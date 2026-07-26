Давайте вместе отправимся на прогулку по улочкам Анапы. Я покажу вам, что интересные места есть и за пределами пляжа.

Знакомство с Анапой

История города насчитывает более 2500 лет. Синдика, эллинская Горгиппия, генуэзская Мапа, турецкая Анапай, русская Анапа — разные народы оставили свой след в истории. Экскурсия поможет вам узнать больше о культуре и истории курорта, которые удивят вас своей древностью. Археологический музей-заповедник Горгиппия — это 1,6 га заповедной территории, наследие греческой цивилизации. Здесь можно увидеть жилые кварталы, в том числе центральную улицу II–III века, тротуары и дорогу, покрытую плитами. Затем мы увидим Храм Святого Онуфрия Великого — православный действующий храм, старейший православный храм города. Далее в программе экскурсии: памятник основателю города Будзинскому, маяк, набережные, памятник османской военной архитектуры XVIII века — Русские ворота. А в конце экскурсии вас ждёт морская прогулка.