В ходе этой экскурсии мы познакомимся с «уголком средиземноморья» в окрестностях Анапы — полуостровом Большой Утриш.



Вас ждёт посещение Глухого каньона, прогулка на мыс Крокодил и скалу Прометея, и наконец, удивительный вид на Анапу с видовой площадки.



Экскурсия по времени занимает не более трёх часов, при желании её можно совместить с посещением Кипарисового озера.