Более века «Массандра» занимает особое место в винодельческой отрасли России, являясь, по сути, колыбелью отечественного виноделия. Экскурсия ⛳ по заводу расскажет не только о производстве и самой большой коллекции вин мира, но и пройдемся по историческим маршрутам Льва Голицына.
Всего в коллекции около миллиона бутылок вина. Старейшим из них является Херес-де-ля-Фронтера 1775 года.
На дегустации у вас будет возможность попробовать на вкус самых ярких представителей массандровских вин.
Организационные детали
С собой иметь деньги на входной билет 🎫 и на приобретение вина в фирменном магазине.
Допуск участников 18+
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
Экскурсия по заводу (550 руб)
Дегустация (700 руб)
Личные расходы
Начало
🚩 Алушта, ул. Горького, 7
Место завершения
🏁 Алушта
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.