Вы проведете чудесное время на морской прогулке с капитаном, которая является одним из лучших способов насладиться досугом в компании близких людей.
Вы не пожалеете, что приняли участие в этой экскурсии и можете быть уверены, что захотите вернуться снова.
Вы не пожалеете, что приняли участие в этой экскурсии и можете быть уверены, что захотите вернуться снова.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Анапа Морской вокзал
- Анапа Маяк
- Малая Бухта
- Высокий берег
- Бельведер
- 300, 400, 800 ступеней
- Лысая гора
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Яркие впечатления от SPORT Катера JOKERМорская прогулка на катере — это изумрудное море, яркое солнце, прекрасные виды анапского побережья. Комфортабельный и надежный катер на 5 пассажиров с капитаном позволит вам в течение 1 часа насладиться обзорной экскурсией вдоль побережья Черного моря. Во время водной прогулки у вас будет возможность встретиться с дельфинами и сделать незабываемые атмосферные фото. Кроме того, вы сможете поплавать в чистейшей изумрудной воде, порыбачить и встать на вейкборд или покататься на плюшке. Важная информация• Прогулка ежедневно по договоренности:
- Выход в море каждый час.
- Необходимо подойти за 10 минут до назначенного времени.
- Обязательны головные уборы.
- При желании искупаться — купальники, полотенца при необходимости.
- С собой можно брать напитки или легкий перекус.
- Катание на вейкборде или плюшке оплачиваются дополнительно.
Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Жилеты
- Музыка
- Купание в открытом море
- Программа рассчитана на 1 час, возможно продление времени в связи с увеличением времени для купания. Оплачивается дополнительно
- Что не входит
- Аренда вейкборда или плюшки для катания
- Место начала и завершения?
- Анапа, пер. Кордонный, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Прогулка ежедневно по договоренности
- Выход в море каждый час
- Необходимо подойти за 10 минут до назначенного времени
- Обязательны головные уборы
- При желании искупаться — купальники, полотенца при необходимости
- С собой можно брать напитки или легкий перекус
- Мы с вами свяжемся для уточнения местоположения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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