Виктория К. – Гид из Алушты

«Массандра» — это сокровищница вин и национальная гордость страны.



Мы совершим экскурсию ⛳ по заводу, увидим одну из самых крупных коллекций вин в мире.



Послушаем истории 📖 о Голицыне и продегустируем лучшие виды массандровских вин.