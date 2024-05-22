1 чел.
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Мини-группа
5 часов
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться
Начало: Место проживания туриста
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Расписание: Согласно расписания в календаре
21 июня в 12:30
23 июня в 12:30
1 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия на Азовское море
Начало: Анапа
Расписание: вторник, среда, суббота 14:00
Завтра в 13:30
23 июня в 13:30
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса22 мая 2024Всё понравилось. Гид и водитель всё подробно рассказывал. Дочери понравилось экстремальное вождение в лесу ро бездорожью. Вообще экскурсия интересная.
- ВВладислав19 мая 2024Михаил просто супер, интересная и экстремальная экскурсия. Всё расскажет и покажет. Очень понравилось, надеюсь ещё встретимся. Спасибо за экскурсию 👍
- ТТропина18 сентября 2023Лечебные грязи вулкана ГефестБыли на экскурсии в сентябре 2023г,очень понравилось,особено сам вулкан и купание в нем, автобус конфортный. гид Галина хорошо вела экскурсию.
- РРуслан14 августа 2023Прокатились на быстроходном катере, посетили долину лотосов,искупались в грязевом вулкане и азовском море. 13.08.23 была эта экскурсия нашим гидом был Александр. Человек знает свое дело и свой край. Внимательный отзывчивый, всем рекомендую поездки с Александром,не пожалеете.
- ИИрина12 августа 2020К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязиМне нравится,непередаваемые впечатления,были тут несколько раз, оздоровительная процедура и без запаха
- ВВладимир10 августа 2020К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязиОтличное место поваляться в грязи подальше от туристов.
- ВВиталий2 августа 2020К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязиОн настоящий. Дышащий. Дикий. Грязь настоящая, не привозная, как в некоторых других местах. Порадовала кухня. Чувствуешь себя как в ресторане. Вежливый, отзывчивый персонал. Душ Шарко надо бы усовершенствовать, но задумка классная.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Экскурсии на грязевые ванны»
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