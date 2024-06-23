читать дальше катамаран оснащен сеткой, на которой можно лежать и видеть дно. Особенно Сыну зашло, когда прыгали по волнам) Ценно, что решение не прочь повторить Екатерина, организатор, очень ответственная и милая девушка Максим, наш капитан, тоже знает свое дело и толк в рыбалке Спасибо им огромное!

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