Путешествие в Судак и Новый Свет

Виктория К.
Виктория К. – Гид из Алушты
Город 🏙️ Судак и поселок Новый Свет расположены в 80 км.

к востоку от Алушты, на берегу моря 🌊.

Дорога к ним проходит вдоль побережья по склонам горной гряды, что позволяет путешественникам любоваться красивыми 🤩 панорамами гор ⛰️ и моря 🌊 на протяжении всего пути.
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Экскурсия

1 700 ₽ за человека

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Путешествие в Судак и Новый Свет
Путешествие в Судак и Новый Свет

Что вы увидите

  • Судакская крепость в Судаке
  • Тропа Голицына в Новом Свете
Город 🏙️ Судак и поселок Новый Свет расположены в 80 км. к востоку от Алушты, на берегу моря 🌊. Дорога к ним проходит вдоль побережья по склонам горной гряды, что позволяет путешественникам любоваться красивыми 🤩 панорамами гор ⛰️ и моря 🌊 на протяжении всего пути.
О программе
В программу экскурсии 🧭 входит посещение средневековой крепости в Судаке и прогулка 👣 по ландшафтно-ботаническому памятнику природы у поселка Новый Свет.
Немного об истории 📖 и достопримечательностях
Основание Судака относят к 212 году. В эпоху Средневековья здесь проходил Великий шелковый путь – самый знаменитый торговый маршрут в истории 📖 человечества. До наших дней здесь сохранилась крепость, известная по письменным источникам под названием Сугдея или Солдайя, построенная генуэзцами в XIV в. Укрепление расположено на обрывистой известняковой скале — останце древнего кораллового рифа. Поражают своим величием многочисленные боевые башни и Консульский замок 🏰, восстановленные реставраторами.
Экскурсия ⛳ в ландшафтный заповедник у поселка Новый Свет пройдет по Голицынской тропе, которая получила свое название по имени хозяина этой местности князя Л. С. Голицына, основавшего в поселке завод шампанских вин.
Путешествие по тропе займет около двух часов, его протяженность — 3 км. По пути вы увидите Голицынский грот, «Царский пляж», гору Караул-Оба, грот Шаляпина, а также рощи реликтовых можжевельников.
+Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (транспорт, гид)
Что не входит
  • Входные билеты в Судакскую крепость (300 руб. /чел. ) и Голицынскую тропу (100 руб. /чел. )
  • Обед
Начало
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Место завершения
🏁 г. Алушта, ул Горького, 7
Путешествие в Судак и Новый Свет
Путешествие в Судак и Новый Свет
Путешествие в Судак и Новый Свет
Путешествие в Судак и Новый Свет
Путешествие в Судак и Новый Свет

Экскурсия проводится Суббота в 8:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория К.
Виктория К.
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