Вас ждут удивительные объекты Таманского полуострова и различные дары Кубани.
Гид проведёт для вас трассовую экскурсию, а позже вы сможете распорядиться своим временем самостоятельно: позагорать на морском пляже или искупаться в кратере действующего грязевого вулкана!
Гид проведёт для вас трассовую экскурсию, а позже вы сможете распорядиться своим временем самостоятельно: позагорать на морском пляже или искупаться в кратере действующего грязевого вулкана!
Описание экскурсииЭкскурсия на Азовский пляж На маршрутах у вас появляется замечательная возможность совместить познавательный и недорогой отдых, побывав на ракушечных пляжах тёплого и практически несолёного Азовского моря. На пляже вы сможете погрузиться в вулканическую грязь! А если сюда добавить удивительные объекты Таманского полуострова и различные дары Кубани, то экскурсия становится совершенно многогранной. Для вас проведут автобусную экскурсию, где расскажут об уникальном уголке природы — Таманском полуострове, окружённом двумя морями. Посещение комплекса «Тиздар» Преимущество комплекса — на территории находится настоящий действующий грязевой вулкан, в кратере которого вам и будет предложено принять грязевые процедуры. По желанию вы можете остановиться в кафе, попробовать винные СПА и другие процедуры. У вас будет 3 часа свободного времени, после чего вы отправитесь обратно в Анапу. Важная информация: Организационные моменты:
- Продолжительность около 6 часов от момента отправления до момента прибытия • Протяжённость 78 км. Что взять с собой?
- Деньги на посещение комплекса «Тиздар», на питание, на сувениры, и т. д.
- Удобная в дороге одежда и обувь.
- Фото и видеотехнику.
- Купальные принадлежности — с учетом купания в грязи желательно взять два комплекта.
- Головные уборы.
Согласно расписания в календаре
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- П. Джемете
- Витязевский лиман
- СПК «ИМ.В.И. Ленина»
- П. Виноградный
- Х. Уташ и Уташинская балка
- П. Джигинка
- Старое русло р. Кубань
- Панорама поймы Старой Кубани
- Х. Белый
- Р. Казачий ерик
- Дельта нового русла р. Кубань
- Г. Темрюк
- Ст. Голубицкая
- Азовское море
- Панорама Темрюкского залива
- Ахтанизовский лиман
- Панорама северной части Таманского полуострова
- Гора «Бориса и Глеба»
- Ахтанизовский вулкан
- П. Пересыпь
- П. «За Родину»
- Грязевой вулкан
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Вход + вулкан + пляж + живой уголок - 1 500 рублей
- СПА - 1 000 рублей
Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписания в календаре
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ульяна
13 авг 2024
Отличная экскурсия для того, чтобы просто искупаться в Азовском море. Чистое, с чистым песком, не жарко из-за ветра и волны просто шикарные.
Можно и в грязи искупаться, и аппликации сделать, если есть желание.
Можно и в грязи искупаться, и аппликации сделать, если есть желание.
А
Анна
1 авг 2024
С
Сергей
31 июл 2024
Всё понравилось, рекомендую, спасибо!
Ю
Юлия
25 июл 2024
Т
Татьяна
26 июн 2024
Экскурсия супер. Были уже 3й раз,с разными гидами, и каждый раз разные впечатления, только положительные…
Спасибо организаторам, и отдельно Ольге Александровне(гиду) и Александру(водителю)! Все на высшем уровне. Все как заявлено - сделано. Единственный минус - пробки на дорогах.
Спасибо организаторам, и отдельно Ольге Александровне(гиду) и Александру(водителю)! Все на высшем уровне. Все как заявлено - сделано. Единственный минус - пробки на дорогах.
А
Александр
21 сен 2023
И
Инна
30 авг 2023
экскурсия очень понравилась, ненапряжно, не нужно скакать по горам, отвезли, привезли, море потрясающее, очень теплое, волны очень красивые. Вулкан понравился, очень интересные ощущения в нем, кожа гладкая, мягкая на ощупь. Советую!
А
Александра
21 авг 2023
все отлично, спасибо экскурсоводу Ирине! интересно все рассказывала! очень понравилось!
Д
Дмитрий
10 авг 2023
Е
Елена
5 авг 2023
Великолепная глина, Азовское море очень тёплое. Все очень понравилось
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии из Анапы
Индивидуальная
до 5 чел.
Пляжный отдых и дегустация вин на Таманском полуострове
Таманский полуостров омывают воды трех морей. Отдохните на азовском пляже, продегустируйте вина в «Поместье Голубицкое», узнайте о виноградарстве Тамани
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
14 июл в 13:00
15 июл в 08:00
от 9700 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка на катере в Анапе с купанием в море
Откройте для себя волшебство Черного моря, наслаждаясь эксклюзивной прогулкой на катере с капитаном
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
Расписание: Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова» в Анапе
Погрузитесь в мир виноделия: дегустация вин, история виноградарства и живописные виды Таманского полуострова
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30
Завтра в 09:00
14 июл в 09:00
12 000 ₽ за всё до 8 чел.