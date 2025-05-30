Вы проведете чудесное время на морской прогулке с капитаном. Это один из лучших способов насладиться досугом в компании близких людей.
Вы не пожалеете, что приняли участие в этой экскурсии, и можете быть уверены, что захотите вернуться снова.
Вы не пожалеете, что приняли участие в этой экскурсии, и можете быть уверены, что захотите вернуться снова.
Описание экскурсии
Яркие впечатления на борту спортивного катераМорская прогулка на катере — это изумрудное море, яркое солнце, прекрасные виды анапского побережья. Комфортабельный и надежный катер на 7 пассажиров с капитаном позволит вам в течение 1 часа насладиться обзорной экскурсией вдоль побережья Черного моря. Во время водной прогулки у вас будет возможность встретиться с дельфинами и сделать незабываемые атмосферные фото. Кроме того, вы сможете поплавать в чистейшей изумрудной воде или встать на вейкборд. Важная информация:
- Прогулка проводится ежедневно. Выход в море каждый час.
- Необходимо подойти за 10 минут до назначенного времени.
- Обязательны головные уборы.
- При желании искупаться — купальники, полотенца.
- С собой можно брать напитки или легкий перекус.
- Катание на вейкборде оплачиваются дополнительно.
- Программа рассчитана на 1 час, возможно продление времени в связи с увеличением времени для купания. Оплачивается дополнительно.
Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Анапа Морской вокзал
- Анапа Маяк
- Малая Бухта
- Высокий берег
- Бельведер
- 300, 400, 800 ступеней
- Лысая гора
Что включено
- Часовая прогулка на катере
- Жилеты
- Музыка
- Купание в открытом море
Что не входит в цену
- Аренда вейкборда для катания
- Продление программы
Место начала и завершения?
Анапа, пер. Кордонный, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Прогулка проводится ежедневно. Выход в море каждый час
- Необходимо подойти за 10 минут до назначенного времени
- Обязательны головные уборы
- При желании искупаться - купальники, полотенца
- С собой можно брать напитки или легкий перекус
- Катание на вейкборде оплачиваются дополнительно
- Программа рассчитана на 1 час, возможно продление времени в связи с увеличением времени для купания. Оплачивается дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
С третьей попытки, но мы это все таки сделали! (То адаптация, то погода) И это того стоило! Были семьей, капитан Евгений просто крутой, дети им вообще восхищены, да и мы
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Н
Добрый вечер, очень хорошо, эмоций море, инструктору большое спасибо, встала и даже больше минуты продержалась на доске, в следующем году тоже будем кататься, очень понравилось. Много друзей из Анапы после просмотра наших видео хотят покататься на вэйке, всех отправляем к вам!
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О
Это было великолепно!!!
Огромное спасибо нашему капитану Михаилу!
Мы мчались по волнам навстречу закату, купались в чистых и тёплых водах открытого моря, общались, смеялись и абсолютно никуда не торопились, при этом успели всё! Получили порцию незабываемых впечатлений!
Огромное спасибо нашему капитану Михаилу!
Мы мчались по волнам навстречу закату, купались в чистых и тёплых водах открытого моря, общались, смеялись и абсолютно никуда не торопились, при этом успели всё! Получили порцию незабываемых впечатлений!
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П
Мой первый опыт катания на вейке😄 И я продержалась аж 9 мин 🔥 Не с первого раза получилось встать, где-то с 3 или 4 раза, наверное 🫣 Спасибо Евгению за отличный инструктаж, все четко и понятно👍
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Н
Мой первый опыт катания на вейке😄 И я продержалась аж 9 мин 🔥 Не с первого раза получилось встать, где-то с 3 или 4 раза, наверное 🫣 Спасибо Евгению за отличный инструктаж, все четко и понятно👍
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Л
Всё было супер! Пилот Евгений - высший класс, повеселил манерой езды, морем брызг, детям было очень весело!) час катания - безнадёжно мало, время пролетело незаметно, берите больше!))
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