Обзорная экскурсия по Анапе

Отправляйтесь на обзорную групповую экскурсию по Анапе

4.9
13 отзывов
Отправляйтесь на обзорную групповую экскурсию по Анапе.

Вы увидите раскопки древней Горгиппии, русско-турецкие ворота, современные лечебные и оздоровительные учреждения, побываете на набережной города и отправитесь на морскую прогулку.
Обзорная экскурсия по Анапе
Обзорная экскурсия по Анапе
Обзорная экскурсия по Анапе
Обзорная экскурсия по Анапе
Обзорная экскурсия по Анапе
Обзорная экскурсия по Анапе
Обзорная экскурсия по Анапе

Что вы увидите 🤩

  • Музей Горгиппия
  • Раскоп древнего города
  • Онуфриевский храм
  • Памятник основателю города Будзинскому
  • Маяк
  • Набережные
  • Морская прогулка
  • Памятник Русские ворота
Анапа — больше чем курортный городок
История города насчитывает более 2500 лет. Синдика, эллинская Горгиппия, генуэзская Мапа, турецкая Анапай, русская Анапа — разные народы оставили свой след в истории. В Анапе можно узнать больше о культуре и истории курорта, которая удивит всех своей древностью.
Археологический музей-заповедник Горгиппия, включает в себя 1, 6 га заповедной территории — это наследие греческой цивилизации. Здесь можно увидеть жилые кварталы, в том числе центральную улицу II–III века, тротуары и дорогу, покрытую плитами. Храм Святого Онуфрия Великого — православный действующий храм в городе Анапа Краснодарского края, старейший православный храм города. Памятник основателю города Будзинскому, Маяк, Набережные, памятник османской военной архитектуры XVIII века — Русские ворота. А в завершение, вас ждёт морская прогулка.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый (12+)
800 ₽
Детский (до 12)
500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
  • Входные билеты
  • морская прогулка - 800 рублей
Где начинаем и завершаем
Начало: памятник Ленина на ул. Ленина
Завершение: Ленина 22 цветочные часы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 10:00 и 15:00

Наталья Т.
Наталья Т.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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