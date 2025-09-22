Любители рыбалки оценят возможность провести три часа в море на парусной яхте.
5 причин купить эту прогулку
- 🎣 Рыбалка с предоставлением снастей
- ⛵ Комфортная яхта с каютой
- 🎶 Музыка на борту
- 🥂 Бокалы для шампанского
- 🔥 Приготовление улова на гриле
Что можно увидеть
- Черное море
Описание водной прогулки
3 часа в море:
катание на парусной яхте.
Экскурсия предлагает любителям рыбалки возможность получить снасти и наживки, насладиться музыкой и отдыхом на борту яхты. На яхте есть каюта, санузел и всё необходимое для комфортного время препровождения, включая бокалы для шампанского. После рыбалки улов можно приготовить на гриле и насладиться им с холодными напитками на берегу. Выход в море: 06:00-09:00 (летом) 09:00-12:00 (лето/зима)
Ответы на вопросы
Что включено
- Морская прогулка
- Снасти, удочки и наживки
Место начала и завершения?
Анапа, Морской порт, ул. Ленина, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
22 сен 2025
С
Софья
4 сен 2025
Мне понравилось внимание со стороны приглашающих, позвонили заранее, написали что с собой взять и во сколько, и куда приходить.
Путешествие прошло с удовольствием: весь сервис полностью совпадает с описанием экскурсии.
Ребята организаторы и капитан яхты подарили хорошее настроение и классные впечатления от отдыха!
А
Анна
9 июл 2025
Всё было супер. Отдельное спасибо капитану Андрею.
