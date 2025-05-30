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Е Екатерина читать дальше уменьшить тоже (родители) такое чувство, что знакомы 100 лет) было очень, ну оооочень круто, всем своим буду рекомендовать прогулку на яхте МакГрегор под руководством Евгения! Еще раз огромное спасибо, привет с ЯМАЛа! С третьей попытки, но мы это все таки сделали! (То адаптация, то погода) И это того стоило! Были семьей, капитан Евгений просто крутой, дети им вообще восхищены, да и мы Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Натали Добрый вечер, очень хорошо, эмоций море, инструктору большое спасибо, встала и даже больше минуты продержалась на доске, в следующем году тоже будем кататься, очень понравилось. Много друзей из Анапы после просмотра наших видео хотят покататься на вэйке, всех отправляем к вам! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Это было великолепно!!!

Огромное спасибо нашему капитану Михаилу!

Мы мчались по волнам навстречу закату, купались в чистых и тёплых водах открытого моря, общались, смеялись и абсолютно никуда не торопились, при этом успели всё! Получили порцию незабываемых впечатлений! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Павлова Мой первый опыт катания на вейке😄 И я продержалась аж 9 мин 🔥 Не с первого раза получилось встать, где-то с 3 или 4 раза, наверное 🫣 Спасибо Евгению за отличный инструктаж, все четко и понятно👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Надежда Мой первый опыт катания на вейке😄 И я продержалась аж 9 мин 🔥 Не с первого раза получилось встать, где-то с 3 или 4 раза, наверное 🫣 Спасибо Евгению за отличный инструктаж, все четко и понятно👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет