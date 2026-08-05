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Горные красоты Анапы: Большой Утриш в индивидуальной группе

Индивидуальная экскурсия на полуостров Большой Утриш: уголок средиземноморья
В ходе этой экскурсии мы познакомимся с «уголком средиземноморья» в окрестностях Анапы — полуостровом Большой Утриш.

Вас ждёт посещение Глухого каньона, прогулка на мыс Крокодил и скалу Прометея, и наконец, удивительный вид на Анапу с видовой площадки.

Экскурсия по времени занимает не более трёх часов, при желании её можно совместить с посещением Кипарисового озера.
5
11 отзывов
Горные красоты Анапы: Большой Утриш в индивидуальной группе
Горные красоты Анапы: Большой Утриш в индивидуальной группе
Горные красоты Анапы: Большой Утриш в индивидуальной группе

Описание экскурсии

В ходе этой экскурсии мы познакомимся с "уголком средиземноморья" в окрестностях Анапы - полуостровом Большой Утриш. Экскурсия на полуостров Большой Утриш - Прогулка в можжевеловый лес - Видовая площадка над полуостровом - Вид на всю Анапу сверху Экскурсия по времени занимает не более 4 часов, при желании ее можно совместить с посещением Кипарисового озера.

ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Полуостров Большой Утриш
  • Можжевеловый лес
  • Скала Прометея
  • Мыс Крокодил
  • Кипарисовое озеро
  • Ласточкины гнёзда
  • Видовая площадка
Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
  • Сувенирная продукция
  • Еда и напитки.
Место начала и завершения?
Анапа, ул. Ленина-2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Экскурсовод Юрий потрясающий мужчина, один из плюсов, что он коренной Анапчанин, знает Анапу как свои пять пальцев, впечатление от экскурсии самое лучшее
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С
Самый лучший экскурсовод Юрий. Очень болеет за свое дело, в экскурсию вливается полностью с головой. Программа была очень индивидуальной, он все подготовил прям под нас, мы в восторге
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М
Действительно горные красоты! Гид Юрий просто прекрасен, такого маршрута вы не найдете в киосках на улице. Берите эту экскурсию не пожалеете!
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Б
Первое на что я обратил внимание, что реальная работа начинается в 8 утра, позвонил. Договорились на экскурсию которую я хотел. Все понравилось. До горы привезли увезли на комфортабельном минивэне. экскурсовод профессионал на 5+
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М
Очень интересная экскурсия. Гид Юрий познакомил с невероятно красивым местом в Анапе, рассказал об истории возникновения, провел по тропкам можжевелового леса. Виды открываются очень красивые с гор на море.
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Я
Ездили на Утриш гулять по лесу, Саша как будто вырос в лесу, каждый кустик, каждая тропка, каждый звук ему знаком. Чувствуется, что ему нравится, то чем занимается
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