Солнечные склоны гор и ароматы леса окружают бирюзовое озеро Абрау. Здесь находится старейший завод игристых вин России. Участники экскурсии смогут увидеть процесс создания шампанского из солнечных ягод. В Абрау ждут не только пьянящие ароматы вин, но и захватывающие виды, фонтаны и сувениры. Это место дарит замечательное настроение и оставляет незабываемые впечатления. Бронируйте и отправляйтесь в путешествие по Черноморской Швейцарии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Абрау-Дюрсо - с мая по сентябрь. В это время погода теплая, а природа расцветает, создавая идеальные условия для прогулок и экскурсий. В октябре и ноябре можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов. Зимой и ранней весной завод открыт для посещения, но погода может быть прохладной, что добавляет особый шарм зимним пейзажам.

Сейчас август — это идеальное время.