Прогулки на яхте в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «На яхте» в Анапе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Закат на яхте с шампанским
На яхте
73 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Закат на яхте с шампанским: эксклюзивное путешествие в Анапе
Представьте себе идеальный вечер: мягкий морской бриз, бокал шампанского и захватывающие виды заката над Анапой
Начало: Морской вокзал, Ленина 1
«Вас ждет: Приглашаем на чудесную двухчасовую прогулку на яхте»
Расписание: 18:00-20:00 прогулка на парусной яхте к закату
Завтра в 18:00
1 авг в 18:00
2 200 за человека
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
На яхте
Музыкальные теплоходы
8 отзывов
1 час
Круиз
Индивидуальный круиз на комфортной яхте для 6-8 человек
Насладитесь индивидуальным круизом на парусной яхте в Анапе. Яхта на 8 человек с каютой, тентом, холодильником и музыкой. Купайтесь, рыбачьте и загорайте
Начало: Анапа, морской порт
«Максимально просторная и комфортная яхта среди яхт своего класса»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 9 чел.
Индивидуальный тур на парусно-моторной яхте «Анна»
На яхте
1 час
Водная прогулка
Индивидуальный тур на парусно-моторной яхте «Анна»
Начало: Морской порт
«Приглашаем Вас на борт круизной яхты «Анна»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «На яхте»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Закат на яхте с шампанским
  2. Аренда спортивно-круизной парусной яхты
  3. Индивидуальный тур на парусно-моторной яхте «Анна»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Озеро Абрау
  10. Горгиппия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июле 2024
Сейчас в Анапе в категории "На яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Анапе в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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