Мы с вами отправимся на родину российского шампанского, в местечко с легендарным названием - Абрау-Дюрсо. Там на берегу живописного озера, в окружении пологих холмов покрытых зеленью, находится старейший в России завод игристых вин. Отправившись на завод вы увидите как из солнечной ягоды делают искрящийся праздничный напиток имя которому - шампанское.

В Абрау вас ждут - пьянящий аромат игристых вин, красивые 🤩 виды Черноморской Швейцарии, фонтаны, сувениры 🎁 и замечательное настроение.