Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В ходе этой экскурсии мы познакомимся с «уголком средиземноморья» в окрестностях Анапы — полуостровом Большой Утриш.



Вас ждёт посещение Глухого каньона, прогулка на мыс Крокодил и скалу Прометея, и наконец, удивительный вид на Анапу с видовой площадки.



Экскурсия по времени занимает не более трёх часов, при желании её можно совместить с посещением Кипарисового озера. 5 11 отзывов

Александр Ваш гид в Анапе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 11 отзывов 4 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии В ходе этой экскурсии мы познакомимся с "уголком средиземноморья" в окрестностях Анапы - полуостровом Большой Утриш. Экскурсия на полуостров Большой Утриш - Прогулка в можжевеловый лес - Видовая площадка над полуостровом - Вид на всю Анапу сверху Экскурсия по времени занимает не более 4 часов, при желании ее можно совместить с посещением Кипарисового озера.

ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Полуостров Большой Утриш

Можжевеловый лес

Скала Прометея

Мыс Крокодил

Кипарисовое озеро

Ласточкины гнёзда

Видовая площадка Что включено Трансфер туда и обратно

Экскурсионное обслуживание. Что не входит в цену Сувенирная продукция

Еда и напитки. Место начала и завершения? Анапа, ул. Ленина-2 Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.