Мы с вами отправимся на родину российского шампанского, в местечко с легендарным названием - Абрау-Дюрсо. Там на берегу живописного озера, в окружении пологих холмов покрытых зеленью, находится старейший в России завод игристых вин. Отправившись на завод вы увидите как из солнечной ягоды делают искрящийся праздничный напиток имя которому - шампанское.
В Абрау вас ждут - пьянящий аромат игристых вин, красивые 🤩 виды Черноморской Швейцарии, фонтаны, сувениры 🎁 и замечательное настроение.
Что входит
экскурсионное обслуживание и трансфер
Что не входит
посещение завода
сувениры
питание
Начало и место завершения
🚩 Анапа, Ленина 2
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.