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Абрау-Дюрсо - Родина российского шампанского

Александр С.
Александр С. – Гид из Анапы
Абрау-Дюрсо - Родина российского шампанского
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Абрау-Дюрсо - Родина российского шампанского
Абрау-Дюрсо - Родина российского шампанского

Что вы увидите

  • Абрау-Дюрсо
Мы с вами отправимся на родину российского шампанского, в местечко с легендарным названием - Абрау-Дюрсо. Там на берегу живописного озера, в окружении пологих холмов покрытых зеленью, находится старейший в России завод игристых вин. Отправившись на завод вы увидите как из солнечной ягоды делают искрящийся праздничный напиток имя которому - шампанское.
В Абрау вас ждут - пьянящий аромат игристых вин, красивые 🤩 виды Черноморской Швейцарии, фонтаны, сувениры 🎁 и замечательное настроение.
Что входит
  • экскурсионное обслуживание и трансфер
Что не входит
  • посещение завода
  • сувениры
  • питание
Начало и место завершения
🚩 Анапа, Ленина 2
Абрау-Дюрсо - Родина российского шампанского
Абрау-Дюрсо - Родина российского шампанского

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр С.
Александр С.
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