Экскурсии в Воронцовский дворец

Найдено 3 экскурсии в категории «Воронцовский дворец» в Алуште, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Главные достопримечательности Крыма за один день
На автобусе
11 часов
70 отзывов
Групповая
до 29 чел.
Всё лучшее в Крыму за один день
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 9:00, по согласованию с гидом
22 мар в 08:30
29 мар в 08:30
1800 ₽ за человека
Бахчисарай - столица Крымского ханства
На автобусе
2 часа
19 отзывов
Групповая
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Откройте для себя историю Крыма на экскурсии по Бахчисараю. Ханский дворец, Фонтан слез, Чуфут-Кале и Успенский монастырь ждут вас
Расписание: См. календарь
22 мар в 09:00
29 мар в 09:00
1800 ₽ за человека
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века
Увлекательное путешествие по Ялте, где можно увидеть величественные дворцы и природные чудеса. Гид поможет создать незабываемые воспоминания
Начало: Ялта или Севастополь ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
Завтра в 09:00
17 мар в 09:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 ноября 2024
    Бахчисарай - столица Крымского ханства
    Очень понравилось, интересная экскурсия. Вкусный обед в кафе. Много впечатлений: и пещерный город и православный монастырь.
  • Е
    Елена
    12 ноября 2024
    Бахчисарай - столица Крымского ханства
    Очень понравилась экскурсия в Свято-Успенский мужской монастырь. Впечатляет всё. К сожалению ханский дворец был на реставрации, но всё равно удалось
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    ПОФАТОГРАФИРОФАТЬ и очень интересно рассказывала экскурсовод. А наша экскурсовод Татьяна, вообще супер, знает буквально всё что ни спросишь, было очень интересно и с погодой очень повезло. Спасибо 🙏💕

  • С
    Сергей
    6 ноября 2024
    Главные достопримечательности Крыма за один день
    Мы из Адыгеи. Приехали в Крым впервые и эта первая обзорная экскурсия оказалась очень кстати. Советуем всем, кто впервые здесь,
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    начинать с такого обзора главных достопримечательностей. Все было необыкновенно интересно и хорошо организовано. Теперь знаем куда поехать в следующий раз, чтобы более подробно полюбоваться такими красотами. Огромное спасибо экскурсоводу Андрею, он потрясающий рассказчик и знаток. Узнали много интересного. Мы Крымом заразились.

  • Т
    Татьяна
    20 октября 2024
    Главные достопримечательности Крыма за один день
    Я знала, что поездка в Крым принесет мне много впечатлений. Но я не ожидала, что настолько глубоких. Экскурсия просто бомбическая.
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    Настолько интересно и в тоже время просто преподнесена вся информация. А маршрут такой насыщенный. Я долго буду помнить эту поездку. Спасибо и нашему экскурсоводу, и нашему водителю и всем устроителям этого маршрута. Низкий вам поклон!

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Воронцовский дворец»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главные достопримечательности Крыма за один день
  2. Бахчисарай - столица Крымского ханства
  3. Ялта - царица Крыма: красота сквозь века
Какие места ещё посмотреть в Алуште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ай-Петри
  2. Набережная
  3. Крепость Фуна
  4. Крепость Алустон
  5. Массандровский дворец
  6. Юсуповский дворец
  7. Ливадийский дворец
  8. Воронцовский дворец
  9. Ласточкино гнездо
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Алуште в марте 2025
Сейчас в Алуште в категории "Воронцовский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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