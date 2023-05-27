Другая Анапа

Описание
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Другая Анапа
Другая Анапа
Другая Анапа
Другая Анапа
Другая Анапа
Другая Анапа
Другая Анапа
Ближайшие даты:
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
1
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даты

Что вас ожидает:

  • Стелла Начало Кавказских Гор
  • Поклонный Крест
  • Лысая Гора (Ласточкины Гнезда)
  • Смотровая Площадка
  • (Панорамный вид на Заповедник, Большой Утриш)
  • Кипарисовое озеро
  • Храм Варвары Великомученицы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Анапа это?
Бесконечные песчаные пляжи?
Самый известный детский курорт?
Небольшой курортный город?
Всё это так,но есть и Другая Анапа.

И с ней мы предлагаем Вам

познакомиться на обзорной экскурсии

по самым красивым местам.
Путешествуем с комфортом,в минигруппе,
в сопровождении водителя гида.

Программа экскурсии:

  • 1. Ласточкины Гнёзда.
  • Смотровая площадка 300 метров.

над уровнем моря:

2. Поклонный Крест.

Панорамный вид на Анапу:

3. Смотровая Площадка.

Стелла Начало Кавказских Гор:

  • 4. Дегустация Вина и Мёда.
  • 5. Храм Святой Варвары Великомученицы.
  • Святой Источник с ионами серебра.
  • 6. Кипарисовое озеро.
  • Купание,прогулка,кафе.
  • 7. Смотровая площадка.
  • Панорамный вид на Утриш.

Ежедневно в 09.00 и в 15.00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09.00 и в 15.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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