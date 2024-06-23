От Морского вокзала – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «От Морского вокзала» в Анапе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыбалка в мини-группе на катере с эхолотом
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
44 отзыва
Рыбалка на катере с эхолотом: мини-группа в Анапе
Ловите рыбу на катере с эхолотом в Черном море, купайтесь и наслаждайтесь видами на Анапу. В конце приготовим улов в коптильне прямо на борту
Начало: Морской порт, ул. Ленина 1
Расписание: Ежедневно в 09:00 и 14:00 по погодным условиям и набору группы.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 2 500 за человека
Закат на яхте с шампанским
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
62 отзыва
Закат на яхте с шампанским: эксклюзивное путешествие в Анапе
Представьте себе идеальный вечер: мягкий морской бриз, бокал шампанского и захватывающие виды заката над Анапой
Начало: Морской вокзал, Ленина 1
Расписание: Ежедневно: 16:00-18:00 вечерняя прогулка18:00-20:00 прогулка на закате
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2 200 за человека
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1 час
7 отзывов
В тренде
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
Начало: Анапа, морской порт
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    23 июня 2024
    Закат на яхте с шампанским
    Спасибо организатору Александру за выход из сложившейся ситуации. Капитану Андрею за своевременную встречу. Капитану Сергею за прекрасные впечатления и совершенно проникающую в мою душу музыку, под неё закат был волшебным, а появление дельфинов приятной неожиданностью и детским восторгом!
  • А
    Арина
    23 июня 2024
    Закат на яхте с шампанским
    Очень понравилась экскурсия, просто в восторге. Посетили очень красивые места (в некоторые моменты просто дух захватывало - особенно на прогулке
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    по тропе здоровья и на ласточкиных гнездах), искупались в чистейший воде в Большом Утрише и Кипарисовом озере, послушали историю города, продегустировали вина. И всё по достаточно доступной цене. В общем, мы довольны!

  • К
    Константин
    14 июня 2024
    Рыбалка в мини-группе на катере с эхолотом
    Очень здорово провёл время! Забрали от места проживания на "Большой Утриш". Очаровательная Екатерина там встретила, Макс на катамаране очень учтивый,
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    снасти, наживка, всё на очень хорошем уровне! С клёвом и погодой я считаю повезло, тут же пока купались в море, Макс закоптил улов прямо на судне. Встретили дельфинов. И нас отвезли обратно к месту проживания. 3 часа чистого кайфа 😁 Спасибо большое!

  • О
    Ольга
    13 июня 2024
    Рыбалка в мини-группе на катере с эхолотом
    Нам понравилось. Хотя особо ничего не ожидали сверхъестественного и на улов тоже не рассчитывали. Уникальное торговое предложение в том, что
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    катамаран оснащен сеткой, на которой можно лежать и видеть дно. Особенно Сыну зашло, когда прыгали по волнам) Ценно, что решение не прочь повторить Екатерина, организатор, очень ответственная и милая девушка Максим, наш капитан, тоже знает свое дело и толк в рыбалке Спасибо им огромное!

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Закат на яхте с шампанским
    Видели дельфинов, очень все круто было!!!
  • А
    Анна
    16 августа 2023
    Рыбалка в мини-группе на катере в Анапе
    Поймали рыбу, капитан отличный был
  • Л
    Лариса
    6 июля 2023
    Аренда спортивно-круизной парусной яхты
    Приятный в общении капитан, чистенько. Прогулка прошла отлично
  • L
    Lakki_la
    24 июня 2023
    Аренда спортивно-круизной парусной яхты
    Супер путешествие получилось! Спасибо классному капитану Даниилу!
  • С
    Станислав
    15 августа 2022
    Рыбалка в мини-группе на катере в Анапе
    Получил то что хотел

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «От Морского вокзала»

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  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Лавандовые поля
  10. Горгиппия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июле 2024
Сейчас в Анапе в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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