2 часа
Водная прогулка
Закат на яхте с шампанским: эксклюзивное путешествие в Анапе
Представьте себе идеальный вечер: мягкий морской бриз, бокал шампанского и захватывающие виды заката над Анапой
Начало: Морской вокзал, Ленина 1
«Вас ждет: Приглашаем на чудесную двухчасовую прогулку на яхте»
Расписание: 18:00-20:00 прогулка на парусной яхте к закату
Завтра в 18:00
1 авг в 18:00
2 200₽ за человека
1 час
Круиз
Индивидуальный круиз на комфортной яхте для 6-8 человек
Насладитесь индивидуальным круизом на парусной яхте в Анапе. Яхта на 8 человек с каютой, тентом, холодильником и музыкой. Купайтесь, рыбачьте и загорайте
Начало: Анапа, морской порт
«Максимально просторная и комфортная яхта среди яхт своего класса»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 9 чел.
1 час
Водная прогулка
Индивидуальный тур на парусно-моторной яхте «Анна»
Начало: Морской порт
«Приглашаем Вас на борт круизной яхты «Анна»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина20 июля 2024Все было отлично!!!
- ААндрей19 июля 2024Прекрасная прогулка.
- HHeorhi15 июля 2024все отлично.
- ММария5 июля 2024Шикарный выход в море! Романтично, легко, красиво! Капитан приятный, тактичный!
- ЛЛариса6 июля 2023Приятный в общении капитан, чистенько. Прогулка прошла отлично
- LLakki_la24 июня 2023Супер путешествие получилось! Спасибо классному капитану Даниилу!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «На яхте»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июле 2024
Сейчас в Анапе в категории "На яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Анапе в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь