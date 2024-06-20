Отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописным местам Черноморского побережья. Насладитесь величием горного озера Абрау и уникальностью архитектурного «Старого парка». Здесь вас ждут великолепные виды, гармония природы и искусных творений.
Проведите 2 часа на каждом объекте, погружаясь в атмосферу романтики и делая потрясающие фотографии.
Проведите 2 часа на каждом объекте, погружаясь в атмосферу романтики и делая потрясающие фотографии.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Это экскурсия включает особо красивые объекты побережья. Вы увидите потрясающую красоту горного озера Абрау, посетите несравненный «Старый парк» — единственный на Черноморском побережье архитектурный парк. Красота природы в Абрау и рукотворная красота Старого парк позволят вам окунуться в атмосферу гармонии и романтики, насладиться воспоминаниями, сделать красивейшие фотографии. Свободное время на каждом объекте 2 часа.
По четвергам в 8:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|2 000 ₽
|Детский билет (до 12 лет)
|1 800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в архитектурный парк «Старый парк» 800 взр. /600 дет. (с 6 до 13 лет)
- Прогулка на ретро - теплоходе / «Шампань/» - 800 руб
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Анапа, ул Шевченко,177
Завершение: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Добрый день! Даты и время экскурсии могут меняться. Просим ориентироваться на информацию в письме-подтверждении от организатора или уточнять детали по контактному номеру телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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