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Азовское море: экскурсия на Таманский полуостров

Вас ждут удивительные объекты Таманского полуострова и различные дары Кубани.

Гид проведёт для вас трассовую экскурсию, а позже вы сможете распорядиться своим временем самостоятельно: позагорать на морском пляже или искупаться в кратере действующего грязевого вулкана!
4.9
10 отзывов
Азовское море: экскурсия на Таманский полуостров
Азовское море: экскурсия на Таманский полуостров
Азовское море: экскурсия на Таманский полуостров
Ближайшие даты:
16
июл19
июл23
июл26
июл30
июл2
авг9
авг
Время начала: 08:30, 13:30

Описание экскурсии

Экскурсия на Азовский пляж На маршрутах у вас появляется замечательная возможность совместить познавательный и недорогой отдых, побывав на ракушечных пляжах тёплого и практически несолёного Азовского моря. На пляже вы сможете погрузиться в вулканическую грязь! А если сюда добавить удивительные объекты Таманского полуострова и различные дары Кубани, то экскурсия становится совершенно многогранной. Для вас проведут автобусную экскурсию, где расскажут об уникальном уголке природы — Таманском полуострове, окружённом двумя морями. Посещение комплекса «Тиздар» Преимущество комплекса — на территории находится настоящий действующий грязевой вулкан, в кратере которого вам и будет предложено принять грязевые процедуры. По желанию вы можете остановиться в кафе, попробовать винные СПА и другие процедуры. У вас будет 3 часа свободного времени, после чего вы отправитесь обратно в Анапу. Важная информация: Организационные моменты:
  • Продолжительность около 6 часов от момента отправления до момента прибытия • Протяжённость 78 км. Что взять с собой?
  • Деньги на посещение комплекса «Тиздар», на питание, на сувениры, и т. д.
  • Удобная в дороге одежда и обувь.
  • Фото и видеотехнику.
  • Купальные принадлежности — с учетом купания в грязи желательно взять два комплекта.
  • Головные уборы.

Согласно расписания в календаре

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • П. Джемете
  • Витязевский лиман
  • СПК «ИМ.В.И. Ленина»
  • П. Виноградный
  • Х. Уташ и Уташинская балка
  • П. Джигинка
  • Старое русло р. Кубань
  • Панорама поймы Старой Кубани
  • Х. Белый
  • Р. Казачий ерик
  • Дельта нового русла р. Кубань
  • Г. Темрюк
  • Ст. Голубицкая
  • Азовское море
  • Панорама Темрюкского залива
  • Ахтанизовский лиман
  • Панорама северной части Таманского полуострова
  • Гора «Бориса и Глеба»
  • Ахтанизовский вулкан
  • П. Пересыпь
  • П. «За Родину»
  • Грязевой вулкан
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Вход + вулкан + пляж + живой уголок - 1 500 рублей
  • СПА - 1 000 рублей
Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписания в календаре
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
2
1
У
13 авг 2024
Отличная экскурсия для того, чтобы просто искупаться в Азовском море. Чистое, с чистым песком, не жарко из-за ветра и волны просто шикарные.
Можно и в грязи искупаться, и аппликации сделать, если есть желание.
А
1 авг 2024
С
31 июл 2024
Всё понравилось, рекомендую, спасибо!
Ю
25 июл 2024
Т
26 июн 2024
Экскурсия супер. Были уже 3й раз,с разными гидами, и каждый раз разные впечатления, только положительные…
Спасибо организаторам, и отдельно Ольге Александровне(гиду) и Александру(водителю)! Все на высшем уровне. Все как заявлено - сделано. Единственный минус - пробки на дорогах.
А
21 сен 2023
И
30 авг 2023
экскурсия очень понравилась, ненапряжно, не нужно скакать по горам, отвезли, привезли, море потрясающее, очень теплое, волны очень красивые. Вулкан понравился, очень интересные ощущения в нем, кожа гладкая, мягкая на ощупь. Советую!
А
21 авг 2023
все отлично, спасибо экскурсоводу Ирине! интересно все рассказывала! очень понравилось!
Д
10 авг 2023
Е
5 авг 2023
Великолепная глина, Азовское море очень тёплое. Все очень понравилось

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