух часов, его протяженность — 3 км. По пути вы увидите Голицынский грот, «Царский пляж», гору Караул-Оба, грот Шаляпина, а также рощи реликтовых можжевельников.