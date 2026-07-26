Анапа — уютный городок на берегу Черного моря. Каждый год сюда приезжают сотни туристов. Но Анапа — это не только пляжный отдых. За пределами набережной есть множество интересных мест.
Со мной вы отправитесь на прогулку по улочкам Анапы и посетите раскопки древней Горгиппии и русско-турецкие ворота. А в конце вас ждет морская прогулка.
Со мной вы отправитесь на прогулку по улочкам Анапы и посетите раскопки древней Горгиппии и русско-турецкие ворота. А в конце вас ждет морская прогулка.
Описание экскурсии
Давайте вместе отправимся на прогулку по улочкам Анапы. Я покажу вам, что интересные места есть и за пределами пляжа.
Знакомство с Анапой
История города насчитывает более 2500 лет. Синдика, эллинская Горгиппия, генуэзская Мапа, турецкая Анапай, русская Анапа — разные народы оставили свой след в истории. Экскурсия поможет вам узнать больше о культуре и истории курорта, которые удивят вас своей древностью. Археологический музей-заповедник Горгиппия — это 1,6 га заповедной территории, наследие греческой цивилизации. Здесь можно увидеть жилые кварталы, в том числе центральную улицу II–III века, тротуары и дорогу, покрытую плитами. Затем мы увидим Храм Святого Онуфрия Великого — православный действующий храм, старейший православный храм города. Далее в программе экскурсии: памятник основателю города Будзинскому, маяк, набережные, памятник османской военной архитектуры XVIII века — Русские ворота. А в конце экскурсии вас ждёт морская прогулка.
Ежедневно в 9:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Горгиппия
- Раскопки древнего города
- Онуфриевский храм
- Памятник основателю города Будзинскому
- Маяк
- Набережные
- Памятник Русские ворота
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Морская прогулка: 1200 руб/взрослый, 800 руб/детский (3-12 лет)
- Личные расходы (напитки, обед, сувениры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Ленина на ул. Ленина
Завершение: Ленина, 22, Цветочные часы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень интересно! Наталья профессионал своего дела! А морская прогулка просто улет! Спасибо!
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В
Экскурсовод Наталья провела прекрасную и познавательную прогулку по Анапе! Интересно и структурированно рассказала об истории города, его современном состоянии и планах по развитию города. Мы увидели все главные достопримечательности и получили ценные рекомендации для дальнейшего самостоятельного изучения курорта. Очень довольны, однозначно рекомендуем!
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О
Обзорная экскурсия по Анапе очень понравилась. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказала об истории города, показала как новую Анапу,так и исторические места. Мы получили удовольствие и по новому взглянули на этот чудесный город.
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К
Мы вернулись из потрясающего путешествия выходного дня! Замечательная погода, легкий ветерок и ласковое солнце-порадовали ☀️😊 Посетили много интересных мест, слушали увлекательные истории и просто наслаждались отдыхом 🙃 Спасибо за дружелюбную атмосферу и организацию нашей поездки ребятам из@korvet_tur@natalia_terehina
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Е
Мы вернулись из потрясающего путешествия выходного дня! Замечательная погода, легкий ветерок и ласковое солнце-порадовали ☀️😊 Посетили много интересных мест, слушали увлекательные истории и просто наслаждались отдыхом 🙃 Спасибо за дружелюбную атмосферу и организацию нашей поездки ребятам из@korvet_tur@natalia_terehina
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А
Большое спасибо Наталье за подробную экскурсию по историческим местам Анапы! Несмотря на то, что группа не собралась, она провела ее фактически в персональном порядке. Дополнительно, в конце экскурсии подсобила с морской прогулкой. Все понравилось!
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