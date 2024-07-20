Найдено 3 экскурсии в категории « На яхте » в Анапе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «На яхте»

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Анапе в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь