  1. Россия
  2. Экскурсии

Винзавод «Массандра»

5
1 отзыв
Виктория К.
Виктория К. – Гид из Алушты
«Массандра» — это сокровищница вин и национальная гордость страны.

Мы совершим экскурсию ⛳ по заводу, увидим одну из самых крупных коллекций вин в мире.

Послушаем истории 📖 о Голицыне и продегустируем лучшие виды массандровских вин.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 750 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Винзавод «Массандра»
Винзавод «Массандра»

Что вы увидите

  • Винный завод Массандра

Что вас ожидает на экскурсии:

  • Более века «Массандра» занимает особое место в винодельческой отрасли России, являясь, по сути, колыбелью отечественного виноделия. Экскурсия ⛳ по заводу расскажет не только о производстве и самой большой коллекции вин мира, но и пройдемся по историческим маршрутам Льва Голицына.
  • Всего в коллекции около миллиона бутылок вина. Старейшим из них является Херес-де-ля-Фронтера 1775 года.
  • На дегустации у вас будет возможность попробовать на вкус самых ярких представителей массандровских вин.
Организационные детали
  • С собой иметь деньги на входной билет 🎫 и на приобретение вина в фирменном магазине.
  • Допуск участников 18+
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экскурсия по заводу (550 руб)
  • Дегустация (700 руб)
  • Личные расходы
Начало
🚩 Алушта, ул. Горького, 7
Место завершения
🏁 Алушта
Винзавод «Массандра»
Винзавод «Массандра»
Винзавод «Массандра»
Винзавод «Массандра»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория К.
Виктория К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

Виктория К. проводит ещё 5 экскурсий

По дворцам Южнобережья
1 400
10 часов
По дворцам Южнобережья
3 отзыва
Мыс Фиолент — Балаклава — Форос
1 600
11 часов
Мыс Фиолент — Балаклава — Форос
1 отзыв
Главные достопримечательности Крыма за один день
1 400
11 часов
Главные достопримечательности Крыма за один день
1 отзыв
Бахчисарай - столица Крымского ханства.
1 600
10 часов
Бахчисарай - столица Крымского ханства.
Пещеры Чатыр-Дага
1 300
6 часов
Пещеры Чатыр-Дага

Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта
1 200
8 часов
Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта
5 отзывов
Южный берег Крыма - супер-тур
1 400
12 часов
Южный берег Крыма - супер-тур
4 отзыва
Путешествие в историю: Бахчисарай — столица Крымского ханства
1 600
8 часов
Путешествие в историю: Бахчисарай — столица Крымского ханства
1 отзыв
К поляне солнечная через Долину Привидений (Южная Демерджи)
1 500
4 часа
К поляне солнечная через Долину Привидений (Южная Демерджи)
1 отзыв
Балаклава, Севастополь и Херсонес
1 600
11 часов
Балаклава, Севастополь и Херсонес
1 отзыв
Экскурсия по местам царской охоты
1 200
6 часов
Экскурсия по местам царской охоты
1 отзыв