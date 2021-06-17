Индивидуальная экскурсия на полуостров Большой Утриш: уголок средиземноморья
В ходе этой экскурсии мы познакомимся с «уголком средиземноморья» в окрестностях Анапы — полуостровом Большой Утриш.
Вас ждёт посещение Глухого каньона, прогулка на мыс Крокодил и скалу Прометея, и наконец, удивительный вид на Анапу с видовой площадки.
Экскурсия по времени занимает не более трёх часов, при желании её можно совместить с посещением Кипарисового озера.
Вас ждёт посещение Глухого каньона, прогулка на мыс Крокодил и скалу Прометея, и наконец, удивительный вид на Анапу с видовой площадки.
Экскурсия по времени занимает не более трёх часов, при желании её можно совместить с посещением Кипарисового озера.
Ближайшие даты:
11
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Полуостров Большой Утриш
- Можжевеловый лес
- Скала Прометея
- Мыс Крокодил
- Кипарисовое озеро
- Ласточкины гнёзда
- Видовая площадка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В ходе этой экскурсии мы познакомимся с "уголком средиземноморья" в окрестностях Анапы - полуостровом Большой Утриш. Экскурсия на полуостров Большой Утриш - Прогулка в можжевеловый лес - Видовая площадка над полуостровом - Вид на всю Анапу сверху Экскурсия по времени занимает не более 4 часов, при желании ее можно совместить с посещением Кипарисового озера.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер туда и обратно
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Сувенирная продукция
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- Анапа, ул. Ленина-2
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Удобная обувь для перемещения вне асфальта
- При желании можно посетить Кипарисовое озеро
- По договоренности гид сможет забрать вас от места отдыха
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
17 июня 2021
Очень интересная экскурсия. Гид Юрий познакомил с невероятно красивым местом в Анапе, рассказал об истории возникновения, провел по тропкам можжевелового леса. Виды открываются очень красивые с гор на море.
С
Смирнова
13 июня 2021
Нам очень понравился экскурсовод Юрий. Показал самые красивые места. Мы никуда не торопились. Все было слаженно и четко.
I
Iruna
30 апр 2021
Экскурсия очень понравилась. Гид Юрий рассказал много интересного
M
Mariya
28 мар 2021
Большой Утриш оставил самые приятные впечатления, это настоящее место силы!
Всем кто путешествует по Краснодарскому Краю советую заглянуть.)
Всем кто путешествует по Краснодарскому Краю советую заглянуть.)
В
Владлена
23 мар 2021
Н
Николай
11 мар 2021
Все было отлично.
Я
Я
5 июля 2020
Ездили на Утриш гулять по лесу, Саша как будто вырос в лесу, каждый кустик, каждая тропка, каждый звук ему знаком. Чувствуется, что ему нравится, то чем занимается
Б
Базилий
4 июля 2020
Первое на что я обратил внимание, что реальная работа начинается в 8 утра, позвонил. Договорились на экскурсию которую я хотел. Все понравилось. До горы привезли увезли на комфортабельном минивэне. экскурсовод профессионал на 5+
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