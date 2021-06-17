Горные красоты Анапы

Индивидуальная экскурсия на полуостров Большой Утриш: уголок средиземноморья

4.9
8 отзывов
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Ответы на вопросы
В ходе этой экскурсии мы познакомимся с «уголком средиземноморья» в окрестностях Анапы — полуостровом Большой Утриш.

Вас ждёт посещение Глухого каньона, прогулка на мыс Крокодил и скалу Прометея, и наконец, удивительный вид на Анапу с видовой площадки.

Экскурсия по времени занимает не более трёх часов, при желании её можно совместить с посещением Кипарисового озера.
Горные красоты Анапы
Горные красоты Анапы
Горные красоты Анапы
Горные красоты Анапы
Горные красоты Анапы
Горные красоты Анапы
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Полуостров Большой Утриш
  • Можжевеловый лес
  • Скала Прометея
  • Мыс Крокодил
  • Кипарисовое озеро
  • Ласточкины гнёзда
  • Видовая площадка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В ходе этой экскурсии мы познакомимся с "уголком средиземноморья" в окрестностях Анапы - полуостровом Большой Утриш. Экскурсия на полуостров Большой Утриш - Прогулка в можжевеловый лес - Видовая площадка над полуостровом - Вид на всю Анапу сверху Экскурсия по времени занимает не более 4 часов, при желании ее можно совместить с посещением Кипарисового озера.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Сувенирная продукция
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Анапа, ул. Ленина-2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Удобная обувь для перемещения вне асфальта
  • При желании можно посетить Кипарисовое озеро
  • По договоренности гид сможет забрать вас от места отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
17 июня 2021
Очень интересная экскурсия. Гид Юрий познакомил с невероятно красивым местом в Анапе, рассказал об истории возникновения, провел по тропкам можжевелового леса. Виды открываются очень красивые с гор на море.
С
13 июня 2021
Нам очень понравился экскурсовод Юрий. Показал самые красивые места. Мы никуда не торопились. Все было слаженно и четко.
I
30 апр 2021
Экскурсия очень понравилась. Гид Юрий рассказал много интересного
M
28 мар 2021
Большой Утриш оставил самые приятные впечатления, это настоящее место силы!
Всем кто путешествует по Краснодарскому Краю советую заглянуть.)
В
23 мар 2021
Н
11 мар 2021
Все было отлично.
Я
5 июля 2020
Ездили на Утриш гулять по лесу, Саша как будто вырос в лесу, каждый кустик, каждая тропка, каждый звук ему знаком. Чувствуется, что ему нравится, то чем занимается
Б
4 июля 2020
Первое на что я обратил внимание, что реальная работа начинается в 8 утра, позвонил. Договорились на экскурсию которую я хотел. Все понравилось. До горы привезли увезли на комфортабельном минивэне. экскурсовод профессионал на 5+

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