Групповая
до 29 чел.
Всё лучшее в Крыму за один день
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 9:00, по согласованию с гидом
22 мар в 08:30
29 мар в 08:30
1800 ₽ за человека
Групповая
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Откройте для себя историю Крыма на экскурсии по Бахчисараю. Ханский дворец, Фонтан слез, Чуфут-Кале и Успенский монастырь ждут вас
Расписание: См. календарь
22 мар в 09:00
29 мар в 09:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века
Увлекательное путешествие по Ялте, где можно увидеть величественные дворцы и природные чудеса. Гид поможет создать незабываемые воспоминания
Начало: Ялта или Севастополь ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
Завтра в 09:00
17 мар в 09:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 ноября 2024Очень понравилось, интересная экскурсия. Вкусный обед в кафе. Много впечатлений: и пещерный город и православный монастырь.
- ЕЕлена12 ноября 2024Очень понравилась экскурсия в Свято-Успенский мужской монастырь. Впечатляет всё. К сожалению ханский дворец был на реставрации, но всё равно удалось
- ССергей6 ноября 2024Мы из Адыгеи. Приехали в Крым впервые и эта первая обзорная экскурсия оказалась очень кстати. Советуем всем, кто впервые здесь,
- ТТатьяна20 октября 2024Я знала, что поездка в Крым принесет мне много впечатлений. Но я не ожидала, что настолько глубоких. Экскурсия просто бомбическая.
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Воронцовский дворец»
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