Выход в море каждый час.

Необходимо подойти за 10 минут до назначенного времени.

Обязательны головные уборы.

При желании искупаться — купальники, полотенца при необходимости.

С собой можно брать напитки или легкий перекус.

Катание на вейкборде или плюшке оплачиваются дополнительно.

Яркие впечатления от SPORT Катера JOKERМорская прогулка на катере — это изумрудное море, яркое солнце, прекрасные виды анапского побережья. Комфортабельный и надежный катер на 5 пассажиров с капитаном позволит вам в течение 1 часа насладиться обзорной экскурсией вдоль побережья Черного моря. Во время водной прогулки у вас будет возможность встретиться с дельфинами и сделать незабываемые атмосферные фото. Кроме того, вы сможете поплавать в чистейшей изумрудной воде, порыбачить и встать на вейкборд или покататься на плюшке. Важная информация• Прогулка ежедневно по договоренности: