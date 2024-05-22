Экскурсии на грязевые ванны

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на грязевые ванны» в Анапе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
30 отзывов
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться
Начало: Место проживания туриста
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
7 000 за всё до 6 чел.
«Посейдон» на Азовском море: песчаный пляж и греческие грязевые ванны
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
«Посейдон» на Азовском море: песчаный пляж и греческие грязевые ванны
Начало: Анапа
Расписание: Согласно расписания в календаре
21 июня в 12:30
23 июня в 12:30
1 000 за человека
Экскурсия на Азовское море
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Экскурсия на Азовское море
Начало: Анапа
Расписание: вторник, среда, суббота 14:00
Завтра в 13:30
23 июня в 13:30
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    22 мая 2024
    Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
    Всё понравилось. Гид и водитель всё подробно рассказывал. Дочери понравилось экстремальное вождение в лесу ро бездорожью. Вообще экскурсия интересная.
  • В
    Владислав
    19 мая 2024
    Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
    Михаил просто супер, интересная и экстремальная экскурсия. Всё расскажет и покажет. Очень понравилось, надеюсь ещё встретимся. Спасибо за экскурсию 👍
  • Т
    Тропина
    18 сентября 2023
    Лечебные грязи вулкана Гефест
    Были на экскурсии в сентябре 2023г,очень понравилось,особено сам вулкан и купание в нем, автобус конфортный. гид Галина хорошо вела экскурсию.
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    После купания в вулкане можно окунутся в бассейн с минеральной водой. Потом в душ,вода горячая. Азовское море немного штормило но было теплое.

  • Р
    Руслан
    14 августа 2023
    Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
    Прокатились на быстроходном катере, посетили долину лотосов,искупались в грязевом вулкане и азовском море. 13.08.23 была эта экскурсия нашим гидом был Александр. Человек знает свое дело и свой край. Внимательный отзывчивый, всем рекомендую поездки с Александром,не пожалеете.
  • И
    Ирина
    12 августа 2020
    К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
    Мне нравится,непередаваемые впечатления,были тут несколько раз, оздоровительная процедура и без запаха
  • В
    Владимир
    10 августа 2020
    К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
    Отличное место поваляться в грязи подальше от туристов.
  • В
    Виталий
    2 августа 2020
    К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
    Он настоящий. Дышащий. Дикий. Грязь настоящая, не привозная, как в некоторых других местах. Порадовала кухня. Чувствуешь себя как в ресторане. Вежливый, отзывчивый персонал. Душ Шарко надо бы усовершенствовать, но задумка классная.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Экскурсии на грязевые ванны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
  2. Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
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  4. Экскурсия на Азовское море
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Анапский маяк
  6. Долина лотосов
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Экскурсии на грязевые ванны" можно забронировать 4 экскурсии от 1 000 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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