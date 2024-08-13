У Ульяна Отличная экскурсия для того, чтобы просто искупаться в Азовском море. Чистое, с чистым песком, не жарко из-за ветра и волны просто шикарные.

Можно и в грязи искупаться, и аппликации сделать, если есть желание.

А Анна

С Сергей Всё понравилось, рекомендую, спасибо!

Ю Юлия

Т Татьяна Экскурсия супер. Были уже 3й раз,с разными гидами, и каждый раз разные впечатления, только положительные…

Спасибо организаторам, и отдельно Ольге Александровне(гиду) и Александру(водителю)! Все на высшем уровне. Все как заявлено - сделано. Единственный минус - пробки на дорогах.

А Александр

И Инна экскурсия очень понравилась, ненапряжно, не нужно скакать по горам, отвезли, привезли, море потрясающее, очень теплое, волны очень красивые. Вулкан понравился, очень интересные ощущения в нем, кожа гладкая, мягкая на ощупь. Советую!

А Александра все отлично, спасибо экскурсоводу Ирине! интересно все рассказывала! очень понравилось!

Д Дмитрий