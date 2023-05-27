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Что вас ожидает:
- Стелла Начало Кавказских Гор
- Поклонный Крест
- Лысая Гора (Ласточкины Гнезда)
- Смотровая Площадка
- (Панорамный вид на Заповедник, Большой Утриш)
- Кипарисовое озеро
- Храм Варвары Великомученицы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Анапа это?
Бесконечные песчаные пляжи?
Самый известный детский курорт?
Небольшой курортный город?
Всё это так,но есть и Другая Анапа.
И с ней мы предлагаем Вам
познакомиться на обзорной экскурсии
по самым красивым местам.
Путешествуем с комфортом,в минигруппе,
в сопровождении водителя гида.
Программа экскурсии:
- 1. Ласточкины Гнёзда.
- Смотровая площадка 300 метров.
над уровнем моря:
2. Поклонный Крест.
Панорамный вид на Анапу:
3. Смотровая Площадка.
Стелла Начало Кавказских Гор:
- 4. Дегустация Вина и Мёда.
- 5. Храм Святой Варвары Великомученицы.
- Святой Источник с ионами серебра.
- 6. Кипарисовое озеро.
- Купание,прогулка,кафе.
- 7. Смотровая площадка.
- Панорамный вид на Утриш.
Ежедневно в 09.00 и в 15.00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- По месту проживания туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09.00 и в 15.00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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