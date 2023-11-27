Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера Абрау

Групповая экскурсия в Анапе

Уникальная экскурсия из Анапы: посещение дегустационного комплекса Абрау-Дюрсо

4.2
22 отзыва
Абрау-Дюрсо — пожалуй, одно из самых знаменитых названий среди наших производителей игристых вин. Приглашаем вас на экскурсию по винодельческому производству и живописному озеру Абрау.

Вы не просто познакомитесь с историей российского виноделия, но и отдохнёте душой в невероятно красивых местах.
Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера Абрау
Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера Абрау
Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера Абрау
Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера Абрау
Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера Абрау
Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера Абрау
Ближайшие даты:
3
янв
7
янв
13
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14
июн
20
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)от 1 000 ₽
Детский (до 5 лет) без места0 ₽
Детский (до 12) с местомот 900 ₽

Что вас ожидает:

  • Хребет «Семисам»
  • Виноградники
  • Панорама Анапской долины
  • Ст. Натухаевская
  • Винзавод АФ «Семигорье»
  • Баканский перевал
  • Ст. Верхнебаканская
  • Ущелье «Волчьи ворота»
  • Панорама Цемесской долины
  • П. Гайдук
  • П. Кирилловка
  • Панорама урочища Абрау
  • Озеро Абрау
  • Заводской комплекс, производственная линия

Описание

Об экскурсии: Приютившееся на берегу очаровательного озера, хозяйство Абрау-Дюрсо заслуженно стало одним из самых посещаемых мест в окрестностях Новороссийска. Вся экскурсия посвящена одному из интереснейших видов деятельности человека — виноградарству и виноделию. Отдельно рассмотрим тему развития виноградарства в регионе и историю хозяйства в Абрау-Дюрсо. Не остается без внимания и природа полуострова Абрау и озеро. Программа:
  • Сбор экскурсантов в автобус и выезд из Анапы. 20-30 мин;
  • Автобусная Экскурсия «Абрау-Дюрсо — родина советского шампанского». Обширные долины, прекрасные почвенные условия, обилие солнечного света и труд людей — все это с древнейших времен делает данную местность известным регионом виноградарства и виноделия. И, конечно, важнейшим вопросом экскурсии будет история становления и развития хозяйства «Абрау-Дюрсо» со времен князя Голицына Л. С. до наших дней. Дорога в Абрау займет примерно 1 час 15 мин.;
  • Далее, группа отправляется в Производственно-дегустационный комплекс шампанских вин «Абрау-Дюрсо» и световое шоу «МАРС» — (Дегустация по желанию). 1 час 40 мин;
  • После чего, экскурсия продолжится у озера Абрау, о котором экскурсанты узнают много интересного, смогут сфотографироваться на набережной и самостоятельно прогуляться у его берегов. 30-40 мин;
  • Отправление в Анапу и дорога обратно. 1,5 часа. Организационные моменты: Продолжительность поездки около 6 часов от момента отправления до момента прибытия. Протяженность 65 км. Дети до 12 лет на территорию винзавода не допускаются! Для детей от 3-х лет предусмотрена бесплатная игровая комната. Что с собой взять?
  • Деньги на питание и экскурсию, на сувениры и покупку продукции винзавода Абрау-Дюрсо;
  • Удобная в дороге одежда и обувь;
  • Фото и видеотехнику • Купальные принадлежности — в хорошую погоду в озере можно при желании искупаться.

среда, воскресенье 12:30, четверг, суббота 15:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Экскурсия с дегустацией — 1500 рублей
  • Экскурсия без дегустации — 1000 рублей
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: среда, воскресенье 12:30, четверг, суббота 15:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
2
3
1
2
1
1
2
L
27 ноя 2023
Отличная экскурсия! 👍 Рекомендую.
П
8 ноя 2023
+ Организация хорошая, по дороге был интересный рассказ.
-
В автобусе очень сильно тонированы стёкла в синий, пейзаж неестественно выглядит. Понимаю, что летом тут нужна тонировка, но меня раздражало.
Е
9 окт 2023
Увидели озеро, со смотровой площадки сделали восторженные снимки озера и окрестностей, посетили виноградники, была экскурсия на винзавод "Абрау Дюрсо", вечером смотрели шоу поющих фонтанов.
О
23 сен 2023
Р
22 сен 2023
О
14 сен 2023
Мне очень понравилось Абрау и до сих пор не отпускают эмоции от посещения этого места. Прекрасная история про образование словосочетания, девушку и парня, экскурсия по заводу. Галерея света - это очень эффектное место. Ну, и конечно же, танцующие фонтаны - просто сказка. Всё в целом - это потрясающе!
К
10 сен 2023
Никому не советуем обращаться в это турагенство. Просто ужас! Автобус опоздал, потом попали в аварию по вине нашего водителя, приехали в Абрау уже после заката из-за всех задержек. Оплату попросили в полном объеме и даже не принесли извинений за всю ситуацию. Ждем обратной связи от руководства.
K
27 авг 2023
А
23 авг 2023
Экскурсия своих денег не стоит. Организация хуже некуда. Во-первых неправильно указали номер автобуса. Гид достался сильно пожилой. Давно пора на пенсию. В следствии чего путался в рассказах. Не мог внятно объяснить место сбора группы. Когда ему на это делали замечание, впадал в агрессию. Экскурсия по заводу организована плохо, постоянно пересекаешься с другими группами, в следствии чего случаются пробки. Вино невкусное. Шоу фонтанов жалкое подобие аналогичного шоу в Адлере. 2 балла с нятяжкой.
П
14 авг 2023
Л
12 авг 2023
Н
7 ноя 2022
И
27 сен 2022
Очень интересная и познавательная экскурсия в святая святых - подвалы завода Абрау-Дюрсо! У нас была дегустация тихих вин - просто волшебная! Всё рассказывают, пробуем, наслаждаемся! После экскурсии можно купить понравившиеся вина в фирменном магазине от завода. Ну, а чудесные виды на озеро Абрау впечатляют и создают особое безмятежное настроение счастья! Рекомендую! Вам понравится!
Н
12 сен 2022
Я
6 сен 2022

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