3 часа в море:

катание на парусной яхте.

Экскурсия предлагает любителям рыбалки возможность получить снасти и наживки, насладиться музыкой и отдыхом на борту яхты. На яхте есть каюта, санузел и всё необходимое для комфортного время препровождения, включая бокалы для шампанского. После рыбалки улов можно приготовить на гриле и насладиться им с холодными напитками на берегу. Выход в море: 06:00-09:00 (летом) 09:00-12:00 (лето/зима)