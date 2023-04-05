Морская прогулка с купанием в открытом море

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Вы проведете чудесное время на морской прогулке с капитаном, которая является одним из лучших способов насладиться досугом в компании близких людей.

Вы не пожалеете, что приняли участие в этой экскурсии и можете быть уверены, что захотите вернуться снова.
Морская прогулка с купанием в открытом море
Морская прогулка с купанием в открытом море
Морская прогулка с купанием в открытом море
Морская прогулка с купанием в открытом море
Морская прогулка с купанием в открытом море
Морская прогулка с купанием в открытом море
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Что вас ожидает:

  • Анапа Морской вокзал
  • Анапа Маяк
  • Малая Бухта
  • Высокий берег
  • Бельведер
  • 300, 400, 800 ступеней
  • Лысая гора
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Яркие впечатления от SPORT Катера JOKERМорская прогулка на катере — это изумрудное море, яркое солнце, прекрасные виды анапского побережья. Комфортабельный и надежный катер на 5 пассажиров с капитаном позволит вам в течение 1 часа насладиться обзорной экскурсией вдоль побережья Черного моря. Во время водной прогулки у вас будет возможность встретиться с дельфинами и сделать незабываемые атмосферные фото. Кроме того, вы сможете поплавать в чистейшей изумрудной воде, порыбачить и встать на вейкборд или покататься на плюшке. Важная информация• Прогулка ежедневно по договоренности:
  • Выход в море каждый час.
  • Необходимо подойти за 10 минут до назначенного времени.
  • Обязательны головные уборы.
  • При желании искупаться — купальники, полотенца при необходимости.
  • С собой можно брать напитки или легкий перекус.
  • Катание на вейкборде или плюшке оплачиваются дополнительно.

Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Жилеты
  • Музыка
  • Купание в открытом море
  • Программа рассчитана на 1 час, возможно продление времени в связи с увеличением времени для купания. Оплачивается дополнительно
Что не входит
  • Аренда вейкборда или плюшки для катания
Место начала и завершения?
Анапа, пер. Кордонный, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Прогулка ежедневно по договоренности
  • Выход в море каждый час
  • Необходимо подойти за 10 минут до назначенного времени
  • Обязательны головные уборы
  • При желании искупаться — купальники, полотенца при необходимости
  • С собой можно брать напитки или легкий перекус
  • Мы с вами свяжемся для уточнения местоположения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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