Уникальная экскурсия из Анапы: посещение дегустационного комплекса Абрау-Дюрсо
Абрау-Дюрсо — пожалуй, одно из самых знаменитых названий среди наших производителей игристых вин. Приглашаем вас на экскурсию по винодельческому производству и живописному озеру Абрау.
Вы не просто познакомитесь с историей российского виноделия, но и отдохнёте душой в невероятно красивых местах.
Вы не просто познакомитесь с историей российского виноделия, но и отдохнёте душой в невероятно красивых местах.
Ближайшие даты:
3
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|от 1 000 ₽
|Детский (до 5 лет) без места
|0 ₽
|Детский (до 12) с местом
|от 900 ₽
Что вас ожидает:
- Хребет «Семисам»
- Виноградники
- Панорама Анапской долины
- Ст. Натухаевская
- Винзавод АФ «Семигорье»
- Баканский перевал
- Ст. Верхнебаканская
- Ущелье «Волчьи ворота»
- Панорама Цемесской долины
- П. Гайдук
- П. Кирилловка
- Панорама урочища Абрау
- Озеро Абрау
- Заводской комплекс, производственная линия
Описание
Об экскурсии: Приютившееся на берегу очаровательного озера, хозяйство Абрау-Дюрсо заслуженно стало одним из самых посещаемых мест в окрестностях Новороссийска. Вся экскурсия посвящена одному из интереснейших видов деятельности человека — виноградарству и виноделию. Отдельно рассмотрим тему развития виноградарства в регионе и историю хозяйства в Абрау-Дюрсо. Не остается без внимания и природа полуострова Абрау и озеро. Программа:
- Сбор экскурсантов в автобус и выезд из Анапы. 20-30 мин;
- Автобусная Экскурсия «Абрау-Дюрсо — родина советского шампанского». Обширные долины, прекрасные почвенные условия, обилие солнечного света и труд людей — все это с древнейших времен делает данную местность известным регионом виноградарства и виноделия. И, конечно, важнейшим вопросом экскурсии будет история становления и развития хозяйства «Абрау-Дюрсо» со времен князя Голицына Л. С. до наших дней. Дорога в Абрау займет примерно 1 час 15 мин.;
- Далее, группа отправляется в Производственно-дегустационный комплекс шампанских вин «Абрау-Дюрсо» и световое шоу «МАРС» — (Дегустация по желанию). 1 час 40 мин;
- После чего, экскурсия продолжится у озера Абрау, о котором экскурсанты узнают много интересного, смогут сфотографироваться на набережной и самостоятельно прогуляться у его берегов. 30-40 мин;
- Отправление в Анапу и дорога обратно. 1,5 часа. Организационные моменты: Продолжительность поездки около 6 часов от момента отправления до момента прибытия. Протяженность 65 км. Дети до 12 лет на территорию винзавода не допускаются! Для детей от 3-х лет предусмотрена бесплатная игровая комната. Что с собой взять?
- Деньги на питание и экскурсию, на сувениры и покупку продукции винзавода Абрау-Дюрсо;
- Удобная в дороге одежда и обувь;
- Фото и видеотехнику • Купальные принадлежности — в хорошую погоду в озере можно при желании искупаться.
среда, воскресенье 12:30, четверг, суббота 15:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Экскурсия с дегустацией — 1500 рублей
- Экскурсия без дегустации — 1000 рублей
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Анапа
- Когда и сколько длится?
- Когда: среда, воскресенье 12:30, четверг, суббота 15:30Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Larkova7
27 ноя 2023
Отличная экскурсия! 👍 Рекомендую.
П
Полякова
8 ноя 2023
+ Организация хорошая, по дороге был интересный рассказ.
-
В автобусе очень сильно тонированы стёкла в синий, пейзаж неестественно выглядит. Понимаю, что летом тут нужна тонировка, но меня раздражало.
-
В автобусе очень сильно тонированы стёкла в синий, пейзаж неестественно выглядит. Понимаю, что летом тут нужна тонировка, но меня раздражало.
Е
Екатерина
9 окт 2023
Увидели озеро, со смотровой площадки сделали восторженные снимки озера и окрестностей, посетили виноградники, была экскурсия на винзавод "Абрау Дюрсо", вечером смотрели шоу поющих фонтанов.
О
Ольга
23 сен 2023
Р
Рвт
22 сен 2023
О
Ольга
14 сен 2023
Мне очень понравилось Абрау и до сих пор не отпускают эмоции от посещения этого места. Прекрасная история про образование словосочетания, девушку и парня, экскурсия по заводу. Галерея света - это очень эффектное место. Ну, и конечно же, танцующие фонтаны - просто сказка. Всё в целом - это потрясающе!
К
Кира
10 сен 2023
Никому не советуем обращаться в это турагенство. Просто ужас! Автобус опоздал, потом попали в аварию по вине нашего водителя, приехали в Абрау уже после заката из-за всех задержек. Оплату попросили в полном объеме и даже не принесли извинений за всю ситуацию. Ждем обратной связи от руководства.
K
Katya_va
27 авг 2023
А
Андрей
23 авг 2023
Экскурсия своих денег не стоит. Организация хуже некуда. Во-первых неправильно указали номер автобуса. Гид достался сильно пожилой. Давно пора на пенсию. В следствии чего путался в рассказах. Не мог внятно объяснить место сбора группы. Когда ему на это делали замечание, впадал в агрессию. Экскурсия по заводу организована плохо, постоянно пересекаешься с другими группами, в следствии чего случаются пробки. Вино невкусное. Шоу фонтанов жалкое подобие аналогичного шоу в Адлере. 2 балла с нятяжкой.
П
Павлова
14 авг 2023
Л
Людмила
12 авг 2023
Н
Наталья
7 ноя 2022
И
Ирина
27 сен 2022
Очень интересная и познавательная экскурсия в святая святых - подвалы завода Абрау-Дюрсо! У нас была дегустация тихих вин - просто волшебная! Всё рассказывают, пробуем, наслаждаемся! После экскурсии можно купить понравившиеся вина в фирменном магазине от завода. Ну, а чудесные виды на озеро Абрау впечатляют и создают особое безмятежное настроение счастья! Рекомендую! Вам понравится!
Н
Николай
12 сен 2022
Я
Яна
6 сен 2022
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы
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