Анапа — больше чем курортный городок

История города насчитывает более 2500 лет. Синдика, эллинская Горгиппия, генуэзская Мапа, турецкая Анапай, русская Анапа — разные народы оставили свой след в истории. В Анапе можно узнать больше о культуре и истории курорта, которая удивит всех своей древностью.

Археологический музей-заповедник Горгиппия, включает в себя 1, 6 га заповедной территории — это наследие греческой цивилизации. Здесь можно увидеть жилые кварталы, в том числе центральную улицу II–III века, тротуары и дорогу, покрытую плитами. Храм Святого Онуфрия Великого — православный действующий храм в городе Анапа Краснодарского края, старейший православный храм города. Памятник основателю города Будзинскому, Маяк, Набережные, памятник османской военной архитектуры XVIII века — Русские ворота. А в завершение, вас ждёт морская прогулка.

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