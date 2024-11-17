читать дальше Настолько интересно и в тоже время просто преподнесена вся информация. А маршрут такой насыщенный. Я долго буду помнить эту поездку. Спасибо и нашему экскурсоводу, и нашему водителю и всем устроителям этого маршрута. Низкий вам поклон!

Я знала, что поездка в Крым принесет мне много впечатлений. Но я не ожидала, что настолько глубоких. Экскурсия просто бомбическая.