Маршрут на целый день с выездом из Алушты: мы забираем участников на автовокзале. Участники из других городов добираются до Алушты самостоятельно. В туре вас ждет прогулка 👣 к водопаду Джур-Джур, посещение каскадов Улу-Узень (известны, как ванны «молодости», «любви», «красоты») и посещение Нового Света и тропы Голицина. В зависимости от уровня подготовки группы часть сможет дойти до Пика Космос. Если вы не уверены в своих силах, то часть группы со вторым гидом спустится на Царский Пляж 🏖️. После Нового Света мы вернемся домой. Экскурсионная программа: 9:00 — Начало экскурсии 🧭 в Алуште

Собираемся на автостанции в городе Алушта, откуда мы выезжаем на маршрут.

9:00 – 10:00 Трансфер в Генеральское

Наш первый переезд, от Алушты в Генеральское. Отсюда начнется прогулка на водопад. В дороге мы проведем от 40 минут до часа, в зависимости от загруженности трассы.

10:00 – 14:00 Водопад Джур-Джур и каскады Улу-Узень

Прогулка от поселка Генеральское до водопада Джур-Джур займет около часа. Тропа оборудованная, идти по ней просто и приятно. В конце нас ждет очень красивый и известный водопад.

После Джур-Джура мы поднимемся выше, к каскадам Улу-Узень. Именно тут находятся знаменитые ванны Молодости, Красоты и Богатства. Джур-Джур и река Улу-Узень это на самом деле водозабор, по-этому водные процедуры мы не рекомендуем, для купания есть много других легендарных мест. А вот умыться в чистой воде не возбраняется, тем более, после долгого перехода.

14:00 – 14:30 Обед

После прогулки — легкий обед: бутерброды и чай/кофе в поселке Генеральское. Здесь есть магазин, где вы сможете купить заварной кофе, если вы ярый противник растворимого. Ассортимент же магазина мало отличается от того перекуса, что мы вам предложим. А вот шоколад и мороженое в наличии точно есть. В поселке можно купить и фрукты 🍉 по сезону, так как многие выращивают их прямо тут, в садах.

14:30 – 16:30 Трансфер в Новый Свет

Нас ждёт достаточно длинный переезд в поселок Новый Свет. Чтобы было не так скучно, мы с вами будем останавливаться на смотровых площадках на отдых. Здесь достаточно узкий серпантин, по-этому об остановках стоит говорить заранее, а не: «мне срочно надо», потому что еще нужно доехать до места, где можно выйти из авто. Но вообще мы не звери, так что тормозить будем так часто, как понадобится.

16:30 – 18:30 Тропа Голицина, мыс Капчик

В Новом Свете мы с вами отправимся на прогулку по Тропе Голицина. Зайдем на Мыс Капчик, полюбуемся видами на скалы и разноцветные бухты. Это очень красивое 🤩 место, одинаково привлекательное в любое время года. До мыса Капчик идет удобная, оборудованная тропа. Не такая, как была к водопаду, так что стоит внимательнее смотреть под ноги, а не только по сторонам.

18:30 – 19:00 Ужин

Возле смотровой площадки мыса Капчик есть очаровательные, и очень удобные лавочки. Мы воспользуемся ими и перекусим с красивым видом. Здесь же, на смотровой мыса Капчик, мы с вами или будем ждать захода солнца в «зимнее» время, или продолжим наш путь дальше.

19:00 – 22:00 Летний маршрут (с мая по август)

Так как летние деньки длинны, и дают нам больше времени для приключений, летом эта экскурсия ⛳ проводится чуть дальше, чем с сентября по апрель. После того, как мы перекусили, мы собираемся и идем дальше по красивой тропе в сторону пика Космос на мысе Караул-Оба. Тут тропа сложнее, так что вы на своем опыте убедитесь, почему мы все время говорим про удобную обувь. Через долины Ада и Рая мы с вами поднимемся по Таврской лестнице к адамову ложу, а оттуда — на пик Космос, с которого открывается воистину фантастический вид. Это древнее место, по преданию, тут жили еще тавры. Таврская лестница, конечно, новодел, если так еще можно сказать про XIX век, но вот остальные локации уникальны. Конечно, мы про них расскажем.

20:00 / 22:00 Обратная дорога

Впереди у нас долгая дорога в сторону дома. В Алуште мы будем достаточно поздно, в 22:00 в зимнее время, или ближе к полуночи, если планируется полный маршрут. Так что мы развезем вас по домам. Если вы из Симферополя, то, конечно, мы вас тоже подбросим. А вот отдыхающим из других городов стоит предусмотреть поздний возврат, и забронировать на одну ночь номер в Алуште или в Симферополе. Кстати, при желании, вы можете остаться в Судаке, и следующий день посвятить самостоятельному осмотру Генуэзской крепости. Организационные детали:• Общая продолжительность тура около 12 часов, из которых на дорогу мы потратим 5 часов в оба конца, около трех часов проведем на водопаде и каскадах, и четыре часа в Новом Свете. ;