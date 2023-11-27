Мне очень понравилось Абрау и до сих пор не отпускают эмоции от посещения этого места. Прекрасная история про образование словосочетания, девушку и парня, экскурсия по заводу. Галерея света - это очень эффектное место. Ну, и конечно же, танцующие фонтаны - просто сказка. Всё в целом - это потрясающе!