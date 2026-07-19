Солнечные склоны гор и ароматы леса окружают бирюзовое озеро Абрау. Здесь находится старейший завод игристых вин России. Участники экскурсии смогут увидеть процесс создания шампанского из солнечных ягод. В Абрау ждут не только пьянящие ароматы вин, но и захватывающие виды, фонтаны и сувениры. Это место дарит замечательное настроение и оставляет незабываемые впечатления. Бронируйте и отправляйтесь в путешествие по Черноморской Швейцарии
5 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Уникальная история виноделия
- 🏞 Живописные виды природы
- 🍾 Посещение старейшего завода
- 🎁 Возможность приобрести сувениры
- 🌟 Позитивные эмоции и впечатления
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Абрау-Дюрсо - с мая по сентябрь. В это время погода теплая, а природа расцветает, создавая идеальные условия для прогулок и экскурсий. В октябре и ноябре можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов. Зимой и ранней весной завод открыт для посещения, но погода может быть прохладной, что добавляет особый шарм зимним пейзажам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Завод игристых вин
- Фонтаны
Описание экскурсии
Путешествие в Абрау-Дюрсо
Давайте вместе отправимся в прекрасное место, которое славится своим шампанским — Абрау-Дюрсо. Это удивительный уголок, расположенный на берегу живописного озера и окруженный зелеными холмами.
Старейший завод игристых вин
В Абрау-Дюрсо находится один из старейших заводов игристых вин в России. Здесь, среди природы, вы сможете увидеть, как из солнечных ягод создают восхитительный напиток — шампанское. Данный процесс наполнен магией и секретами, которые передаются из поколения в поколение.
Чем вас встретит Абрау-Дюрсо?
В этом чудесном месте вас ожидает:
- Ароматные игристые вина, которые приятно радуют своим вкусом;
- Захватывающие виды Черноморской Швейцарии, которые оставят в вашей памяти только самые яркие моменты;
- Прекрасные фонтаны, создающие атмосферу уюта и красоты;
- Сувениры, которые станут отличной памятью о посещении этого волшебного места;
- Замечательное настроение, которое подарит вам это путешествие!
Абрау-Дюрсо — это не просто путешествие, это возможность узнать больше о традициях, культуре и богатом наследии России.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание и трансфер
Что не входит в цену
- Посещение завода (от 1000₽), сувениры, питание
Место начала и завершения?
Анапа, Ленина 2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию Юрию. Интересный собеседник, компетентный экскурсовод. Увидели много красивых мест. Путешествовали с 3-мя детьми, всё прошло комфортно и позитивно. Благодарим.
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И
Очень понравилась индивидуальная экскурсия в Абрау Дюрсо с экскурсоводом Александром. Познавательный рассказ об истории края с уникальными винодельнями по пути в Абрау, комфортный автомобиль и возможность остановок по нашему желанию, внимание Александра к нашим вопросам и желаниям сделали нашу поездку незабываемой. Большое спасибо!
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С
Все хорошо: отвезли, рассказали-показали, привезли обратно:)
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П
В целом это не экскурсия, а трансфер до Абрау Дюрсо, где экскурсия организована заводом за отдельную плату. По дороге приятная беседа.
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К
Все очень понравилось!
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И
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