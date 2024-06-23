1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на катере с эхолотом: мини-группа в Анапе
Ловите рыбу на катере с эхолотом в Черном море, купайтесь и наслаждайтесь видами на Анапу. В конце приготовим улов в коптильне прямо на борту
Начало: Морской порт, ул. Ленина 1
Расписание: Ежедневно в 09:00 и 14:00 по погодным условиям и набору группы.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 2 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Закат на яхте с шампанским: эксклюзивное путешествие в Анапе
Представьте себе идеальный вечер: мягкий морской бриз, бокал шампанского и захватывающие виды заката над Анапой
Начало: Морской вокзал, Ленина 1
Расписание: Ежедневно: 16:00-18:00 вечерняя прогулка18:00-20:00 прогулка на закате
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2 200₽ за человека
Круиз
1 час
В тренде
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
Начало: Анапа, морской порт
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения23 июня 2024Спасибо организатору Александру за выход из сложившейся ситуации. Капитану Андрею за своевременную встречу. Капитану Сергею за прекрасные впечатления и совершенно проникающую в мою душу музыку, под неё закат был волшебным, а появление дельфинов приятной неожиданностью и детским восторгом!
- ААрина23 июня 2024Очень понравилась экскурсия, просто в восторге. Посетили очень красивые места (в некоторые моменты просто дух захватывало - особенно на прогулке
- ККонстантин14 июня 2024Очень здорово провёл время! Забрали от места проживания на "Большой Утриш". Очаровательная Екатерина там встретила, Макс на катамаране очень учтивый,
- ООльга13 июня 2024Нам понравилось. Хотя особо ничего не ожидали сверхъестественного и на улов тоже не рассчитывали. Уникальное торговое предложение в том, что
- ЮЮлия1 июня 2024Видели дельфинов, очень все круто было!!!
- ААнна16 августа 2023Рыбалка в мини-группе на катере в АнапеПоймали рыбу, капитан отличный был
- ЛЛариса6 июля 2023Приятный в общении капитан, чистенько. Прогулка прошла отлично
- LLakki_la24 июня 2023Супер путешествие получилось! Спасибо классному капитану Даниилу!
- ССтанислав15 августа 2022Рыбалка в мини-группе на катере в АнапеПолучил то что хотел
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «От Морского вокзала»
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